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HRANA ZA MIŠIĆE

Ovo su najbolje namirnice koje će pomoći u oporavku mišića

Nakon napornog treninga cilj je smanjiti bol, što prije se oporaviti i biti spremni za sljedeći trening. Dobre vijesti su da je hrana koja podržava oporavak obično je ista zdrava, svakodnevna opcija koju već znate i volite. Jedna je ipak puno bolja od ostalih
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Ovo su najbolje namirnice koje će pomoći u oporavku mišića
Tijelu nakon treninga trebaju proteini ​​za obnovu mišića, ugljikohidrati za nadopunu energije kao i tekućina i hranjive tvari. Evo namirnica za kojima je najučinkovitije posegnuti. | Foto: Shuttersstock
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Tijelu nakon treninga trebaju proteini ​​za obnovu mišića, ugljikohidrati za nadopunu energije kao i tekućina i hranjive tvari. Evo namirnica za kojima je najučinkovitije posegnuti. | Foto: Shuttersstock
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