Ovo je najbolji način kako ćete savršeno očistiti bijele tenisice

Bijele tenisice uvijek vrijedi kupiti. Djeluju tako svježe i čisto. No već nakon prvog nošenja na njima se skuplja prljavština, piše Rd.

Ako su samo malo prljave, to nije strašno. No kroz koji tjedan izgledat će tragično, i to toliko da ćete ih poželjeti baciti i kupiti nove. Korisnica Twittera @sarahtraceyy pokazala je transformaciju koju je ostvarila čisteći svoje omiljene platnene tenisice.

- Ja sam čudotvorac, napisala je. I zaista jest, jer za ovakvo čišćenje nije trebala skupe kemikalije. Ako ćete i vi iskušati ovu metodu, evo što trebate učiniti:

- uklonite vezice

- zatim, kao i @sarahtraceyy, u posudi izmiješajte sodu bikarbonu i deterdžent za odjeću u omjeru 1: 1,15

- uzmite četkicu za zube i nanesite smjesu na tenisice

Potom pričekajte desetak minuta, a zatim isperite smjesu i pričekajte da se tenisice potpuno osuše. Na njih nanesite dječji puder. Kad ga otresete, vaša omiljena obuća trebala bi zasjati novim sjajem.

