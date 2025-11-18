Ovo je lista 14 najboljih sireva na svijetu: Znate li koji je prvi?

Švicarska je ponovno potvrdila svoj status velesile u svijetu vrhunskih sireva. Na ovogodišnjem natjecanju World Cheese Awards 2025., održanom 13. studenoga u Bernu, konkuriralo je rekordnih 5.244 sireva iz cijelog svijeta. Nakon rigoroznog ocjenjivanja, titulu najboljeg ponio je Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial, dozrijevan 18 mjeseci, potvrđujući tradiciju švicarske izvrsnosti. Na natjecanju je sudjelovalo 265 stručnjaka, koji su sireve kušali naslijepo, ocjenjujući izgled, aromu, teksturu i, najvažnije, okus te ukupni osjećaj u ustima. Najboljih 110 sireva s oznakom Super Gold ušlo je u završni krug, gdje ih je kušao Super žiri od 14 eksperata. Svaki je član odabrao svog favorita, a konačan pobjednik određen je zbrojem svih ocjena. U nastavku donosimo 14 najboljih sireva svijeta za 2025., prema rezultatima ovog prestižnog natjecanja. | Foto: Denis Stosic