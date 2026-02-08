Ovo su beauty trendovi koji zapravo odbijaju muškarce

Ženski trendovi ljepote mijenjaju se iz godine u godinu, ali ne i rasprave o tome jesu li doista potrebni. Dok žene ulažu ogromne količine vremena i novca u svoj izgled, mnogi muškarci priznaju da ih pojedini popularni trendovi zapravo odbijaju
1. Previše uređene obrve.
Prirodno tanke ili debele obrve mogu biti lijepe bez ikakvog zahvata. Ali žene ih čupaju, crtaju, tetoviraju i, u najnovijem trendu, nadograđuju transplantacijama.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. Fenirana valovita kosa (’blow wave’).
Najbenigniji, ali najrašireniji trend i zato najiritantniji. Riječ je o dugoj kosi koja se prvo ispravi, a zatim uvije uz pomoć pegle, uvijača ili fena.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. Kolagenske maske.
Primjer trendova koji „ne rade ništa, ali koštaju mnogo“. Kolagen se ne može apsorbirati kroz kožu, tako da maske navodno samo hidratiziraju površinu, što možete postići i običnom vodom.
| Foto: PROFIMEDIA
4. Fileri za usne.
Iako je botoks navodno postao suptilniji, fileri su eksplodirali. Usta izgledaju natečeno, prenapuhano i očito umjetno, često namjerno, kao reklama za skupe „tweakmente“.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. Umjetne trepavice. Maskara, da. Metar dugačke lažne trepavice, ne.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Pretjerano nanošenje ruža.
Posebno na već napuhanih usnama, rezultat izgleda loše, razmazano i pretjerano. Einsteinovski crveni ruž izgleda dobro samo na fotografiji, u stvarnom životu gotovo nikada.
| Foto: Dreamstime
7. Konturiranje i/ili šljokice.
Nekad je rutina šminkanja bila jednostavna.
Danas konturiranje zahtijeva čitav arsenal tubica i paleta. Na nekima izgleda dobro, ali oni koji se konturiraju u vlaku u 7 ujutro često pretjeruju.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
8. „Turski zubi“.
Blještavo bijeli, savršeno jednaki zubi koji izgledaju kao da pripadaju lutki. Muškarcima, tvrdi autor, stoje još gore nego ženama.
| Foto: Dreamstime
9. Gel nokti i pretjerani nail art.
Lijepo nalakirani nokti mogu biti privlačni, dok su diskretni.
| Foto: DREAMSTIME
10. Miris.
Najneodređenija, ali najiskrenija točka. Ne radi se o parfemu, već o intenzivnom, kemijskom mirisu koji nastaje nakupinom proizvoda, primer, puder, sprej, fiksator, gelovi, kreme…
| Foto: Anneleven.com
11. „Butt liftovi“.
Nekad su to bile grudi, danas su stražnjice.
Trend je uvezen iz SAD-a, navodno inspiriran Kardashianima i glazbenom scenom.
| Foto: Alex Presa/Unsplash