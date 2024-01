Ovo još niste vidjeli: Sagradili spilju usred kuće u Fužinama

U šarmantnome malome mjestu u Gorskom kotaru, Fužinama, na prekrasnoj lokaciji izvan naselja, a opet u blizini svih sadržaja, smjestila se jedna posebna kuća za odmor. Uređena je tako da uopće nećete poželjeti izaći iz nje. Građena je u goranskom stilu od drvenih balvana s goranskog podneblja.

- Ponosni smo vlasnici još jedne kuće za odmor u Fužinama i u šest godina iznajmljivanja imali smo čast ugostiti predivne goste. Ono što smo primijetili je to da se ljudima toliko sviđa 'priča' koju naša kuća 'priča', odnosno sadržaj ukomponiran u drvenu brvnaru koja ima dušu te lokacija u prekrasnoj prirodi podneblja. Puno puta su nam gosti rekli kako tijekom cijelog odmora nisu ni jednom napustili kuću. Nama je to bio šok jer su Fužine mjesto s pregršt sadržaja, a posebno prirodnih ljepota. To nas je potaknulo da napravimo nešto posebno poput ove kuće - govori nam Jelena, vlasnica kuće za odmor DoRine.

Počeli su je graditi 2020. godine, a početkom ove godine sve je bilo spremno za prve goste. Ono što će vas oduševiti je njezin interijer koji jednostavno odskače od mnogih kuća za odmor. Osim interijera, tu je posebna wellness oaza koja će vas sigurno ostaviti bez teksta. Riječ je o "spilji s bazenom".

- Željeli smo da gosti osjete dašak mjesta u kojemu se nalazimo, stoga smo wellness prostoriju napravili po uzoru na spilju Vrelo i u nju stavili 'jezero Bajer', odnosno bazen - govori vlasnica.

Gradnja same kuće bila je brzo gotova, dok je unutarnje uređenje trajalo gotovo četiri godine. Vlasnici Jelena i Zoran htjeli su da sve bude ručni rad lokalnih majstora pa se uređenje pretvorilo u pravi izazov. A to se u konačnici i primijeti. Gdje god pogledate, nešto će vam već odvući pozornost.

- Sve ideje su naše, a realno nisu baš jednostavne. Od kreveta i stolica u dnevnom boravku do bala sijena - otkriva Jelena i dodaje da je wellness zona bila najzahtjevniji dio uređenja.

- Cijela je prostorija obložena umjetnim oblogom u modelu spilje sa sigama, svjetlosnim efektima i slapom koji izvire iz kamena te se ulijeva u bazen - opisuje vlasnica.

Ovdje ćete se sigurno opustiti, odmoriti i zaboraviti na sve probleme. Kuća se inače prostire na tri kata, a može primiti do šest osoba. Kućni ljubimci su dozvoljeni po dogovoru. U potkrovlju se nalaze tri spavaće sobe, dvije s bračnim krevetima i jedna soba s kaučom na razvlačenje, koja može poslužiti i kao igraonica-spavaonica. Tamo se još nalazi kupaonica i vešeraj. Prizemlje se sastoji od prostranog dnevnog boravka u kojem je kauč od trupaca, ljuljačka s pogledom na ostakljeni kamin koji se nalazi nasred prostorije, mala, ali slatka i potpuno opremljena kuhinja te kupaonica s WC-om i tuš kabinom. Kao da ovo nije dovoljno, tu je i ostakljena vanjska grijana terasa s pogledom na planine i čarobnu prirodu. S terase se stepenicama silazi u spiljsku oazu u kojoj mogu uživati od najmanjih do odraslih.

- Osim što će vam prvi pogled na spilju oduzeti dah, tu su i sauna, otvoreni tuš, ležaljke te veliko umjetno stablo u čijem deblu se nalazi WC. Znači, doslovno možete ući u stablo - dodala je Jelena.

U ovoj kući svaki detalj uređenja je specifičan. Uređena je baš u svom stilu. Interijerom prevladavaju prirodni materijali. Drvo ostavlja dojam udobnosti i topline. Dodatni ugođaj stvara podno grijanje u cijeloj kući. Uz podno, tu su i centralno te kamin na drva. Okućnica je još u fazi uređenja.

- Čekamo proljeće da zablista. Imanje je ograđeno čempresima. Ispred kuće je parking za dva automobila, a s terase puteljak vodi do mjesta u vrtu s roštiljem i chill zonom - rekla je Jelena.

Iako će vam biti teško napustiti kuću, u blizini se nalaze brojne zanimacije i zanimljiva mjesta, pa odvojite malo vremena za razgled okolice. U blizini su čak tri akumulacijska jezera, a najpoznatije je jezero Bajer. Kao jedna od najvećih atrakcija Fužina i okolice je ipak špilja Vrelo. Tu je i niz opcija za aktivni odmor. Mjesto je idealno za sve planinare, bicikliste, šetače i berače gljiva, a blizina mora čini ovo mjesto i idealnom lokacijom za ljetovanje.