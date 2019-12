Ovo su odluke koje trebate: Bik prihvatiti druge, Rak sam sebe

Novogodišnje odluke imaju gotovo svi, a rijetki ih se pridržavaju. Nije ih uvijek lako ostvariti, pogotovo ako si zadamo previsoke i teško ostvarive ciljeve. Ali možemo uvijek poraditi malo na sebi i samim time živjeti sretniji život.

Ovo su odluke koje svakom horoskopskom znaku odgovaraju najviše:

Ovan: Ne bojte se napraviti korak unazad

Vi ste vođa, a drugi se uvijek oslanjaju na vas. Sada biste mogli malo dopustiti drugima da preuzmu vodstvo kako biste se vi malo odmorili. Ovo bi moglo biti posebno korisno ako vodite tim na poslu ili u svojoj zajednici jer ćete onda moći učiti i rasti iz drugačije perspektive.

Bik: Pronađite zajednički jezik

Iako je sjajno znati što želite i preuzeti kontrolu nad vlastitom sudbinom, morate se sjetiti važnosti kompromisa. Često se, ako se neko ne slaže sa vama, borite za svoju stranu u nadi da će i drugi vidjeti isto što i vi. Međutim, uvijek postoji način da pronađete sredinu.

Blizanci: Pronađite izvor stabilnosti

Svaki je dan drugačiji - osobito za vas, Blizanci. S lakoćom vam dosadi, a raspoloženje se često mijenja. Vi ste prilagodljiva osoba, ali to ne znači da ne biste trebali pronaći izvor stabilnosti u životu. Na primjer, slušajte glazbu koja vas smiruje, šetajte kad god ste pod stresom i pratite svoje raspoloženje.

Rak: Shvatite da su sve emocije dobre

Svoje emocije proživljavate doista teško. Kad se osjećate tužno, stvarno ste jako žalosni. Kad se osjećate sretno, najradije bi skakali od veselja. Svoje emocije kategorizirat ćete kao 'negativne' ili 'pozitivne', a zaboravljate da je ponekad u redu biti tužan i da u tome nema ništa loše. U konačnici, trebali bismo prihvatiti svoje emocije takve kakve jesu.

Lav: Prihvatite da se nećete svima svidjeti

Vi ste srdačni, ali svi znaju da vam može biti teško kad gomila ne plješće. Nažalost, ovo je dio života, s kojim se teško suočiti. Nećete se svima svidjeti i to je u redu. To vas ne čini lošim ni dobrim ljudima, a sigurno ne znači da je vaš naporan rad uzaludan. Na kraju, bez divljenja svih koje ste zamislili, i dalje ste Zvijezda.

Djevica: Smanjite očekivanja prema sebi ili drugima

Foto: Dreamstime

Usredotočeni ste na sitne detalje povezane sa svim područjima vašeg života. Ovo može vaše standarde učiniti prilično visokim, ali i tuđe. Ako ćete vi raditi naporno i datisve od sebe, onda bi i ostali trebali, zar ne? Nažalost, život ne funkcionira uvijek tako, pa nemojte zato biti razočarani. Budite optimistični, ali snizite očekivanja.

Vaga: Pronađite svoju harmoniju

Živimo u svemiru gdje stvari često idu po zlu. Upravo zato biste trebali potražiti sigurno utočište za sebe. Pronađite mjesto zbog kojeg osjećate kao da je na svijetu sve u redu i da tamo možete napuniti energiju i pripremiti se za borbu. Ovo sigurno utočište može biti bilo što - neka soba u vašem domu, miris, pjesma, film... Važno je samo da pronađete ono zbog čega se osjećate opušteno.

Škorpion: Naučite se prilagoditi

Vi živite pod geslom - To je moj put, ili autocesta. No to vam može otežati prilagodbu kada stvari ne idu po vašem pažljivo isplaniranom putu. Zato budite malo fleksibilniji ove godine, izađite iz svoje komfor zone i kada dođe vrijeme prilagodite svoj životni put. Teško je, ali vi ste uporan znak.

Strijelac: Imajte strpljenja. Za dobre stvari treba vremena

Onog trenutka kada vam se u glavu pojavi nova ideja, maštate o tome kako biste je proveli u djelo. No previše se zamarate time i brzate stvari. Nije sve jednostavno, a dobre stvari oduzimaju vrijeme, zbog čega bi bilo dobro da ste strpljivi. Kada osjetite potrebu da nešto ubrzate, umjesto toga duboko udahnite. Sjetite se da će se na kraju sve odvijati onako kako je i trebalo.

Jarac: Budite zahvalni na svemu što imate

Iako ste vjerojatno usred napornog rada na nekom projektu, zaustavite se na trenutak. Uzmite papir i olovku. Odvojite trenutak da napišete barem pet stvari na kojima ste trenutno zahvalni. Što ste postigli ? Tko vas je podržao? Što vam pomaže da preživite? Budući da ste skloni fokusirati se na sve ono što ne valja, važno je zapamtiti da i s onim lošim postoji dobro.

Vodenjak: Budite sebi najbolji prijatelj

Foto: Dreamstime

Vi volite provoditi vrijeme s prijateljima i voljenima, a često ste im podrška te ih gurate naprijed u vrijeme teških dana. No važno je da zapamtiti da morate biti i svoj najbolji prijatelj. Bez sumnje, trebali biste provoditi više vremena sa sobom, raditi na sebi te si priuštiti više.

Ribe: Pronađite nove načine da izrazite svoju maštu

Stvarnost može biti zastrašujuće mjesto, zbog čega često koristite maštu kako biste se izvukli od realnosti. Sa svojim umjetničkim i romantičnim senzibilitetom nije vam teško pronaći utjehu na desnoj strani mozga. Vjerovatno već imate nešto putem čega se izražavate, bilo da je to slikanje, pjevanje, ples, lončarstvo ili nešto drugo što je također kreativno. Ako nemate, sada je vrijeme da krenete.

