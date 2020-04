Ovo je najvažnija osobina koju mladi danas traže od partnera

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Znate li koji ste tip ljubavnika i kakav je partner idealan za vas

Često imamo nerealna očekivanja svojih partnera, želeći da nas ispune na mnoštvo načina. No postoji jedna kvaliteta koja se prije svega ističe kod odabira životnog partnera, a to je ljubaznost. Otkrila je to nova studija objavljena u časopisu Journal of Personality, a provedena na studentima iz šest zemalja svijeta.

Istraživanje koje su proveli znanstvenici s britanskog Sveučilišta Swansea na više od 2700 mladih ljudi pomalo iznenađuje rezultatom, prvenstveno zbog percepcije da je današnja mladež puno površnija u svojim ljubavnim odabirima od prethodnih generacija.

Ljubaznost, koju bi smo mogli definirati i kao dobrotu, mladima je tako važnija i od izgleda i novca, piše Big Think.

Muškarcima je izgled važniji nego ženama, a ženama financije

Prema rezultatima studije, ovo su najvažnije osobine koje traže kod životnih partnera, poredanih po prioritetima koje ispitanici imaju

Ljubaznost (dobrota) - za 25 posto muškaraca i 24 posto žena

Fizička privlačnost - 23 posto muškarac i 17 posto žena

Potencijal za dobre financije - 12 posto muškaraca i 18 posto žena

Duhovitost - 15 posto muškaraca i 14 posto žena

Želja za djecom - 7 posto muškaraca i 9 posto žena

Kreativnost - 8 posto muškaraca i 6 posto žena

Religioznost - 5 posto muškaraca i 7 posto žena

Jedna zanimljiva kulturološka razlika koja je proizašla iz studije bila je ta da se humor nije pokazao jednako bitan kod svih - naime zapadnjaci ga kod partnera cijene znatno više nego istočnjaci. S druge strane, ženama na zapadu je manje bitno pitanje djece u budućnosti nego ženama na istoku.

