Ovo su najbolje niskotarifne aviokompanije svijeta u 2025.

Niskotarifne aviokompanije već godinama mijenjaju način na koji putujemo, čineći zračni promet dostupnijim širokom krugu putnika. U 2025. godini konkurencija u ovom segmentu nikad nije bila snažnija, a kvaliteta usluge, pouzdanost i razgranata mreža linija postali su jednako važni kao i cijena karata
Prema najnovijim Skytrax nagradama, izdvojeno je 15 najboljih niskotarifnih prijevoznika na svijetu koji su se istaknuli omjerom cijene i kvalitete, inovacijama te prilagodbom potrebama modernih putnika.
1. AIRASIA.
Azijski niskotarifni div već godinama drži vrh ljestvica zahvaljujući iznimno širokoj mreži linija i povoljnim cijenama. Posebno se ističe učinkovitošću, digitalnim uslugama i velikim brojem regionalnih letova.
2. SCOOT.
Ova kompanija specijalizirana je za niskotarifne dugolinijske i regionalne letove, čime se izdvaja od većine konkurencije. Putnicima nudi moderan vozni park i fleksibilne opcije dodatnih usluga.
3. INDIGO.
Najveći indijski avioprijevoznik poznat je po točnosti i velikoj učestalosti letova unutar zemlje i regije. Fokusiran je na jednostavnost usluge i brze, kratke rute.
4. EUROWINGS.
Njemački niskotarifni prijevoznik uspješno spaja povoljne cijene s europskim standardima kvalitete. Snažan je izbor za putovanja unutar Europe, osobito iz većih zračnih luka.
5. VUELING AIRLINES.
Španjolska kompanija snažno je prisutna na mediteranskim i urbanim rutama. Popularna je među putnicima koji traže fleksibilne tarife i česte letove.
6. VOLOTEA.
Specijalizirana za povezivanje manjih i srednjih europskih gradova koji nemaju izravne linije. Poznata je po sezonskim rutama i naglasku na turistička odredišta.
7. TRANSAVIA FRANCE.
Francuski niskotarifni prijevoznik fokusiran je na europske i sjevernoafričke destinacije. Ističe se pouzdanošću i jasnom tarifnom strukturom.
8. IBERIA EXPRESS.
Kao niskotarifna podružnica nacionalnog prijevoznika, kombinira pristupačne cijene i stabilnu uslugu. Najčešće služi kao poveznica prema većim europskim čvorištima.
9. FLYNAS.
Vodeća niskotarifna aviokompanija u Saudijskoj Arabiji s brzom ekspanzijom. Povezuje Bliski istok s Europom i Azijom uz konkurentne cijene.
10. EASYJET.
Jedan od najprepoznatljivijih europskih niskotarifnih brendova s vrlo gustom mrežom linija. Cijenjen je zbog pouzdanosti i dobre povezanosti većih gradova.
11. RYANAIR.
Poznat po iznimno niskim cijenama i velikom broju letova diljem Europe. Iako minimalistička, njegova usluga omogućila je masovnu dostupnost zračnih putovanja.
12. JET2.COM.
Britanski prijevoznik snažno orijentiran na turističke destinacije. Često se ističe dobrim odnosom prema putnicima i stabilnom sezonskom ponudom.
13. HK EXPRESS.
Niskotarifna aviokompanija iz Hong Konga s fokusom na azijsko tržište. Popularna je među mlađim putnicima i turistima koji traže kratke regionalne letove.
14. FLYDUBAI.
Povezuje Bliski istok s Europom, Afrikom i Azijom uz povoljne cijene i moderan vozni park. Često služi kao alternativa klasičnim prijevoznicima na duljim rutama.
15. ALLEGIANT AIR.
Američka niskotarifna kompanija usmjerena na domaće letove i turističke destinacije. Model poslovanja temelji se na povremenim linijama i dodatnim uslugama uz nisku osnovnu cijenu karte.
