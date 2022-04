Udala sam se za ljubavnika, a onda je pokazao kakav je. Sada sam u braku s njegovim bratom

Kako je počela moja afera? Ponekad se teško sjetim. Prošlo je deset godina otkako sam prvi put srela Shawna. Viđala sam ga prije, ali sam se uvijek držala podalje jer sam čula da je oženjen. Nisam htjela biti druga žena i uključiti se u takvu vrstu drame, priča Jessica Hall.

POGLEDAJTE VIDEO:

Počeli su se družiti, što je dovelo do velikog flerta, a veliki flert je doveo do seksa, a seks je doveo do zaljubljivanja. Pravno se razveo otprilike godinu dana nakon što je njihova afera počela. Na kraju su se vjenčali i dobili dijete.

- Polako me počeo verbalno i emocionalno povrjeđivati, i gotovo svaki trenutak kad nisam bila s njim, bio je siguran da ga varam. Postalo je toliko loše da bi postao ljubomoran kada bih provodila vrijeme s našim sinom i djetetom koje imam iz prethodne veze' - priča ona.

Jednog dana ih je nazvala Shawnova maćeha i tražila da pokupe njegovog polubrata, Guya. Njegov polubrat je u to vrijeme prekinuo s djevojkom i spavao je u kamionu Shawnova oca. U tom se trenutku njezin život promijenio, iako to tada ona to nije shvaćala.

- Pokupili smo Guya, koji je u to vrijeme bio u lošem stanju, nije imao posao, auto, izgubio je dijete, bio je na uvjetnoj - kaže, dodajući kako sve što je ikada čula od Guyeve vlastite obitelji je da je on dvaput osuđeni prijestupnik koji je prodavao drogu i da je bio narkoman koji je krao stvari. Kasnije je saznala istinu o svemu.

Ali kada su išli po njega, brinula se za svoju djecu i sve stvari u kući.

- Nisam htjela nekoga poput Guya u blizini svoje djece - ističe.

Te prve noći on je prenoćio, a ona je ostala budna i pričala s njim cijelu noć. Nije imao gdje drugdje odsjesti. Ispostavilo se da su poznavali puno istih ljudi kad su bili mlađi, da su se družili i na istim mjestima, ali nekako nikad nisu naletjeli jedno na drugo.

- Polako sam se zagrijavala za Guya i vidjela u njemu malo srodne duše. Razgovarala sam sa Shawnom i pitala ga može li se jednostavno useliti k nama. On se složio. Nije prošlo dugo prije nego što je Guy postao stalni član našeg kućanstva - ispričala je. Pomagao je pri čuvanju djece, kuhao večeru, prao suđe i općenito čistio po kući. Jako je cijenila njegovu pomoć. U to vrijeme, muž joj je bio od vrlo malo ili nimalo pomoći. Njegova večernja rutina uključivala je dolazak s posla i igranje videoigrica.

Jedne večeri su je preko noći hospitalizirali s upalom pluća. Kad su je dan nakon pustili, Shawn joj je samo rekao da mu javi kad večera bude gotova.

- Stvarno? Vjerojatno sam preko noći totalno preboljela tu upalu pluća. Ovakve epizode počele su utjecati na našu vezu. Kako smo se moj suprug i ja sve više udaljavali, Guy i ja smo se sve više zbližavali - istaknula je.

Dobio je posao kao dostavljač novina i s vremenom se ona počela voziti s njim tako da, ako ikada bude morao izostati s posla ili želi uzeti slobodnu noć, ne bi morao plaćati nekome drugome da ih dostavi; umjesto toga platio bi meni. Stvari u spavaćoj sobi između nje i muža također su prestale. Između brige o djeci, odlaska u školu, i brige o svima u kući, bila je umorna, a seks joj je bio posljednja stvar na umu. Ako je ikad i bila raspoložena,on bi se fokusirao samo na sebe.

- Vrijeme u našoj spavaćoj sobi trajalo je pet minuta - dodaje

Bila je razočarana, nedostajalo joj je zadovoljstva. Počela je razmišljati kako bi bilo biti s nekim drugim, ponovno biti željena žena. Sve što joj je bilo potrebno je seksualni popravak. Bilo bi bezopasno. Pronaći nekoga s kim bi imala jednokratnu vezu bilo je malo nezgodno. Pogrešna osoba bi uništila njezin brak i zaustavila joj život, dok bi se prava osoba pobrinula za njezine probleme.

- Dovoljno mi je bilo udobno da pričam o svojim problemima u seksualnom životu s Guyem, budući da mi je bio prijatelj. Nakon nekoliko razmatranja, Guy je konačno predložio sebe i imalo je smisla. Imao je za izgubiti gotovo isto koliko i ja ako bi netko saznao, tako da je rizik bio vrlo minimalan. Nismo htjeli vezu. Samo seks. Našli smo vrijeme i mjesto i to smo učinili. Bilo je fenomenalno - ispričala je.

Stvari kod kuće, međutim, nisu išle nikamo. Muž joj je postajao sve gori, sve manje joj je pomagao s djecom i kućom. Trudila se da im veza funkcionira, ali bez ikakve njegove pomoći bila je na gubitku.

- Osjećala sam kako se odljubljujem od njega. Postajao je sve manje i manje muškarac za kojeg sam se udala. Istovremeno odljubljujući se od svog muža, zaljubila sam se u Guya. Konačno, nisam više mogla izdržati i rekla sam mužu da želim razvod, a do tada ću spavati u sobi svog sina - priča autorica.

Nakon otprilike dva tjedna, njezin muž se odselio i ostali su samo Guy, ona i djeca. Nakon neurednog razvoda, gnjusnog spora oko skrbništva nad sinom i zabrane pristupa, njihov je razvod postao konačan.

- Guy i ja smo se vjenčali i godinu dana kasnije dobili smo djevojčicu. Prošlo je šest godina i mogu iskreno reći da nikad nisam bila sretnija. Naša veza je možda nekonvencionalna i možda nismo krenuli na pravi način, ali nakon što smo toliko dugo bili nesretni, dobar je osjećaj konačno biti u miru u sretnom braku - ističe ona, prenosi YourTango.

Najčitaniji članci