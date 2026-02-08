NE TREBA PRETJERIVATI Ovo su beauty trendovi koji zapravo odbijaju muškarce

Ženski trendovi ljepote mijenjaju se iz godine u godinu, ali ne i rasprave o tome jesu li doista potrebni. Dok žene ulažu ogromne količine vremena i novca u svoj izgled, mnogi muškarci priznaju da ih pojedini popularni trendovi zapravo odbijaju