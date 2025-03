Ovo je mnogima najteže kada odluče prestati piti alkohol, evo kako riješiti problem

Sve više ljudi traži načine kako smanjiti ulogu alkohola u svom životu. Mamurluk, anksioznost nakon pijanstva i činjenica da je alkohol poznati karcinogen samo su neki od razloga zašto biste mogli poželjeti smanjiti unos. No to je lakše reći nego učiniti, pogotovo kada je alkohol središnji dio društvenih aktivnosti.

Foto: Dreamstime

- Teško je otići bilo gdje, a da vam netko ne ponudi piće - kaže Leah Young, klinička menadžerica u Pathlight Mood & Anxiety Centeru. Čak i ako nemate problema s ovisnošću o alkoholu, smanjenje konzumacije može biti izazovno.

Alkohol je prisutan svugdje – na sportskim događanjima, poslovnim eventima i, za mnoge, na svakodnevnim druženjima s prijateljima.

- Alkohol je postao ključni element u proslavama, trenucima tuge, pa čak i kada je ljudima jednostavno dosadno - objašnjava Hilary Sheinbaum, autorica knjige "The Dry Challenge: How to Lose the Booze for Dry January, Sober October, and Any Other Alcohol-Free Month". Alkohol je gotovo glavni protagonist društvenih situacija – bilo da se radi o piću nakon posla, prvom spoju, proslavi rođendana ili plakanju nakon prekida. Uvijek ste na korak od nove prilike za piće, što smanjenje unosa čini još težim.

Društvo je stoljećima gradilo kulturu ispijanja alkohola, kroz marketing, medije i tradiciju. Nekad je alkohol povod za druženje, a nekad služi za opuštanje u društvenim situacijama. Smanjiti njegovu ulogu znači suočiti se s logističkim i osobnim izazovima: možete li i dalje izlaziti s prijateljima u barove? Kako ćete se nositi s reakcijama drugih kada odbijete piće? Budući da je konzumacija alkohola toliko normalizirana, odluka da ga izbjegavate često izaziva pitanja.

Foto: 123RF

"Možete očekivati znatiželju drugih", kaže Young. No moguće je i da će vaši prijatelji osjećati nelagodu ili čak razočaranje. "Njihova reakcija više govori o njima nego o vama", ističe terapeutkinja Shani Gardner, iz Soulful Grace Therapy. Promjena vašeg ponašanja može ih navesti na preispitivanje vlastitih navika, a to može rezultirati projekcijama na vas. Gardner savjetuje da takve situacije prihvatite s razumijevanjem i suosjećanjem, ali da ih ne shvaćate osobno.

S druge strane, moguće je i da vi sami projicirate strahove. "Naše misli često popunjavaju praznine time što pretpostavljamo što drugi misle o nama", kaže dr. Hayley Treloar Padovano iz Centra za istraživanje alkohola i ovisnosti na Sveučilištu Brown. "Često te pretpostavke nisu istinite."

Mnogi se boje da će ih prijatelji osuđivati ako prestanu piti, no to ne znači da će vam se društveni život preokrenuti naglavačke. "I dalje ćete biti zabavni, uključeni – ako ne i više prisutni u razgovoru", ističe Sheinbaum. "Samo ćete u ruci imati nešto drugo osim alkohola."

Oslobađanje društvenog života od alkohola može se činiti velikim izazovom, ali benefiti su brojni – bolji san, poboljšana probava i financijske uštede, da spomenemo samo neke. Ako želite smanjiti unos alkohola, stručnjaci nude nekoliko korisnih savjeta.

Provjerite ovih super 6 savjeta za smanjenje alkohola u životu.

Vježbajte odbijanje pića unaprijed

Ako znate da ćete biti na događaju gdje će vam se nuditi alkohol, unaprijed smislite što ćete reći, savjetuje Young. Ne dugujete nikome objašnjenje, ali kratka, jasna izjava može vam pomoći da se osjećate sigurnije.

Foto: Dreamstime

Možete reći nešto jednostavno poput: "Hvala, ali imam veliki dan sutra" ili "Trenutno mi baš odgovara jedan sok." Ako želite podijeliti više, možete reći: "Eksperimentiram s manjim unosom alkohola da vidim hoće li mi pomoći s energijom/fokusom/tenom." Često ćete otkriti da i drugi razmišljaju slično.

Odgodite prvo piće za 30 minuta

Umjesto da odmah naručite piće, pokušajte pričekati 30 minuta. To može smanjiti potrebu za alkoholom i omogućiti vam da shvatite da ga zapravo ne trebate.

"Naša anksioznost ne može stalno rasti – u nekom trenutku mora pasti", kaže Treloar Padovano. To je poput terapije izlaganjem: što se više navikavate na društvene situacije bez alkohola, to ćete se osjećati sigurnije.

Budite prvi koji će naručiti bezalkoholno piće

Prvi naručeni koktel često odredi smjer večeri. Ako vi prvi naručite mocktail, limunadu ili mineralnu vodu s limetom, postoji šansa da će i drugi slijediti vaš primjer, kaže Sheinbaum.

Podijelite svoje namjere s prijateljima

Ne morate objašnjavati svoju odluku svima, ali povjeriti se nekolicini bliskih prijatelja može biti korisno. Oni vam mogu pružiti podršku i pomoći vam u trenucima kada se osjećate nesigurno.

Pronađite alternative za opuštanje

Ako vam alkohol pomaže smanjiti nervozu u društvu, razmislite o alternativama. Umjesto čaše vina prije izlaska, slušajte omiljenu glazbu ili odradite kratku meditaciju. Ako se osjećate nelagodno tijekom večeri, povucite se na nekoliko minuta i duboko dišite.

Isprobajte "suhi izazov"

Potpuno izbacivanje alkohola na određeno vrijeme može vam pomoći da preispitate svoje navike.

- Ponekad je lakše postaviti jasan cilj nego svaki put odlučivati hoćete li piti ili ne - kaže Treloar Padovano.

Foto: 123RF

Sheinbaum je prvi put probala suhi izazov iz natjecateljskih razloga, ali ga je nastavila zbog benefita koje je osjetila. "Unutar prvih deset dana spavala sam bolje i ten mi se poboljšao", kaže.

Ako izazov odradite s prijateljem, imate dodatnu motivaciju i podršku. Osim toga, postavljanjem vremenskog cilja svaki dan možete pratiti svoj napredak.

Bez obzira na to odlučite li potpuno izbaciti alkohol ili samo smanjiti unos, znajte da se društveni život ne mora vrtjeti oko pića. Možete i dalje uživati u izlascima, povezivati se s ljudima i biti prisutni – samo s drugačijim pićem u ruci.