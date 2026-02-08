Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NE TREBA PRETJERIVATI

Ovo su beauty trendovi koji zapravo odbijaju muškarce

Ženski trendovi ljepote mijenjaju se iz godine u godinu, ali ne i rasprave o tome jesu li doista potrebni. Dok žene ulažu ogromne količine vremena i novca u svoj izgled, mnogi muškarci priznaju da ih pojedini popularni trendovi zapravo odbijaju
Woman with eyebrow brush tool
1. Previše uređene obrve. Prirodno tanke ili debele obrve mogu biti lijepe bez ikakvog zahvata. Ali žene ih čupaju, crtaju, tetoviraju i, u najnovijem trendu, nadograđuju transplantacijama. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1/12
1. Previše uređene obrve. Prirodno tanke ili debele obrve mogu biti lijepe bez ikakvog zahvata. Ali žene ih čupaju, crtaju, tetoviraju i, u najnovijem trendu, nadograđuju transplantacijama. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026