Ovo je idealna proslava Nove godine za svaki znak Zodijaka

Nova godina je prilika za novi početak, slavlje, emocije i dobro društvo. No ne postoji univerzalni „najbolji“ doček, idealno slavlje zapravo je ono koje najbolje odgovara vašoj osobnosti. Astrologija nam daje zabavan i inspirativan način da vidimo što bi svaki horoskopski znak najviše volio u noći kada dočekujemo novu godinu
OVAN - Ovnovi žele doček pun akcije, glazbe i energije koja traje do ranih jutarnjih sati. Idealna je velika zabava, koncert ili party na kojem se stalno nešto događa. Nova godina za Ovna mora započeti glasno, dinamično i bez pauze.
BIK - Bik voli uživati svim osjetilima, pa mu je savršen doček onaj uz dobru hranu, piće i ugodnu atmosferu. Elegantna večera u restoranu ili kućna proslava s bliskim ljudima njegov su prvi izbor. Bitno mu je da se osjeća opušteno, sigurno i razmaženo.
BLIZANCI - Blizanci ne vole monotoniju, pa je za njih idealan doček onaj koji uključuje više lokacija ili puno ljudi. Druženje, razgovori i stalna promjena okoline drže ih u dobrom raspoloženju. Nova godina mora započeti uz smijeh, dinamiku i društvenu energiju.
RAK - Rakovi najviše cijene emocije i bliskost, zato im je savršen doček onaj u toplini doma. Obitelj, bliski prijatelji i ugodna atmosfera važniji su im od velikih zabava. Nova godina za njih započinje uz osjećaj sigurnosti i ljubavi.
LAV - Lav želi doček na kojem će zablistati i osjećati se posebno. Glamurozna zabava, lijepa odjeća i dobra glazba savršeno odgovaraju njegovom stilu. Nova godina mora započeti spektakularno i u znaku samopouzdanja.
DJEVICA - Djevice vole red i smisao, pa im najviše odgovara dobro isplaniran doček. Intimna proslava s pažljivo odabranim detaljima i ugodnim društvom idealan je izbor. Važno im je da sve ima svoju svrhu i miran početak nove godine.
VAGA - Vage uživaju u lijepim stvarima i skladnoj atmosferi. Doček s estetikom, dobrom glazbom i ugodnim društvom savršeno im odgovara. Nova godina za njih mora započeti elegantno i u balansu.
ŠKORPION - Škorpioni vole intenzivne emocije i duboku povezanost. Idealna je intimna večer s jednom posebnom osobom ili u malom, odabranom društvu. Nova godina za njih ima snažan, gotovo magičan naboj.
STRIJELAC - Strijelci sanjaju o dočeku koji uključuje putovanje ili barem promjenu okoline. Nova kultura, novo mjesto ili spontana avantura savršeni su za njihov duh. Nova godina mora započeti slobodno, uz osjećaj uzbuđenja.
JARAC - Jarčevi cijene tradiciju i smislen početak nove godine. Doček uz klasičnu večeru, zdravicu i razmišljanje o ciljevima potpuno im odgovara. Za njih nova godina započinje mirno, ali ambiciozno.
VODENJAK - Vodenjaci vole drugačije i nepredvidivo. Alternativni doček, nekonvencionalna lokacija ili neobična ideja savršeno su u njihovom stilu. Nova godina za njih mora započeti originalno i autentično.
RIBE - Ribe vole romantiku i sanjivu atmosferu. Doček uz vodu, svijeće, glazbu i emotivne trenutke potpuno ih ispunjava. Nova godina za njih započinje nježno, uz maštu i osjećaje.
