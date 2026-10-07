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Manje od 100 eura po danu

Ovo su najpovoljniji gradovi u Europi za jednodnevni izlet: Na popisu je i jedan hrvatski

Istraživanje je proveo InsureandGo, koji je analizirao prosječne potrošačke cijene u 124 europska grada. U dnevni trošak uračunati su ručak u jeftinijem restoranu, večera od tri slijeda u restoranu srednje kategorije, cappuccino, voda, bezalkoholno piće, domaće točeno pivo, dvije karte za javni prijevoz te ulaznica za najpopularniju plaćenu atrakciju. Podaci o cijenama preuzeti su s Numbea, a istraživanje se temelji na podacima iz rujna 2026.
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Ovo su najpovoljniji gradovi u Europi za jednodnevni izlet: Na popisu je i jedan hrvatski
U nastavku pogledajte koji su se europski gradovi našli među najpovoljnijima za jednodnevni izlet i koliko u njima prosječno stoji jedan dan. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
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U nastavku pogledajte koji su se europski gradovi našli među najpovoljnijima za jednodnevni izlet i koliko u njima prosječno stoji jedan dan. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
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