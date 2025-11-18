Ovo je lista 14 najboljih sireva na svijetu: Znate li koji je prvi?

Na natjecanju je sudjelovalo 265 stručnjaka, koji su sireve kušali naslijepo, ocjenjujući izgled, aromu, teksturu i, najvažnije, okus te ukupni osjećaj u ustima. Provjerite i listu od 14 najboljih sireva na svijetu
Švicarska je ponovno potvrdila svoj status velesile u svijetu vrhunskih sireva. Na ovogodišnjem natjecanju World Cheese Awards 2025., održanom 13. studenoga u Bernu, konkuriralo je rekordnih 5.244 sireva iz cijelog svijeta. Nakon rigoroznog ocjenjivanja, titulu najboljeg ponio je Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial, dozrijevan 18 mjeseci, potvrđujući tradiciju švicarske izvrsnosti.
Na natjecanju je sudjelovalo 265 stručnjaka, koji su sireve kušali naslijepo, ocjenjujući izgled, aromu, teksturu i, najvažnije, okus te ukupni osjećaj u ustima. Najboljih 110 sireva s oznakom Super Gold ušlo je u završni krug, gdje ih je kušao Super žiri od 14 eksperata. Svaki je član odabrao svog favorita, a konačan pobjednik određen je zbrojem svih ocjena.
U nastavku donosimo 14 najboljih sireva svijeta za 2025., prema rezultatima ovog prestižnog natjecanja.
1. GRUYÈRE AOP VORDERFULTIGEN SPEZIAL (Švicarska)
Pobjednik od sirovog kravljeg mlijeka, dozrijevan 18 mjeseci, poznat po kompleksnom umami profilu, notama juhe i kristalima tirozina.
| Foto: Instagram / guildoffinefood
2. CRÉMEUX DES ALDUDES AUX FLEURS – ETXALDIA (Francuska)
Raskošan, kremast sir prepoznatljiv po cvjetnim aromama i intenzivnoj, nježnoj teksturi.
| Foto: www.tasteatlas.com
3. APPENZELLER® EDEL-WÜRZIG (Švicarska)
Aromatičan sir čije su bogate, pikantne note rezultat tradicionalnog procesa zrenja i biljne salamure.
4. GANTRISCH BERGKÄSE (Švicarska)
Još jedan švicarski finalist, izraženog alpskog karaktera, punog okusa i čvrste, zrele teksture.
| Foto: www.kaeserei-rek.ch
5. STOCKINGHALL (SAD)
Cheddar omotan u platno iz njujorške sirane Murray’s Cheese. Dozrijeva 12 mjeseci i hvaljen je zbog slatke arome, uravnotežene slanosti i kremaste, „juhaste“ završnice.
| Foto: https://www.cheeseconnoisseur.com/
6. KÖNIGS-CHÄS REZENT (Švicarska)
Zreli sir snažne arome i izražene pikantnosti, karakterističan za tradicionalnu švicarsku sirarsku baštinu.
| Foto: https://www.kaeserei-ruettiberg.ch/Produkte.htm
7. OSSAU-IRATY AOP (Francuska)
Ovčji sir iz francuskog Baskijska, poznat po orašastim tonovima, čvrstoj teksturi i blagoj, mliječnoj slatkoći.
| Foto: www.fromi.com
8. AGED RUTLAND RED (Ujedinjeno Kraljevstvo)
Duboko narančasti engleski sir, bogate, maslačne teksture i izraženog, ali uravnoteženog okusa.
| Foto: https://www.holdsworthfoods.co.uk/product/73202
9. HECHIZO (Španjolska)
Španjolski sir snažnog aromatskog profila i kremaste teksture, s kompleksnim završetkom.
| Foto: X.com
10. MONTANA INTENSO (Nizozemska)
Nizozemski sir intenzivnog, zrelog okusa i kristalne teksture, savršen za ljubitelje robusnih sireva.
| Foto: https://veldhuyzenkaas.nl/assortment/montana/
11. SPARKENHOE RED LEICESTER (Ujedinjeno Kraljevstvo)
Tradicionalni britanski sir s orašastim notama i čvrstom, ali sočnom teksturom.
| Foto: www.cheesecuisine.co.uk
12. PAVE COBBLE (Ujedinjeno Kraljevstvo)
Kozji sir prepoznatljiv po pepeljastoj kori i izrazito kremastoj teksturi te svježoj, limunastoj aromi.
| Foto: https://rennetandrind.co.uk/products/pave-cobble
13. YOZAWA YAGI (Japan)
Japanski kozji sir nježne teksture, profinjenih mliječnih nota i suptilne slatkoće.
| Foto: Instagram
14. ENIQUEM MALY PRINC (Slovačka)
Slovački polutvrdi sir osebujne arome, koji se ističe balansiranom slanošću i dugim, slojevitim okusom.
| Foto: https://www.eniquem.com/