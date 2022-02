Ovan

Počet će se udaljavati od vas iako se neće prepirati ni svađati, sve dok to ne bude nužno. Kad je Ovan zaljubljen, želi s vama podijeliti svaki pa i najmanji detalj svog života, a željet će i znati sve što se događa kod vas.

Vrlo su izravni u svojim namjerama. Ako mislite da morate razmisliti je li sve u redu, sigurno nešto nije u redu.

Bik

Kad u njihovoj vezi nešto nije u redu, Bikovi će pokušati svoj život prikazati što sretnijim. Usavršit će svoj Instagram ili preurediti stan. Mjera do koje to rade samo je pokazatelj do koje mjere su nesretni.

Bikovi su vizualna i estetska bića i jako im je važno kako ih drugi ljudi doživljavaju. Na to će se oslanjati sve više i više ako se ne osjećaju ispunjeno u vezi.

Blizanci

Bit će izvan sebe. To znači da će se mučiti na poslu, plakati bez razloga, svađati se s prijateljima, a sve to zato što neće znati kako riješiti situaciju u kojoj se ne osjećaju sretno.

Ovaj znak neće skrivati da je nesretan, ali bit će neodlučni. Svoje nezadovoljstvo Blizanci će prenijet na sve drugo, osim na ljubav sve dok se ne budu morali suočiti sa realnošću.

Rak

Postat će sitničavi. Pričat će svojim prijateljima kako su nesretni, izbacivati pasivno-agresivne komentare i općenito izražavati nezadovoljstvo na svakom koraku bez prave želje da shvate u čemu je problem, zašto je nastao i kako ga riješiti.

Rak je inače pun ljubavi, ali kad postane nezadovoljan, znate da nešto nije u redu.

Lav

Prvo će biti agresivni, a onda pomirljivi. Lavovi koji su potajno nesretni mogu biti poprilično brutalni jer njihovo samopouzdanje potječe od doživljaja samoga sebe, a kad u njihovom privatnom životu to nije 'poravnato' postaju vrlo nesigurni, eksplozivni i s vremenom odustaju i kreću dalje.

Djevica

Bacaju se u bilo što što će im odvratiti pažnju od problema. Vrlo su strastvene po prirodi, ali Djevice lako postanu paranoične. Iako na površini mogu biti vrlo 'cool', ako se daju previše u nekom području svog života, to vam je prvi znak da nešto ne valja.

Vaga

Postaje opsjednuta poslom. Vage su inače pravi ljubavnici zodijaka, ali i radoholičari. Kada se ovaj znak posveti nečemu u svom životu previše, to je siguran znak da se ne osjećaju dobro u nekom drugom segmentu života.

Škorpion

Ili će odbijati povezati se s vama ili će luditi zbog stvari koje uopće nisu povezane s problemom. Škorpion je najintenzivniji znak zodijaka, a kada su potajno nesretni u vezi, oni neće dugo moći tako funkcionirati. Njihove emocije provalit će iz njih vrlo brzo.

Strijelac

Postaje pasivno-agresivan. Imaju nagle ispade ljutnje koji izbijaju ni zbog čega. No na površini će održavati svoj lagani, humoristični pogled na život. Kad se Strijelci počnu pretjerano šaliti i neprimjereno komentirati, znajte da im je dosta svega.

Jarac

Ovo je znak koji pokušava kontrolirati ama baš sve. Pokušat će identificirati problem i riješiti ga, čak iako su svjesni da je to nemoguće.

Previše se identificiraju sa svojom vezom jer njihov odnos postaje i njihov život. Jarci ne podnose situacije u kojima ne znaju kako stoje s partnerom i ako se pretjerano trude riješiti probleme, to je jasni znak da nisu sretni.

Vodenjak

Odjednom će vam ispričati neke svoje velike snove i ciljeve i doista ih ostvariti. Preselit će se u drugu državu, puno putovati, otvoriti vlastiti biznis ili se baviti impresivnim aktivnostima. Oni su orijentirani na posao i kada su nesretni u vezi, imaju tendenciju, raditi u šestoj brzini.

Lampica vam se treba upaliti kad Vodenjaci nemaju nimalo vremena za vas ili vam kažu da se sada samo trebaju 'fokusirati na svoju karijeru'. Iako će vam se po svemu ostalom činiti da su potpuno zaljubljeni u vas, vjerujte nisu.

Ribe

Ribe samo žele biti 'slobodne', iskusiti što sve život može pružiti i odjednom željeti proputovati svijetom i vidjeti 'što sve tamo ima'. Mogu vam tvrditi da vas vole, ali ako njihova mašta pokazuje da u njihovom životu nema mjesta za vas, nisu baš potpuno sretni.