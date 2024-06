Ovo su najotpornije biljke za dom: Treba im jako malo brige

Najbolje sobne biljke ne samo da poboljšavaju prostor, već su dobre i za sve one koji borave u njihovoj blizini. Tu su čak i neke biljke koje čiste zrak, a nisu pretjerano zahtjevne za održavanje. Jednostavno je njima ukrasiti dom, a dobre su i za prostorije u kojima boravite neko vrijeme, kao što je ured.

Neke imaju samo lišće, a neke i cvatu. Među biljkama koje su super za dom, a ujedno imaju zdravstvene blagodati je i - aloe vera.

Aglaonema commutatum - kineska zimzelena biljka

Ova tropska biljka uspijeva u dobro dreniranoj mješavini tla, u blago vlažnim prostorijama s temperaturama iznad 65 stupnjeva. Kineska zimzelena biljka preferira srednje do slabo osvjetljenje ili neizravnu sunčevu svjetlost, kao i umjereno zalijevanje.

Čak i ako je neko vrijeme zaboravimo, ona će i dalje rasti i biti zdrava. Samo povremeno treba obrisati prašinu s lišća i provjeriti ima li štetnika kao što su grinje, štipavci, brašnaste stjenice i lisne uši.

Dracaena sanderiana - sretni bambus

Ove male biljke za sreću često se mogu naći u prodaji u trgovinama mješovitom robom i u trgovinama za uređenje doma jer je njihova briga minimalna. To su sobne biljke koje definitivno ne zahtijevaju mnogo održavanja.

Zanimljivo je da sretni bambus tehnički nije bambus, to je više nova biljka koja može rasti putem hidroponskog vrtlarstva - što znači da joj čak nije potrebno tlo da bi preživjela. Često izložene u ukrasnim posudama sa šljunkom ili kamenjem, te će biljke preživjeti na prirodnom ili umjetnom neizravnom svjetlu.

Epipremnum aureum - Pothos

Trebate nešto za uljepšavanje ureda koji nema mnogo (ili nimalo) sunčeve svjetlosti? Pothos je idealna biljka za to. Naime, dobro se snalazi u različitim svjetlosnim uvjetima. Iako Pothosima nije potrebno puno sunca, kao što je južno izlaganje, nešto izravnog svjetla (istočnog ili zapadnog) pomoći će im da dobro rastu.

Njega biljke Pothos je relativno jednostavna - posadite ih u osnovnu mješavinu zemlje za kućne biljke i ostavite da se osuši između dva zalijevanja.

Saintpaulia - afričke ljubičice

Ove lijepe sobne cvjetnice gotovo su neuništive. Afričke ljubičice trebaju neizravno svjetlo i umjerene temperature, a preferiraju male posude.

Uobičajena zabluda o ovim biljkama je da ne vole smočiti lišće, no one će i s time biti u redu. No, kad im je lišće mokro neka su na suncu, kako bi se osušile.

Tillandsia - zračne biljke

Zračne biljke otporne su male biljke koje ne zahtijevaju tlo i mogu preživjeti dulje vrijeme bez vode. Međutim, na kraju im je potrebna vlaga.

Ostavite ih da se namaču 30 minuta, otresite ih i ostavite da se osuše naopako. Ove sobne biljke koje nije potrebno održavati su epifiti, što znači da rastu na drugim biljkama i crpe svoje hranjive tvari iz zraka i vode oko sebe. Više vole jarko svjetlo i tople temperature.

Pilea peperomioides - kineska biljka novca

Moderna kineska biljka novca poznata je pod mnogim nadimcima: misionarska biljka, palačinka biljka, UFO biljka i pilea. Voli svijetle prostorije i dobro drenirano tlo, koje se između dva zalijevanja treba osušiti.

Možda je najbolja stvar kod ove biljke to što se lako razmnožava. Pustit će nove biljčice, koje se mogu odvojiti od matične biljke i posaditi u teglicu kao poklon nekome ili za proširenje vlastite kolekcije sobnih biljaka.

Chlorophytum comosum - paukove biljke

Paukove biljke, koje ćete često vidjeti u visećim košarama i koje se svrstavaju među najbolje sobne viseće biljke, imaju rozetu dugog, tankog, lučnog lišća koje je jednobojno zeleno ili prošarano.

Ljeti puste male bijele cvjetove. Lako se razmnožava - dovoljno je otrgnuti jedan list i posaditi ga u drugu teglu.

I njega je jednostavna, treba imati zemlju, srednju vlagu te jaku do umjerenu neizravnu sunčevu svjetlost. Također se dobro snalazi na otvorenom u toplijim mjesecima.

Aloe barbadensis - aloe vera

Ovaj sukulent ne samo da ozelenjava prostor, već ima i ljekovita svojstva. Sok iz njegovih listova može se koristiti za ublažavanje boli kod ogrebotina i opeklina, zbog čega ga mnogi ljudi drže u kuhinji.

Aloe vera uspijeva u mješavini za sadnju u poroznoj posudi, poput terra cotte, i na jakom, neizravnom sunčevom svjetlu ili čak umjetnom svjetlu. Zalijevajte biljku obilno, ali rijetko i pustite je da se osuši između dva zalijevanja. Ujedno treba znati da je ovo jedna od sobnih biljaka koje su otrovne za mačke, pa je držite dalje od ljubimaca piše RD.