'Ovo je pet stvari koje rade svi parovi koji imaju vrhunski seks'

Pet stvari rade svi parovi koji imaju odličan seks i ovako mogu začiniti stvari u spavaćoj sobi. Ako ste u vezi duže vrijeme, možda osjećate kao da se iskra gasi, ali to ne mora biti tako, mišljenje je seksualne stručnjakinje Natassie Miller, koja je podijelila stvari koje trebaju raditi svi parovi koji žele imati fantastičan seks.

Natassia je podijelila savjete na društvenim mrežama, a jedan video koji je objavila pregledan je više od šest milijuna puta, navodeći i druge pojedince da podijele vlastita razmišljanja u komentarima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:27 Koliko bi trebao trajati idealan seks? | Video: 24sata/pixsell

Njezin prvi savjet je da svi trebaju razgovarati o seksu s partnerom, dodajući da parovi koji imaju dobar seks pitaju jedno drugo što vole, što im se i kada to sviđa.

- Ovo bi vam u početku moglo biti neugodno ako niste navikli na ovakve razgovore, ali isplatit će se kada sljedeći put budete imali seksi trenutke - kaže ona.

Njezin sljedeći savjet je da provedete kvalitetno vrijeme jedno s drugim te predlaže da odvojite 20 minuta dnevno za maženje.

Dodaje da ovo vrijeme koje ćete posvetiti jedno drugom stvara veću intimnost, što u konačnici dugoročno može dovesti do boljeg seksa.

Prema Miller, za seksualni život svakog para korisno je da se strastveno ljubite i da jedno drugome svaki dan kažete 'volim te' i da to stvarno mislite.

Foto: 123RF

Njezin najbolji savjet je da odredite prioritete i zakažete seks, jer tvrdi da zakazivanje seksa stvara nakupljanje iščekivanja koje se zaista može isplatiti nakon kaosa u svakodnevnom životu.

Međutim, neki su se u komentarima usprotivili ovom posljednjem savjetu, tvrdeći da kada to zakažete i stigne vrijeme, akcija se može činiti prisiljenom, piše The Sun.

- Ovo definitivno ovisi o trenutku i ako vam se ne da, svakako nemojte forsirati. Samo zato što je zakazano ne znači da to morate učiniti - odgovorila im je Miller.

Drugi su se složili s njezinim stajalištem.

Young positive hipster couple without any clothes hugging each o | Foto: Rustam Shigapov

- Sviđa mi se ideja o rasporedu. Djevojka se tako može pripremiti ako želi i osjećati se seksepilnije i spremnije - dodao je jedan.

- U braku sam 35 godina i radimo sve gore navedeno - dodao je drugi.