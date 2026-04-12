Ovo su najbolji prirodni načini za snižavanje krvnog tlaka

Jedan od vodećih uzroka smrti na svijetu. Visoki krvni tlak jedan je od vodećih uzroka smrti u svijetu. Većina ljudi nema nikakve simptome sve dok ne bude prekasno, pa često nisu svjesni da ga imaju sve dok ne dožive srčani ili moždani udar
Više od 1,2 milijarde ljudi pati od toga. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, hipertenzija trenutačno pogađa približno 1,28 milijardi odraslih osoba u dobi od 30 do 79 godina diljem svijeta, što je gotovo jednako ukupnom broju stanovnika zemalja poput Kine i Indije.
REDOVITO VJEŽBAJTE. U tom smislu, redovita tjelesna aktivnost snažno se preporučuje. Kombinacija aerobnih vježbi (hodanje, vožnja bicikla, trčanje, plivanje) i vježbi za jačanje mišića može pomoći u snižavanju visokog krvnog tlaka.
ZDRAVA PREHRANA. Održavanje zdrave prehrane također je ključno za snižavanje visokog krvnog tlaka. Važno je češće u prehranu uključivati voće, povrće i mliječne proizvode s niskim udjelom masti, a istovremeno smanjiti unos namirnica koje mogu sadržavati zasićene masti.
SMANJITI UNOS SOLI. Jedna od prvih odluka koju trebamo donijeti vezano uz prehranu jest što veće smanjenje unosa soli. Obratite pažnju na deklaracije na proizvodima, jedite što manje prerađene hrane i izbjegavajte dodatno soljenje jela.
HRANA BOGATA KALIJEM. Također je važno povećati unos namirnica bogatih kalijem, vrlo važnim mineralom za ljudsko tijelo koji pomaže smanjiti razinu natrija i time sniziti krvni tlak. To uključuje voće, povrće, mliječne proizvode, masnu ribu, orašaste plodove, sjemenke i mahunarke.
PREDNOSTI KALCIJA. Još jedan ključan element koji treba uzeti u obzir je kalcij, čiji nedostatak može povisiti krvni tlak. Riba, morski plodovi i osobito mliječni proizvodi najbogatiji su izvor kalcija, dok su drugi vrijedni prirodni izvori zeleno lisnato povrće, mahunarke te neke vrste orašastih plodova i sjemenki.
PRATITE RAZINU MAGNEZIJA. Ne smijemo zanemariti ni razinu magnezija koju unosimo u svakodnevnoj prehrani. Ovaj mineral djeluje kao vazodilatator, opuštajući i šireći krvne žile. Nalazi se u mliječnim proizvodima, ribi, morskim plodovima, piletini i mesu, kao i u nekim zelenom lisnatom povrću, mahunarkama i voću.
U UMJERENIM KOLIČINAMA KONZUMIRAJTE TAMNU ČOKOLADU I KAKAO. Za ovaj važan mineral, magnezij, možete razmotriti i konzumaciju tamne čokolade ili kakaa, ali samo u umjerenim količinama, jer u suprotnom može biti štetno za srce. Također sadrže biljne spojeve koji pomažu širenju krvnih žila.
PREDNOST PRIRODNIH DODATAKA PREHRANI. Uz sve navedene faktore koje treba uzeti u obzir za zdravu prehranu u borbi protiv hipertenzije, možete razmotriti i prirodne dodatke prehrani koji pomažu u snižavanju krvnog tlaka, poput berberina, ekstrakta zrelog češnjaka, čaja od cvjetova hibiskusa, ribljeg ulja ili sirutke (whey proteina).
SMANJITE UNOS KOFEINA. Osobe s visokim krvnim tlakom koje dnevno popiju dvije ili više šalica kave s kofeinom mogu udvostručiti rizik od smrti zbog srčanog udara, moždanog udara ili neke druge kardiovaskularne bolesti, prema podacima Američkog udruženja za srce.
OGRANIČITE ILI POTPUNO IZBJEGAVAJTE ALKOHOL. Ograničavanje konzumacije alkohola također je ključno za prevenciju hipertenzije. Osim što oštećuje staničnu DNK, čime se značajno povećava rizik od raka, alkohol je štetan za ključne organe poput mozga, jetre i gušterače, a naravno i za srce jer povećava krvni tlak.
PRESTANITE PUŠITI. Na kraju, važno je prestati pušiti, što značajno smanjuje rizik od visokog krvnog tlaka i posljedično srčanih bolesti, koje predstavljaju ozbiljnu zdravstvenu prijetnju. Medicinski dokazi pokazuju da prestanak pušenja, uz poboljšanje općeg zdravlja, pomaže i da živimo duže.
IZBJEGAVAJTE STRES. Na kraju, važno je uzeti u obzir dvije stvari usko povezane s našim svakodnevnim životom. Prva je da trebamo pokušati smanjiti stres koliko god je moguće. Živjeti opuštenije jedno je od najboljih “terapija” za naše srce.
SPAVAJTE DOVOLJNO. Druga, ali ne manje važna stvar je pokušati osigurati kvalitetan noćni odmor. Spavanje manje od sedam sati dnevno tijekom nekoliko tjedana može povećati rizik od visokog krvnog tlaka.
