Ovo su festivali na koje trebate otići u Zagrebu u svibnju i lipnju

Donosimo pregled najzanimljivijih događanja koje ne smijete propustiti.

Svibanj

Asian Street Food Festival Zagreb (Trg Josipa Jurja Strossmayera, 18. - 24. svibnja 2026.)

Jedan od najposjećenijih gastro festivala u gradu donosi okuse Azije u centar Zagreba. Posjetitelji mogu isprobati raznoliku ponudu specijaliteta - od sushija i ramen jela do tajlandskih curryja i korejskih street food klasika. Uz gastronomiju, festival je poznat po DJ nastupima i ležernoj, večernjoj atmosferi koja Strossmayerov trg pretvara u urbani food hub.

PLACe market (svakog sunčanog petka)

PLACe market Zagreb oživljava tržnice kao mjesta okupljanja i druženja. Svaki sunčani petak, tržnica Kvatrić postaje mjesto gdje se okupljaju lokalni chefovi i ugostitelji. Ponuda je raznolika, a zabava zagarantirana!

Beats&Bites festival

Proljetni street food i glazbeni festival Beats&Bites u Zagrebu kreće od 21. i traje do 31. svibnja. Čeka vas na dobro poznatoj lokaciji na Trgu Ivana Mažuranića, a nudi bogatu ponudu hrane, koktela i cjelodnevni glazbeni program uz brojne DJ-e.

Zagreb Beer Fest (Park dr. Franje Tuđmana, 21.-24. svibnja 2026.)

Veliki open-air festival piva i glazbe, poznat po besplatnom ulazu i bogatoj ponudi craft i svjetskih piva. Uz pivo, posjetitelje očekuju koncerti, street food zona i opuštena atmosfera koja privlači i domaće i strane goste.

Cest is d’Best (Ulice centra Zagreba, 28.-31. svibnja 2026.)

Jedan od najstarijih uličnih festivala u Hrvatskoj pretvara grad u veliku pozornicu na otvorenom. Performeri, glazbenici, cirkusanti i umjetnici oživljavaju gradske ulice, trgove i parkove, stvarajući jedinstvenu atmosferu interakcije s publikom.

Lipanj

Animafest Zagreb, Svjetski festival animiranog filma (razne lokacije, kinodvorane i kulturni centri , 8.-13. lipnja)

Jedan od najvažnijih festivala animiranog filma u svijetu donosi selekciju najboljih kratkih i dugometražnih animiranih filmova. Program uključuje projekcije, radionice i izložbe te okuplja autore i publiku iz cijelog svijeta.

INmusic Festival (Otok hrvatske mladeži, Jarun, 22.-24. lipnja 2026.)

Najveći hrvatski open-air glazbeni festival okuplja poznata svjetska i regionalna imena rock, indie i alternativne scene. Kampiranje, koncerti uz jezero i festivalska energija čine ga jednim od najvažnijih ljetnih događaja u regiji.

Zagreb Classic (Trg kralja Tomislava, 19. lipnja - 3. srpnja 2026.)

Serija besplatnih koncerata klasične glazbe pod otvorenim nebom. Simfonijski orkestri, opere i crossover projekti stvaraju elegantnu atmosferu u srcu grada, privlačeći široku publiku.

Pop Up by the Lake (Bundek, 28.5.- 28.6.2026.)

Ljetni urbani festival uz jezero koji spaja filmove na otvorenom, stand-up komediju, glazbu i street food. Fokus je na opuštenom druženju u prirodi, posebno u večernjim satima.

Food Truck Festival (8. lipnja do 13 lipnja)

Festival koji okuplja food truckove s kreativnom street food ponudom iz cijele regije. I ove godine će biti na Britancu, a posjetitelji mogu uživati u hrani, glazbi i ležernoj atmosferi.

Fantastic Zagreb Film Festival (Ljetna pozornica Tuškanac i Kino Kinoteka, 25. lipnja - 5. srpnja 2026.)

Festival fantastike, horora, trilera i SF-a koji donosi premijere, kultne filmove i specijalne projekcije pod otvorenim nebom. Posebno je popularan zbog jedinstvene atmosfere ljetnih večeri u šumi Tuškanac.

*Uz korištenje AI-ja