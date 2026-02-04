Obavijesti

Petra Jeričević pleše i u šestom mjesecu trudnoće: 'Rita već u trbuhu pokazuje da voli jive'

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 7 min
Zagreb: Plesačica Petra Jeričević | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Poznata plesačica i voditeljica plesne radionice Petra Jeričević pleše i u šestom mjesecu trudnoće i pravi je primjer aktivne trudnice. Ide na pilates i kaže da beba sve to odlično podnosi

Bebica Rita još je u maminu trbuhu, malo više od pet mjeseci, a već sad redovito trenira latino plesove u Sportsko plesnom klubu Samobor, gdje mama Petra Žuglić Jeričević, poznata plesačica i koreografkinja, koja je 2013. u "Plesu sa zvijezdama" glumca Mislava Čavajdu dovela do pobjede, vodi tečaj Latino Ladies, koji je sama osmislila i pokrenula kao tečaj latino plesova za žene koje žele plesati, a nemaju plesnog partnera. I ne samo to, na druženje je stigla ravno s pilatesa, na koji je krenula prije tjedan dana, jer joj se činilo da joj, bez obzira na to što i dalje vodi radionice plesa, nedostaje istezanja.

