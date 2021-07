Razgovori za posao se često čine kao da su i sami posao, posebno kada su razvučeni na nekoliko tjedana ili mjeseci i zahtijevaju od vas da svoju pažnju posvetite ispunjavanju bezbrojnih zadataka za koje se nadate da će pokazati da ste kvalificirani za mjesto za koje se natječete.

A kad taj proces koji vas je ispunjavao nadom završi razočaranjem, možda ćete se osjećati kao da zaslužujete objašnjenje van standardnih odgovora poput 'odabrali smo kvalificiranijeg kandidata koji više odgovara našem timu' ili 'hvala na vremenu, ali odlučili smo se ići u drugom smjeru'.

Istina je da svaki čovjek zaslužuje objašnjenje zašto posao za koji se natjecao nije dobio. Iako ćete se možda osjećati nespretno kad zatražite objašnjenje, postoje načini na koje to možete učiniti i tako ispraviti eventualne taktičke greške koje ste možda napravili.

Kako pitati zašto vas nisu zaposlili?

Podrazumijeva se da ova vrsta poslovne komunikacije mora biti 'u rukavicama' i nakon što saznate razlog nije pametno komentirati na društvenim mrežama što se dogodilo. Na taj način samo stvarate potencijalne 'neprijatelje', a i drugim ljudima dajete do znanja da loše reagirate na poslovne neuspjehe.

Umjesto toga, smatrajte taj postupak vježbom za ponos, posebno ako je postupak razgovora bio dug i iscrpljujući.

Najbolje što možete učiniti je poslati e-mail u kojem ćete zahvaliti voditelju zapošljavanja na izdvojenom vremenu i postaviti nekoliko ciljanih pitanja za koja mislite da će vam pomoći prepoznati nedostatke zbog kojih željeni posao niste dobili.

Smatrajte sljedeći popis pitanja, koja su pomalo generička, dobrom polaznom točkom:

Pitanja treba prilagoditi vašoj specifičnoj situaciji - kvalifikacijama, željenom poslu i slično. Pitanja ne smiju biti prekomplicirana, a na drugu stranu ako su preopća - takvi će biti i odgovori iz kojih nećete moći iščitati ono što vas zanima.

Poanta je da dobijete jasne savjete koje onda možete primijeniti u vašim budućim natjecanjima za posao.

Možda će biti potreban popratni razgovor

Neke tvrtke ne žele ovakve sadržaje stavljati napismeno zbog straha od mogućih tužbi. Ako kandidat vjeruje da je njegova prijava bila predmet diskriminacije na temelju socioekonomskih, rasnih ili vjerskih temelja, može podnijeti tužbu.

Oprezniji poslodavci mogu pokušati izbjeći ovaj ishod dogovaranjem razgovora s vama. Pravni problemi su jedan od najčešćih razloga zašto neka poduzeća ne žele davati povratne informacije kandidatima.

I to im je opća poslovna praksa. pa i to treba uzeti u obzir prilikom traženja informacija - da čovjek s kojim ste razgovarali, prema politici tvrtke, vam ne smije dati povratnu informaciju, piše Lifehacker.

Ako uspijete dogovoriti popratni razgovor moći ćete izravno postavljati gore navedena pitanja. I tu se mora dati priznanje ljudima koji vode zapošljavanje što žele dati povratnu informaciju, jer za to nemaju nikakvu obavezu.

Najgore što se može dogoditi je da dobijete generičke odgovore nekoga tko je potpuno nezainteresiran za vas i vašu želju za povratnom informacijom. U najboljem slučaju, ostavit ćete dojam da ste voljni učiti i razvijati se te da vam je stalo do posla koji to poduzeće nudi - a to može biti poticaj da vas zovu za buduće otvorene pozicije.