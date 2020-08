Ovo je najbolji način za odbiti poziv na vjenčanje zbog korone

Mnoga vjenčanja su otkazana zbog pandemije uzrokovane koronavirusom. Međutim, ako ono na koje ste vi pozvani ipak nije otkazano, a vi se ne osjećate ugodno da idete, evo kako odbiti poziv

<p>Podržati prijatelja ili člana obitelji na njihovom vjenčanju poseban je životni događaj. Nažalost, zbog COVID-19 potencijalni zdravstveni rizici sudjelovanja na vjenčanju su veliki. Ako ipak odlučite da ne želite ići, ne postajete loša osoba, ali to može biti teško reći mladencima.</p><h2>Kako pristupiti razgovoru s mladencima</h2><p>Ako se nećete osjećati ugodno na vjenčanju, najbolje je nazvati mladenku ili mladoženje i biti iskren.</p><p>- Vremena su se promijenila. Vjerojatno nećete biti jedini gost u ovom položaju i to je u redu. Ne izmišljajte izgovor. Budite iskreni, a svakako pošaljite vjenčani poklon - rekla je <strong>Mindy Weiss,</strong> stručnjakinja za vjenčanja.</p><p>- Ne možemo kontrolirati način na koji će se drugi osjećati ili reagirati na teške vijesti. Ali možemo dati sve od sebe da budemo ljubazni i pristojni dok prenosimo svoje teške vijesti - dodala je psihoterapeutkinja Hilary Jacobs Hendel.</p><p>Primjer poruke:</p><p>- Jako sam tužan/tužna što ovo moram reći, ali moram propustiti vaše vjenčanje. Jednostavno se ne osjećam ugodno u grupi ljudi zbog koronavirusa. Užasno mi je žao i nadam se da me razumijete. Želim da znate da vas volim i podržavam i nadam se da će vam vaš dan proći super - </p><p>Nakon što im javite vašu odluku, dajte im vremena da mladenci to prihvate. Saznanje da im mnogi prijatelji možda neće doći i biti uz njih na njihov najbitniji dan može biti jako teško za njih. Možda će vam i zamjeriti, ali na kraju bi vas trebali razumjeti.</p><p>Bez obzira na sve, važno je donesete odluku na temelju onog kako se osjećate, a ne na njihovoj reakciji, smatra Weiss, a prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-politely-decline-wedding-invitation-because-of-covid" target="_blank">mindbodygreen</a>.</p>