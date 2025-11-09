Ovo su najopakiji ljuti umaci na svijetu - Usudite li se probati?

Ljutina se određuje Scovilleovom skalom, koja mjeri koncentraciju kapsaicina, kemikalije odgovorne za osjećaj ljutine. Ljutina se mjeri u SHU (Scoville heat units), koja je 0 kod slatke paprike, jedva 10.000 kod jalapeño papričice, koja mnoge oznoji, dok najljuća paprika na svijetu ima 3,18 milijuna SHU-ova.
Ako mislite da možete podnijeti ljutinu, ovo vam je prilika da testirate svoje granice. Slijede najljući umaci na svijetu.
| Foto: 123RF
1.Pure Evil, 13 milijuna SHU - Diskutabilno je mogu li se uopće ove kapi čistog kapsaicina kategorizirati kao ljuti umak jer je to bistar, bezokusan dodatak hrani s ozbiljnim zdravstvenim upozorenjem. Međutim, ova mješavina iz dubina pakla koristi ekstrakte najljućih paprika na svijetu kako bi nadmašila druge ljute umake po ljutini za otprilike 4 milijuna SHU-ova.
2. Regret Hot Sauce, 12 milijuna SHU - Ovo čudo na bazi rajčice napravljeno je s malo burbona, češnjaka i limete u pokušaju da ublaži udarac habanera i ghost papričica. Međutim, s ocjenom Scovillea samo malo nižom od vodećeg psa na ovom popisu, jedno od vaših najvećih životnih žaljenja moglo bi biti ulazak u ring s ovim vatrenim čudovištem.
3. Mad Dog 357, br. 9 Plutonij, 9 milijuna SHU - Jedan od najbolnije ljutih ekstrakata paprika na tržištu. Ova formula tvrtke Ashley Food Company, Inc. u retro pakiranju zaslužila je svoje mjesto pri vrhu.
4. Ljuti umak Source, 7,1 milijuna SHU - Ovaj ekstrakt papra (i kolekcionarski predmet) od Original Juan ima ozbiljnu ljutinu. Oznake "izuzetan oprez" i odricanje od odgovornosti "dostupno samo kupcima starijim od 18 godina" trebale bi biti dovoljno upozorenje da se ovaj ljuti umak ne shvaća olako. Dolazi u maloj bočici od 30 ml tekućeg umaka i po visokoj cijeni od 250 dolara, ali ovo bi lako mogla biti doživotna investicija jer zaista vam ne treba puno odjednom...
5. Get Bitten Black Mamba 6 milijuna SHU - Cajohns Fiery Foods nije mogao odabrati bolje ime za svoju smrtonosnu mješavinu čokoladnih habanera, octa i ekstrakta papra. Čokoladni papar daje mu bogat, taman profil koji je sve samo ne sladak. Rukujte oprezno. Ovaj ljuti umak ima ozbiljnu oštrinu.
6. The End, 6 milijuna SHU - Ljuti umak tvrtke Pepper Palace jedan je od prvih "pravih" ljutih umaka na ovom popisu koji možete konzumirati izravno - ali kušate ga na vlastitu odgovornost. Čak i najhrabriji tvrde da i najmanja kap na vašem jeziku izaziva suze uz naizgled beskrajni nalet toplinskih valova. Habanero paprike, paprike Carolina Reaper, ekstrakt paprike i jabučni ocat kombiniraju se kako bi se pitali "ima li kraja ovomodjećaju".
7. Bumblefoot, 6 milijuna SHU - Peto mjesto s prethodna dva dijeli i Bumblefootov ljuti umak. Iako će većini avanturističkih gurmana biti teško prebroditi oluju i žareću bol koju osjećaju, dašak karipskog voća i ginsenga zaokružuje osjećaj žarenja udarcem u glavu za nezaboravno kulinarsko iskustvo.
