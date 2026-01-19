Ovo su horoskopski znakovi koji najviše pretjeruju jelu i piću

4. STRIJELAC Strijelci imaju vrlo ležeran odnos prema hrani i piću te rijetko razmišljaju o granicama dok se dobro zabavljaju. Uživanje za njih ide ruku pod ruku s druženjem, putovanjima i opuštenom atmosferom. Lako se zanesu i nastave jesti ili piti i nakon što su siti. Vole isprobavati novo i ne vole si uskraćivati zadovoljstva. Upravo ta spontanost često ih dovede do pretjerivanja. | Foto: Fotolia