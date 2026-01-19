Ovo su horoskopski znakovi koji najviše pretjeruju jelu i piću

Hrana i piće nekima su samo potreba, a drugima pravi užitak. Dok jedni lako drže mjeru i paze na prehranu, drugi se rado prepuste bez razmišljanja. Donosimo rang-listu znakova od najumjerenijih do onih koji najčešće pretjeruju
U nastavku pogledajte rang listu od horoskopskih znakova koji najmanje pretjeruju s hranom i pićem do onih koji najviše pretjeruju.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
12. DJEVICA Djevice su poznate po umjerenosti i kontroli, osobito kada je riječ o prehrani. Često paze na količine, kvalitetu hrane i utjecaj na zdravlje. Rijetko jedu impulzivno ili iz emocionalnih razloga. Ako i pretjeraju, to se dogodi rijetko i uz osjećaj krivnje. Mjera im je gotovo uvijek na prvom mjestu.
| Foto: Fotolia
11. JARAC Jarčevi imaju discipliniran odnos prema hrani i piću. Ne vole gubiti kontrolu i uglavnom jedu s jasnim ciljem, a ne radi užitka. Pretjerivanje im se čini neodgovornim i nepotrebnim. Iako vole dobru hranu, znaju stati na vrijeme. Kod njih je umjerenost znak zrelosti.
| Foto: Fotolia
10. VODENJAK Vodenjaci imaju nepredvidiv odnos prema prehrani, ali rijetko pretjeruju. Često jedu iz navike ili praktičnosti, a ne radi uživanja. Hrana im nije emocionalno važna, pa se lako suzdrže. Ponekad eksperimentiraju, ali bez pretjerivanja. Kod njih količina rijetko izmakne kontroli.
| Foto: Fotolia
9. BLIZANCI Blizanci jedu i piju u skladu s raspoloženjem i društvom. Mogu zaboraviti jesti, ali i povremeno pretjerati u dobrom društvu. Ipak, rijetko se dugoročno prepuštaju neumjerenosti. Brzo im dosadi ista hrana ili navika. Njihovo pretjerivanje je kratkotrajno i prolazno.
| Foto: Fotolia
8. ŠKORPION Škorpioni imaju intenzivan, ali kontroliran odnos prema hrani i piću. Kada se prepuste, to čine strastveno, ali ne često. Hrana im može biti izvor užitka, ali i sredstvo samokontrole. Ne vole gubiti moć nad sobom. Pretjerivanje se kod njih događa rijetko i ciljano.
| Foto: Fotolia
7. RIBE Ribe su emotivne i ponekad posegnu za hranom kao bijegom od stvarnosti. Mogu pretjerati kada su ranjive ili umorne. Ipak, često su svjesne svojih granica i brzo se povuku. Njihovo pretjerivanje je tiho i povezano s emocijama. Nije stalno, ali se povremeno ponavlja.
| Foto: Fotolia
6. OVAN Ovnovi jedu brzo i impulzivno, ali ne uvijek pretjerano. Više vole konkretne, zasitne obroke nego duga uživanja. Ponekad pretjeraju iz nagona ili natjecateljskog duha. No brzo se vrate disciplini. Njihovo pretjerivanje je više stvar trenutka nego navike.
| Foto: Fotolia
5. VAGA Vage vole finu hranu, lijepu prezentaciju i ugodnu atmosferu. Teško odolijevaju desertima, vinima i dugim večerama. Ipak, paze na ravnotežu i izgled, pa se često zaustave na vrijeme. Pretjerivanje se događa u posebnim prilikama. U svakodnevici ipak traže umjerenost.
| Foto: Fotolia
4. STRIJELAC Strijelci imaju vrlo ležeran odnos prema hrani i piću te rijetko razmišljaju o granicama dok se dobro zabavljaju. Uživanje za njih ide ruku pod ruku s druženjem, putovanjima i opuštenom atmosferom. Lako se zanesu i nastave jesti ili piti i nakon što su siti. Vole isprobavati novo i ne vole si uskraćivati zadovoljstva. Upravo ta spontanost često ih dovede do pretjerivanja.
| Foto: Fotolia
3. LAV Lavovi vole luksuz, obilje i osjećaj da si mogu priuštiti najbolje. Kada sjednu za stol, očekuju bogate obroke i dobru kapljicu. U društvu se lako opuste i pretjeraju, osobito ako žele ostaviti dojam. Često jedu i piju više nego što im je potrebno jer uživanje povezuju s osjećajem uspjeha. Kod njih je teško povući granicu kad je atmosfera dobra.
| Foto: Fotolia
2. RAK Rakovi hranu doživljavaju vrlo osobno i emotivno. Kada su nervozni, tužni ili preopterećeni, lako posegnu za obilnijim obrocima ili čašom više. Posebno su slabi na domaća jela i poznate okuse koji ih podsjećaju na djetinjstvo. Teško odbijaju još jedan tanjur ili desert. Njihovo pretjerivanje najčešće dolazi iz potrebe za emocionalnom sigurnošću.
| Foto: Fotolia
1. BIK Bikovi istinski uživaju u svim čulnim zadovoljstvima, a hrana i piće visoko su na toj listi. Ne vole žurbu i najviše cijene obilne, kvalitetne obroke. Kada im je ugodno, rijetko se sami zaustave. Još jedna čaša ili dodatna porcija za njih je logičan nastavak uživanja. Upravo zbog te ljubavi prema hedonizmu često prednjače u pretjerivanju.
| Foto: Fotolia