8. Meet Your Maker, 5 milijuna SHU - "Smrtonosni umak" tvrtke Sauceworks Co. dolazi u minijaturnom drvenom lijesu s krvavocrvenim voštanim pečatom. Ako vas izgled ovog izuzetno ljutog umaka već nije uplašio, 5 milijuna SHU-ova vjerojatno će vas natjerati da razmislite o doziranju. Sastoji se od mješavine papra, bijelog vinskog octa, luka i češnjaka.
9. Mad Dog 357 ekstrakt papra, 5 milijuna SHU - S prethodnikom je izjednačena još jedna kreacija Mad Doga koja grize okusne pupoljke više od 25 godina. Ovaj umak s ljutim papričicama ostaje jedan od najljućih ljutih umaka na svijetu nakon gotovo tri desetljeća. Ljubitelji voća mogu uživati u kombinaciji breskve i papra u 357 Gold Editionu, koji nudi malo slatkoće kako bi ublažio oštre paprike Carolina Reaper.
10. Z Nothing Beyond Extremely Hot Sauce, 5 milijuna SHU - S istom ljutinom diči se i ovaj umak Cajohn's Fiery Foodsa. Čak i s nizom tropskog voća - uključujući papaju, guavu, ananas i marakuju - ovaj ljuti umak zaslužuje svoje ime.
11. Mad Dog 44 Magnum, 5 milijuna SHU - I četvrti u nizu s istom ljutinom te treći od Mad Doga. Magnum 44 jedna je od njihovih najukusnijih opcija, ali čak i tada, tvrtka upozorava potrošače da ga koriste umjereno samo kao dodatak hrani.
12. Najljući ljuti umak u svemiru, Druga dimenzija, 3,5 milijuna SHU - Iako očito nije najljući umak u svemiru njegovih 3,5 milijuna Scovilleovih jedinica dovoljno je da vam prevrne svijet naglavačke. Ovo remek-djelo Pepper Palacea koristi ghost paprike i dodatne odležane crvene paprike i ekstrakte kako bi se postiglo više nego dovoljno ljutine da vas sruši.
13. Posljednji dab XXX, 3 milijuna SHU - Ovo je posljednji umak koji je Sean Evans predstavio svojim slavnim gostima u emisiji Hot Ones. Uz pomoć genijalnog tvorca tvrtke Puckerbutt Pepper Company i nositelja Guinnessovog svjetskog rekorda "Smokin" Eda Currieja, nastao je ovaj ljuti umak koji je ušao u Kuću slavnih. Simfonija začina uključuje Currie's Pepper X, Chocolate Pepper X i Pepper X - savršen recept za nezaboravne trenutke zvijezda A-liste.
14. LD50, 3 milijuna SHU- 13. mjesto dijeli umaka Pepper Palacea, a LD50 je kratica za lethal dose (smrtonosnu dozu), što je prilično točno. Mješavina paprika Reaper i Trinidad Scorpion neće vas ubiti, ali bi moglaa satima uništavati vaše okusne pupoljke.
15. Reaper Squeezin's, 2,2 milijuna SHU - "Smokin" Ed se ponovno vraća sa svojom patentiranom sortom paprika Carolina reaper. Reaper Squeezin's je najljuća opcija koju Puckerbutt Pepper Company prodaje i zasluženo je na ovom popisu.
16. Wicked Reaper, 2,2 milijuna SHU - Mjeto dijeli s prethodnikom. Prepun paprika Carolina Reaper, ovaj umak može vas baš jako peći i stvarati mjehuriće na okusnim pupoljcima. A "samo" 2,2 milijuna SHU-a.
17. Stinger Scorpion umak od papra, 2 milijuna SHU - Ovaj egzotični umak koristi sporednu stvar kod mnogih dimljenih odabira na ovom popisu i umjesto toga koristi papričice Trinidad Moruga Scorpion (prethodni pobjednik ekstrakta najljuće papričice 2012.) za poseban okus.