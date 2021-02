Dokaz da se uz puno ljubavi može premostiti i najteže probleme jest život obitelji Agičić iz Zagreba. Oni imaju četvero djece, a upravo je Martin koji se rodio sa srčanom manom želio imati mlađu braću i sestre.

POGLEDAJTE VIDEO: Rita iz Petrinje živi sa transplantiranim srcem

- Suprug i ja nismo imali osobiti plan oko broja djece. Svakako smo planirali imati više od jednog djeteta, a sve ostalo došlo je spontano. Naša prvorođena Petra danas ima 16 godina i s njom je sve bilo idilično. Sjajna trudnoća, uredan porod, nikakvih problema. Zato nismo strahovali od sljedeće trudnoće. To je bio naš Martin - priča Franciska Agičić (42) iz Zagreba koja je bila zaposlena u privatnoj tvrtki na administrativnim poslovima. Suprug Marjan (46) voditelj je tehnike na radijskoj postaji. Veselili su se novorođenčetu, a Petra je s nestrpljenjem očekivala mlađeg bracu.

- No na kontrolnom pregledu tijekom trudnoće liječnici su otkrili da ima srčanu manu. Hipoplastično lijevo srce. To je stanje u kojem lijeva polovica srca praktički ne radi i nije funkcionalna te je riječ o životno ugrožavajućem stanju. Umirili su nas nekako rekavši da se to stanje danas može liječiti, da će dijete po rođenju morati na operaciju, tako da smo imali vremena prije poroda psihički i fizički se pripremiti za sve što nas je čekalo - prisjeća se Franciska ističući kako su se fokusirali na nadu da se stanje može kontrolirati.

Dodatno ih je zabrinjavalo kako Petri objasniti zdravstvene poteškoće malenog brace kojem se jako veselila.

- Ona ga je toliko očekivala, a morali smo joj nekako objasniti kako će mama ići u rodilište i vratiti se bez bebe. Nismo htjeli da ona pati. Tad je još išla u vrtić i nismo željeli narušiti njezinu rutinu jer ona nije mogla tada shvatiti buru koja se zbiva. Otišli smo na razgovor sa stručnim djelatnicima vrtića i objasnili pedagogu i psihologu cijelu situaciju kako bismo je zajedničkim snagama svi pripremili za situaciju koja nas čeka. Nismo htjeli da to psihički utječe na nju - prisjetila se Franciska.

Zato je Marjan nastavio Petrinu rutinu svakodnevno je vodeći u vrtić u trenutku kad je Franciska već bila u bolnici čekajući Martinov porod. Martinu su odmah po rođenju posebnim lijekom kroz pupkovinu održavali krvotok kao da je još u majčinoj utrobi, a potom su ga prebacili na bolnicu Rebro i odmah u Njemačku. Ondje su ga operirali kad je imao osam dana. Uslijedile su još tri složenije operacije i nebrojeno puno kateterizacija srca.

- Tim zahvatima oni nisu popravili njegovo srcem niti su mu nadomjestili tu lijevu stranu. On praktički živi s pola srca i to tako da je desna strana koja prirodno ne radi sve ono što radi lijeva strana, sad preuzela i taj posao. To je veliko opterećenje, takva djeca i u mirovanju imaju pojačani puls, a nikad se neće moći baviti profesionalnim sportom ni drugim aktivnostima koje bi mogle ugroziti njegov život. Svako veće opterećenje rada srca za njega može značiti krah sustava - pojasnila je Franciska dodajući kako mališan pije propisane lijekove, a o budućnosti ne želi nagađati jer im to ni liječnici nisu uspjeli približiti.

POGLEDAJTE ŠTO O SVEMU MISLI FRANCISKA:

- Mi smo prve četiri godine živjeli u potpunoj karanteni. Ono što sad svijet doživljava zbog korone, nama je već davno prije bila stvarnost jer za njega bi svaka povišena temperatura značila odlazak u bolnicu. Zato smo morali paziti na sve moguće i nemoguće viroze - kaže Franciska.

Stalni odlasci u bolnice, redovite kontrole i zahvati bili su iznimno teško razdoblje u životu ove obitelji, a hrabri Martin je uz njihovu podršku i ljubav sve podnosio.

S djecom je važno razgovarati

- Jako je važno o svemu pričati s djecom, iskomunicirati svaku situaciju. Neke od tih pretraga bile su intenzivne i vrlo bolne i za dijete je to jako traumatično. No vi kao roditelj morate reći da niste liječnik i zdravstveni djelatnik, a oni daju sve od sebe da vam pomognu. No taj nedostatak stručnog znanja možete nadomjestiti ljubavlju. Mališanu morate objasniti što se zbiva, reći mu da ste tu za njega i uz njega te mu omogućiti da se uz vas osjeća sigurnije - kazala je mama.

Martin zbog svega toga nije bio osobito aktivno dijete pa ga nisu morali posebno ograničavati. Uz stalne kontrole, dječak je ipak uspio othrvati se teškoćama, upisali su ga u privatni vrtić s manjim grupama, a poslije i u školu.

- No sve što je prošao na njemu je ostavilo traga, tako da je imao teškoća s učenjem i vrlo mu je važan individualni pristup. Također, nužna je podrška okoline i vršnjaka koji prepoznaju da je on pružio svoj maksimum oko stvari kojima se bave. Dosta nas je to okupiralo sve, no kako je vrijeme odmicalo, Martin je čeznuo postati stariji brat. U svojoj sestri je uvijek vidio uzor i poželio je imati mlađu braću i sestre kako ne bi on stalno bio taj o kojem se drugi brinu, nego da i on može svoju brigu pružiti drugima. I tako smo mu odlučili ispuniti želju i stigla nam je prije tri godine Pia, a prije godinu dana ugodno nas je iznenadio Matej - smije se Franciska dodajući kako u njezinoj obitelji nikad nije dosadno.

Stariji mališani razvijaju svoje veze i odnose, a mlađi su posebno bliži. Navikli su na svoj ritam, a ona je trenutačno na porodiljno dopustu te brine o djeci. Raduje je kad vidi kako Martin odrasta u veselog mladića koji će u svojoj obitelji uvijek imati dovoljno ljubavi i potpore da postigne sve što poželi.