Petra Jeričević pleše i u šestom mjesecu trudnoće: 'Rita već u trbuhu pokazuje da voli jive'

Bebica Rita još je u maminu trbuhu, malo više od pet mjeseci, a već sad redovito trenira latino plesove u Sportsko plesnom klubu Samobor, gdje mama Petra Žuglić Jeričević, poznata plesačica i koreografkinja, koja je 2013. u "Plesu sa zvijezdama" glumca Mislava Čavajdu dovela do pobjede, vodi tečaj Latino Ladies, koji je sama osmislila i pokrenula kao tečaj latino plesova za žene koje žele plesati, a nemaju plesnog partnera. I ne samo to, na druženje je stigla ravno s pilatesa, na koji je krenula prije tjedan dana, jer joj se činilo da joj, bez obzira na to što i dalje vodi radionice plesa, nedostaje istezanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+