Ovo je najčešći razlog zbog kojeg žene varaju u vezama

Dugotrajne romantične veze treba njegovati i one zahtijevaju puno rada. Od osiguravanja da se vaš partner osjeća voljeno i shvaćeno - do podjele kućanskih i roditeljskih obaveza na način na koji vas dvoje smatrate prikladnim - komunikacija je ključna. Ako zanemarite ove stvari, a ponekad, čak i ako to ne učinite, nevjera se može pojaviti. A, onda slijedi katastrofa.

Zašto žene varaju?

Žene varaju zbog nedostatka emocionalne povezanosti. Prema mišljenjima nekih stručnjaka, psihologa i terapeuta, razlog broj jedan zašto žene varaju u vezama je taj što njihove emocionalne potrebe nisu zadovoljene.

- Emocionalna privrženost temelj je zadovoljstva u svakoj vezi - kaže Lea McMahon, savjetnica i profesorica psihologije. 'Žene žude za pažnjom, podrškom, ljubavlju i brigom. Kada te potrebe ostanu nezadovoljene, osjećaju se frustrirano i iznervirano', napominje.

Dakle, zašto ovo pitanje više pogađa žene nego muškarce?

McMahon kaže da je to zato što žene imaju tendenciju da pridaju veću vrijednost ovom aspektu svoje veze. 'Muškarci često odustaju od problema kao što su nedostatak emocionalne privrženosti i nedostatak komunikacije dok se najviše usredotočuju na fizičke potrebe', kaže ona.

Međutim, postoji mnogo razloga zašto dolazi do nevjere.

Nije iznenađujuće da su razlozi zbog kojih ljudi varaju različiti i složeni. Jedna studija iz 2017. objavljena u 'Journal of Sexual Research' imala je za cilj rasvijetliti to pitanje. U njemu je 495 sudionika koji su prevarili svoje partnere zamoljeni da otkriju zašto. Analizom njihovih odgovora pronađeno je osam primarnih razloga: ljutnja - na primjer, izgovaranje 'Moj primarni partner je prije bio nevjeran', samopoštovanje - 'Želio sam se osjećati bolje sam sa sobom', niska predanost - 'Nisam bio jako predan svom partneru', jednokratni situacijski čimbenici - 'Bio sam pijan i nisam jasno razmišljao', zanemarivanje - 'Moj primarni partner je bio emocionalno distanciran', seksualna želja za osobom s kojom su varali, potreba za seksualnom raznolikošću i nedostatak ljubavi u njihovom primarnom odnosu.

Istraživanje je pokazalo da žene u prosjeku imaju dulje veze od muškaraca. Također je vjerojatnije da će priznati aferu svojim partnerima.

Komunikacija je neophodna za rješavanje ovih problema.

Ako postoji problem - s emocionalnom povezanošću ili bilo čim drugim u vašoj vezi - za koji se bojite da bi mogao dovesti do nevjere, najvažnije je razgovarati s partnerom. 'Ljudi ne čitaju misli', kaže Noelle Benach, seksualna terapeutkinja.

- Ponekad naši partneri trebaju podsjetnike i upute kako bi se brinuli za nas. Izravno komuniciranje vaših potreba na asertivan način jedan je od načina da utječete na mogućnost da se one ispune - ističe. Odvojite vrijeme za razgovor s partnerom o problemu i provjerite možete li vas dvoje pronaći učinkovito rješenje.

Konačno, pokušajte s terapeutom za parove.

Ponekad je problem prevelik da biste ga sami riješili. Ako je to slučaj, razmislite o pronalaženju terapeuta za parove. 'Terapija za parove može vama i vašem partneru pružiti siguran prostor za komuniciranje svojih želja i potreba pomoću nekih alata koji mogu djelovati učinkovitije', kaže Benach. Obavezno potražite terapeuta za parove koji ima posebnu obuku za rad s vezama, napominje Benach. Naučivši izraziti svoje potrebe uz pomoć profesionalca, moći ćete ponovno pronaći povjerenje i međusobnu povezanost i biti prikladniji za navigaciju kroz sve neravnine na cesti, prenosi MSN.

