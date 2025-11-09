Ovo su najopakiji ljuti umaci na svijetu - Usudite li se probati?

4. Ljuti umak Source, 7,1 milijuna SHU - Ovaj ekstrakt papra (i kolekcionarski predmet) od Original Juan ima ozbiljnu ljutinu. Oznake "izuzetan oprez" i odricanje od odgovornosti "dostupno samo kupcima starijim od 18 godina" trebale bi biti dovoljno upozorenje da se ovaj ljuti umak ne shvaća olako. Dolazi u maloj bočici od 30 ml tekućeg umaka i po visokoj cijeni od 250 dolara, ali ovo bi lako mogla biti doživotna investicija jer zaista vam ne treba puno odjednom...