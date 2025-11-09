Ovo su navike u frizeraju koje se čine pristojnima, ali frizerima zapravo idu na živce

S frizerima postanemo bliski, no i tu postoje određena pravila ponašanja. Treba imati respekta te ne izaći iz salona sa šeširom na glavi
Svaki odlazak frizeru mali je ritual, mješavina povjerenja, stručnosti i glamura. Uz ovih nekoliko salonskih pravila, bit ćete ne samo zadovoljna rezultatom nego i omiljena klijentica svog stilista. Provjerite najbolja pravila ponašanja kod frizera
DOSADAN RAZGOVOR
Izbjegavajte kliše teme i birajte ugodan razgovor koji neće ometati koncentraciju frizera.
Tako stvarate opuštenu atmosferu u kojoj kreativnost lakše teče.
PROFESIONALCU SE VJERUJE
Dopustite stručnjaku da vodi proces i nemojte davati previše uputa.
Iskustvo frizera često vidi potencijal koji mi tek otkrivamo.
KAD SAMI OPERETE KOSU DOMA
Nemojte prati kosu prije termina ako to frizer nije posebno tražio.
Profesionalno pranje priprema kosu za savršenu transformaciju.
KAD KASNITE
Dođite na vrijeme kako biste poštovali raspored i izbjegli stres.
Vaša točnost frizeru daje prostor da se maksimalno posveti vama.
KAD STALNO MIČETE GLAVOM
Tijekom šišanja i bojanja pokušajte držati glavu stabilnom.
Precizne linije zahtijevaju mirnu pozornicu.
ISKRENA NAJAVA KAŠNJENJA
Ako kasnite, javite unaprijed točno vrijeme dolaska.
Sitna poruka spašava raspored i atmosferu salona.
RECITE ODMAH, NE KASNIJE
Ako nešto želite promijeniti, učinite to dok ste još u stolici.
Frizeru je vaš osmijeh najbolja završna nota.
OČI ZATVORENE, MOZAK NA ODMORU
Kod pranja kose opustite se i jednostavno uživajte.
To je vaš mali spa trenutak i najnježnija pauza dana.
POŠTOVANJE STRUKE
Izbjegavajte komentare koji umanjuju trud profesionalaca.
Ljepota je timski rad, a poštovanje je najvažniji styling proizvod.
NE STAVLJATI ŠEŠIR
Nemojte prekriti kosu kapom ili šeširom odmah nakon oblikovanja.
Neka volumen i sjaj žive barem malo bez pritiska.
JASNA VIZIJA
Jasno recite što želite ili pokažite fotografiju inspiracije.
Kad dijelite svoju viziju, frizer je može pretvoriti u stvarnost.
FOTKE U PRAVOM TRENUTKU
Uživajte u poziranju tek kada je frizura u svom glamuroznom finalu.
Najbolje fotografije nastaju kad rezultat već priča svoju priču.
