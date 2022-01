Djeluje kao novo djelo jednog od najplodnijih pisaca znanstvene fantastike, Phillipa K Dicka, no zapravo je riječ o novom projektu koji je najavio Marc Lore, američki poduzetnik koji je nekada bio predsjednik i izvršni direktor Walmartovog odjela za online kupovinu, inače investitor i vlasnik NBA franšize, piše portal IFL Science..

Lore je pobornik tehnoutopizma koji je zavladao Silicijskom dolinom i svoju pozornost sada je usmjerio na stvaranje nove američke metropole koja bi bila inkluzivnija, pristupačnija, održivija i u konačnici pogodnija za život u odnosu na brojne megagradove današnjice koje guši promet i višak otpada.

Osmislio je čak i ime budućeg grada: Telosa, što se odnosi na termin 'telos', koji je koristio Aristotel , Termin označava 'nešto u skladu s ispunjenjem ili višom svrhom'.

Samo ovog tjedna, projekt je objavio tri digitalna koncepta grada koje je izradila Bjarke Ingels Group (BIG), danska arhitektonska tvrtka koja je zadužena za projektiranje metropole.

Prema web stranici Telosa, lokacija još nije osigurana, ali razmatraju se neke mogućnosti, pa se tako spominju Nevada, Utah, Idaho, Arizona, Teksas ili Appalachian Region. Grad bi trebao imati do 150.000 hektara veličine (1500 četvornih kilometara), a procjenjuje se da bi mogao udomiti do 5 milijuna ljudi. Očekuje se da bi bio gotov do 2060. godine. Po gustoći naseljenosti, to bi bio grad koji se može usporediti sa San Franciscom, s oko 33 čovjeka po hektaru.

- Ono što pokušavamo učiniti je spojiti najbolje od različitih gradova na svijetu i spojiti to u jednu priču - rekao je Lore u promotivnom videu izlažući svoje planove.

- Zamislite da je Telosa živa i raznolika poput New Yorka, u kombinaciji s učinkovitošću, sigurnošću i čistoćom grada poput Tokija, te u kombinaciji sa socijalnim uslugama i održivošću grada kao što je Stockholm - dodao je.

Održivost je po njemu jako važna tema u kreiranju buduće Telose. Pozivajući se na zabrinutost zbog klimatskih promjena, Lore kaže da bi ovaj grad imao za cilj da se napaja sustavom obnovljivih izvora energije, a slatka voda će se skladištiti, čistiti i ponovno koristiti u samom gradu. Urbano okruženje planira ukrasiti obiljem zelenih površina koje bi stanovnici mogli koristiti.

Još jedna ideja projekta je i 'eqietism', doktrina koja promiče kombinaciju kapitalizma i nordijskog modela življenja u čijem je središtu podizanje razine dobrobiti pojedinca. Nije baš jasno kako bi to funkcioniralo, ali čini se da bi svaki građanin imao 'udio u zajedničkoj zemlji' te da će Telosa zapravo biti u vlasništvu zajednice.

- Što ako možete platiti iste poreze koje plaćate danas, ali dobiti najbolje socijalne usluge u bilo kojoj zemlji na svijetu? To je jednakost koju treba osigurati za sve građane - pojašnjava Lore te dodaje:

- Plan je da prvi stanovnici nasele Telosu 2030. godine. No, imajte na umu, ima još puno posla.

Veliki dio projekta financirat će sam Lore, no još uvijek treba osigurati milijarde dolara sredstava. On se nada da će uspjeti pronaći privatne investitore, filantrope koji su spremni financirati takav projekt, a nada se i potpori državnih fondova.

Svijet vizionarskog tehnološkog dizajna prepun je hrabrih ideja koje nikada ne postaju ništa više od sna. No, ni drevni Rim nije izgrađen za jedan dan, tako da - ideja svakako zaslužuje pažnju.