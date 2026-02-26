Ovo su namirnice i pića koja izazivaju refluks i žgaravicu

Svi ponekad osjećamo žgaravicu, neugodan peckajući osjećaj u grlu i prsima, često nakon začinjenog obroka ili alkohola. Povremena žgaravica nije opasna, no češće pojave mogu ukazivati na gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB). Simptomi uključuju osjećaj vraćanja hrane u usta, gorak ili kiseo okus i bol koja se pogoršava pri sagibanju ili ležanju. Refluks mogu potaknuti pušenje, prejedanje, prekomjerna težina, stres, ali i određena hrana i pića. Što treba izbjegavati kako bi se smanjili simptomi?
Što je želučana kiselina?
Želučana kiselina, ili gastrična kiselina, snažna je probavna tekućina koja pomaže razgraditi hranu prije nego što uđe u crijeva. Nepravilno funkcioniranje donjeg ezofagealnog sfinktera (LES) uzrokuje refluks. Na stanje mogu utjecati životne navike, poput pušenja, prekomjerne tjelesne težine te stresa ili anksioznosti. No, refluks mogu izazvati i određena hrana i pića.
Foto: ipopba
Foto: ipopba
Koja hrana može izazvati refluks?
Određena hrana može izazvati probleme sa želučanom kiselinom. Na primjer, bogata i masna hrana može izazvati refluks jer želucu treba dulje da obradi masnu hranu.
Foto: Canva
1. Čips.
Sadržaj masti u čipsu varira po marki. Mala vrećica obično ima 15 g masti, dok veća (8 oz) može imati 85 g. Ulje u kojem se prži povećava udio masti, a visoka količina soli može dodatno iritirati probavni sustav.
Foto: Pixabay
2. Sir.
Određeni sirevi mogu izazvati refluks zbog visokog sadržaja masti, uključujući Gouda, Parmesan, kremasti sir, Stilton i cheddar.
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
3. Maslac.
Ovaj svakodnevni mliječni proizvod sadrži oko 80% masti, dovoljno da potakne lučenje CCK-a i drugih hormona, uključujući progesteron koji voli masnoće.
Foto: Natalie Behn/Unsplash
4. Pomfrit.
Gastropareza omogućuje refluks želučane kiseline. Pomfrit, omiljena brza hrana, može potaknuti ovaj problem, a prženje u ulju samo pogoršava situaciju.
Foto: Dreamstime
5. Pržena kobasica.
Isto vrijedi i za prženu kobasicu. Kao obrađena mesna prerađevina, visok sadržaj masti može opustiti sfinkter i usporiti pražnjenje želuca, što se naziva gastropareza.
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
6. Pržena slanina.
Pržena slanina može izazvati refluks zbog visokog udjela masti, koja potiče lučenje hormona holecistokinina (CCK), što može opustiti LES.
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. Burger. Brza hrana je glavni uzrok refluksa. Burgeri obično sadrže puno masti, zasićenih i trans masti, koje mogu povisiti LDL (loš) kolesterol.
Foto: 123RF
8. Paprika.
Paprika izaziva refluks zbog kapsaicina, koji iritira jednjak i želudac te usporava probavu, dopuštajući nakupljanje kiseline. Snaga paprike varira, slatke paprike su blage, dok je ghost paprika ekstremno ljuta.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. Češnjak.
Poput luka, češnjak može iritirati probavni sustav i povećati kiselinu, uzrokujući žgaravicu.
Foto: PROFIMEDIA
10. Luk.
Luk sadrži spojeve koji opuštaju LES, što ga čini još jednim okidačem refluksa.
Foto: pinterest
11. Rajčica i umak od rajčice.
Rajčica sama po sebi nije masna, ali je prirodno kisela. Kiseli umaci, poput onih na pizzi, koncentriraju ovu kiselinu i često izazivaju refluks.
Foto: Dreamstime
12. Pizza.
Pizza često izaziva refluks. Osim visokog udjela masti, kisela rajčica i uobičajeni dodaci poput češnjaka, luka i začinjenog mesa oslabljuju LES.
Foto: Canva
13. Kava.
Kofein opušta LES i potiče proizvodnju želučane kiseline. Kiselost same kave dodatno iritira jednjak.
Foto: PROFIMEDIA
14. Vino.
Prirodne kiseline u vinu (tartar, jabučna, citronska) mogu potaknuti lučenje želučane kiseline i iritirati jednjak. Kombinacija vina s masnom hranom dodatno pogoršava žgaravicu.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
15. Grožđe.
Grožđe ima pH između 2,90 i 3,82. Sadrži prirodne kiseline i šećere, a tanini u crvenom grožđu mogu dodatno iritirati probavni sustav.
Foto: Evgeny Karandaev
16. Limun, limeta i grejp.
Kisele namirnice mogu potaknuti lučenje želučane kiseline. Limun i limeta imaju pH između 2,0 i 2,8, dok grejp ima pH oko 3,0.
Foto: Dreamstime
17. Topla čokolada.
Sastojci poput kakaa, kofeina, teobromina i visokog udjela masti mogu izazvati refluks.
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
18. Milkshake.
Visok udio masti usporava pražnjenje želuca i opušta LES. Hladnoća također može privremeno oslabiti sfinkter.
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
19. Gazirana voda i gazirani sokovi.
Karbonski mjehurići stvaraju pritisak u želucu, što može potaknuti refluks.
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
20. Menta i začini.
Menta opušta LES, stoga izbjegavajte mentol bombone, žvakaće gume i čaj od mente. Začini poput curryja, čilija, češnjaka u prahu, klinčića, crnog papra i muškatnog oraščića također mogu pogoršati refluks.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija