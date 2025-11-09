Obavijesti

Galerija

Komentari 0
UMACI IZ PAKLA

Ovo su najopakiji ljuti umaci na svijetu - Usudite li se probati?

Ljutina se određuje Scovilleovom skalom, koja mjeri koncentraciju kapsaicina, kemikalije odgovorne za osjećaj ljutine. Ljutina se mjeri u SHU (Scoville heat units), koja je 0 kod slatke paprike, jedva 10.000 kod jalapeño papričice, koja mnoge oznoji, dok najljuća paprika na svijetu ima 3,18 milijuna SHU-ova.
Ovo su najopakiji ljuti umaci na svijetu - Usudite li se probati?
Ako mislite da možete podnijeti ljutinu, ovo vam je prilika da testirate svoje granice. Slijede najljući umaci na svijetu. | Foto: 123RF
1/19
Ako mislite da možete podnijeti ljutinu, ovo vam je prilika da testirate svoje granice. Slijede najljući umaci na svijetu. | Foto: 123RF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025