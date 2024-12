Ovo nije uložak, ovo su prave 'cipele', i to poznatog brenda

Poznati modni brend Balenciaga u sklopu svoje kolekcije za jesen 2025. godine predstavio je kontroverzne cipele pod nazivom The Zero. Iako još nisu dostupne za kupnju, modna kuća tvrdi da ove cipele "predstavljaju suštinu obuće" i cilj im je da se osjećate bosi dok ipak imate nekakvu obuću.

Pri dizajnu ovih cipela, Balenciaga se odlučila za radikalni koncept koji, prema psihologinji Carolyn Mair, simbolizira nesavršenost i sirovu ljudskost, a istovremeno povezuje nositelja s prirodom.

Ove cipele navodno imaju i veze s wellness pokretom, koji traži oslobođenje i ravnotežu.

No iako brend vjeruje u svoju viziju, reakcije na društvenim mrežama nisu bile blage. Na Instagramu su počele lavine komentara, a mnogi se pitaju kako Balenciaga još uvijek postoji, Uz to, mnogi su se složili u konstantaciji da su odlutali od izvorne otmjenosti.

Neki su komentirali: "Vrhunski primjer njihove gluposti" i "Ovo je zaista žalosno", a neki pak našalili: "Savršene su za bazen".

Iako cijena cipela The Zero još nije poznata, jasno je da je ova kolekcija izazvala žestoke reakcije, od oduševljenja do ismijavanja. Balenciaga, poznata po svojim neobičnim i često provokativnim dizajnima, sigurno je ponovno uspjela šokirati javnost.