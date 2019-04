Ovo je Rob, a njegova ideja je spasila puno ljudi diljem svijeta

Zamislite da život osobe može biti spašen ne najnaprednijom medicinskom tehnologijom i vještim doktorima, već novim kutem gledanja na stara pravila. Jednom je australski liječnik Rob Hackett uzeo svoju kiruršku kapu na njoj napisao svoje ime i struku 'Rob, anesteziolog' i u tom trenu je nastala revolucija u kirurgiji.

Robovu ideju odmah su podržali studenti medicine iz SAD-a i Velike Britanije te objavili puno fotografija sa svojim kirurškim kapama s imenima na njima.

Willing to let others know you're human to improve #patientsafety ? https://t.co/oCHmeUgExn #knowyourhuman pic.twitter.com/1bpSy2m91E

Ovim postupkom je Hackett skrenuo pozornost javnosti na rizik u operacijskoj dvorani u kojoj se zbog nepoznavanja i loše komunikacije među medicinskim osobljem prilikom velikih medicinskih zahvata događaju nepotrebne greške.

Stoga je predložio najjednostavniji način da se smanji mogućnost ljudske pogreške.

Mnogi od Robovih starijih kolega u početku su bili prilično skeptični prema njegovoj metodi međusobnog prepoznavanja. Neki su ga pitali ne sjeća li se vlastitog imena, ali mnogi od njih su ga podržali u njegovoj akciji jer smatraju da tradicija Svjetske zdravstvene organizacije da predstavljanje doktora jednog po jednog prije operacije glupa praksa. Mnogi tu praksu smatraju samo formalnošću i ne obraćaju puno pozornosti na to kako se netko zove.

I double dare everyone who works in theatre to show their support for #patientsafety - wear a theatre cap with your name & role on and post it on social media #TheatreCapChallenge https://t.co/Kv03iQOHwa pic.twitter.com/jUCnFE9LiG