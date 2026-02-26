Obavijesti

Galerija

Komentari 1
PREPOZNATLJIVI SIMPTOMI

Ovo su namirnice i pića koja izazivaju refluks i žgaravicu

Svi ponekad osjećamo žgaravicu, neugodan peckajući osjećaj u grlu i prsima, često nakon začinjenog obroka ili alkohola. Povremena žgaravica nije opasna, no češće pojave mogu ukazivati na gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB). Simptomi uključuju osjećaj vraćanja hrane u usta, gorak ili kiseo okus i bol koja se pogoršava pri sagibanju ili ležanju. Refluks mogu potaknuti pušenje, prejedanje, prekomjerna težina, stres, ali i određena hrana i pića. Što treba izbjegavati kako bi se smanjili simptomi?
Woman touching stomach painful suffering from stomachache causes of menstruation period, gastric ulcer, appendicitis or gastrointestinal system disease. Healthcare and health insurance concept
Što je želučana kiselina? Želučana kiselina, ili gastrična kiselina, snažna je probavna tekućina koja pomaže razgraditi hranu prije nego što uđe u crijeva. Nepravilno funkcioniranje donjeg ezofagealnog sfinktera (LES) uzrokuje refluks. Na stanje mogu utjecati životne navike, poput pušenja, prekomjerne tjelesne težine te stresa ili anksioznosti. No, refluks mogu izazvati i određena hrana i pića. | Foto: ipopba
1/23
Što je želučana kiselina? Želučana kiselina, ili gastrična kiselina, snažna je probavna tekućina koja pomaže razgraditi hranu prije nego što uđe u crijeva. Nepravilno funkcioniranje donjeg ezofagealnog sfinktera (LES) uzrokuje refluks. Na stanje mogu utjecati životne navike, poput pušenja, prekomjerne tjelesne težine te stresa ili anksioznosti. No, refluks mogu izazvati i određena hrana i pića. | Foto: ipopba
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026