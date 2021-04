Ako imate rutinu njege kože koju redovito slijedite, vodite li dodatnu brigu kada je riječ o području ispod očiju? Naime, područje ispod očiju izuzetno je osjetljivo, izloženo je slobodnim radikalima, a mnogi ga i dalje često ignoriraju.

Također, budući da je koža na tom području tanja, ne samo da treba upotrebljavati prave vrste proizvoda kako bi u svakom trenutku bila njegovana i hidratizirana, već i pravi način primjene proizvoda ima jednaku važnost.

Dermatologinja Jushya Sarin nedavno je podijelila na Instagramu da je pravi način nanošenja kreme za podočnjake prstenjakom jer je on najslabiji prst i neće previše povlačiti nježnu kožu.

Sve što trebate je samo uzeti malo kreme za oči i nanijeti je izravno ispod donjih trepavica. Također, uvijek morate nanijeti kremu ispod oka prije nanošenja seruma/hidratantne kreme i to odmah nakon čišćenja i toniranja. To je zato što je neophodno prvo nanijeti laganije proizvode, a također i zato što su kreme za oči jako upijajuće prirode. Većina krema za oči također sadrži aktive sastojke poput vitamina C i retinola kako bi se postigli brži rezultati, piše Indian Express.