Ovo su najpovoljniji gradovi u Europi za jednodnevni izlet: Na popisu je i jedan hrvatski

Istraživanje je proveo InsureandGo, koji je analizirao prosječne potrošačke cijene u 124 europska grada. U dnevni trošak uračunati su ručak u jeftinijem restoranu, večera od tri slijeda u restoranu srednje kategorije, cappuccino, voda, bezalkoholno piće, domaće točeno pivo, dvije karte za javni prijevoz te ulaznica za najpopularniju plaćenu atrakciju. Podaci o cijenama preuzeti su s Numbea, a istraživanje se temelji na podacima iz rujna 2026.
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U nastavku pogledajte koji su se europski gradovi našli među najpovoljnijima za jednodnevni izlet i koliko u njima prosječno stoji jedan dan.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koji su se europski gradovi našli među najpovoljnijima za jednodnevni izlet i koliko u njima prosječno stoji jedan dan. |
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koji su se europski gradovi našli među najpovoljnijima za jednodnevni izlet i koliko u njima prosječno stoji jedan dan.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
15. PORTO, PORTUGAL – 63,10 €.
Za one koji tijekom jeseni i zime traže nešto blažu klimu, Porto se pokazao kao najpovoljnija opcija. Prema istraživanju, prosječan dan u ovom portugalskom gradu stoji oko 63,10 eura po osobi.
| Foto: Dmitry Rukhlenko
14. NIKOZIJA, CIPAR – 62,63 €.
Glavni grad Cipra zauzeo je 14. mjesto ljestvice. Procijenjeni dnevni trošak koji uključuje dva obroka, pića, prijevoz i jednu od glavnih atrakcija iznosi oko 62,63 eura.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
13. WROCŁAW, POLJSKA – 61,63 €.
Poljska se pokazala kao jedna od najpovoljnijih zemalja za gradske izlete. Wrocław se našao na 13. mjestu, a prosječan dnevni trošak iznosi oko 61,63 eura.
| Foto: 123RF
12. CLUJ-NAPOCA, RUMUNJSKA – 61,49 €.
Rumunjski Cluj-Napoca još je jedan grad u kojem se dan može provesti za nešto više od 60 eura. Procijenjeni dnevni budžet iznosi oko 61,49 eura.
| Foto: 123RF
11. BRATISLAVA, SLOVAČKA – 60,75 €.
Bratislava je zauzela 11. mjesto. Za ručak, večeru, nekoliko pića, povratnu vožnju javnim prijevozom i ulaz u najpopularniju plaćenu atrakciju potrebno je u prosjeku oko 60,75 eura.
| Foto: 123RF
10. BRNO, ČEŠKA – 59,28 €.
Češki Brno ulazi među deset najpovoljnijih europskih gradova za jednodnevni izlet. Prema izračunu istraživanja, za cijeli dan potrebno je oko 59,28 eura.
| Foto: 123RF
9. ZAGREB, HRVATSKA – 59,01 €.
Zagreb se našao na visokom devetom mjestu među više od 120 analiziranih europskih gradova. Cijeli dan koji uključuje dva obroka, pića, javni prijevoz i ulaznicu za najpopularniju plaćenu atrakciju u prosjeku stoji oko 59 eura po osobi.
| Foto: 123RF
8. GDAŃSK, POLJSKA – 57,32 €.
Još jedan poljski grad našao se vrlo visoko na ljestvici. Prosječni dnevni trošak u Gdańsku procijenjen je na oko 57,32 eura.
| Foto: 123RF
7. POZNAŃ, POLJSKA – 55,88 €.
Poznań je sedmi najpovoljniji grad obuhvaćen istraživanjem. Putnik ondje za tipičan dan treba izdvojiti oko 55,88 eura.
| Foto: 123RF
6. BRAȘOV, RUMUNJSKA – 55,55 €.
Brașov se smjestio tik izvan prvih pet. Prosječan dnevni trošak iznosi oko 55,55 eura, što ga čini jednom od povoljnijih opcija za jesenski ili zimski city break.
| Foto: Wikipedia
5. BEOGRAD, SRBIJA – 55,27 €.
Beograd zatvara prvih pet, a poseban je i po tome što je jedan od samo dva grada u istraživanju u kojima je javni prijevoz besplatan. Putnici tako autobusima i tramvajima mogu stići do Kalemegdana i Beogradske tvrđave bez dodatnog troška. Ulaznica za Muzej Nikole Tesle, jednu od najpopularnijih gradskih atrakcija, stoji manje od oko sedam eura.
| Foto: 123RF
4. TIRANA, ALBANIJA – 52,88 €.
Albanska prijestolnica zauzela je četvrto mjesto. Povratna vožnja javnim prijevozom stoji oko 0,87 eura, dok ručak u povoljnijem restoranu prosječno stoji oko 8,80 eura. Grad je poznat po šarenim zgradama, Skenderbegovu trgu i žičari Dajti Ekspres koja vodi prema planini Dajti.
| Foto: 123RF
3. SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA – 45,31 €.
Sarajevo je treći najpovoljniji grad na ljestvici. Ručak u jeftinijem restoranu prosječno stoji oko 7,75 eura, dok večera od tri slijeda iznosi oko 18,07 eura. Posjetitelji pritom mogu istraživati Baščaršiju, osmansku i austrougarsku arhitekturu te kušati ćevape i bosansku kavu, a da dnevna potrošnja ostane oko 45 eura.
| Foto: 123RF
2. KIŠINJEV, MOLDAVIJA – 41,78 €.
Glavni grad Moldavije zauzeo je drugo mjesto. Bezalkoholno piće u prosjeku stoji oko 1,07 eura, a domaće pivo oko 2,01 euro. Povratna vožnja javnim prijevozom može stajati tek oko 0,71 euro. Kišinjev je ujedno dobra polazišna točka za istraživanje poznatih moldavskih vinskih podruma, među kojima su Mileștii Mici i Cricova.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. SKOPJE, SJEVERNA MAKEDONIJA – 33,87 €.
Skopje je proglašeno najpovoljnijim europskim gradom za jednodnevni izlet. Večera od tri slijeda prosječno stoji oko 15,58 eura, najmanje među svim analiziranim gradovima, dok je vožnja žičarom do Milenijskog križa procijenjena na oko 1,63 eura. Posjetitelji mogu obići i Staru čaršiju, Kameni most preko Vardara, a zbog niskih troškova u budžetu može ostati dovoljno i za izlet do kanjona Matka.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija