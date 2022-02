Četiri kardinalna znaka su Ovan - vatra, Rak - voda, Vaga - zrak i Jarac - zemlja. Ali svaki kardinalni znak također pripada godišnjem dobu: proljeće, ljeto, jesen i zima. Ovan je proljeće, Rak ljeto, Vaga jesen, a Jarac zima. Kardinalni znakovi započinju sezonski ciklus, a zanimljivo je primijetiti da svaki znak započinje ekvinocij ili solsticij povezan s njihovim godišnjim dobima.

Na primjer, Ovan označava početak proljetnog ekvinocija, Rak počinje ljetni solsticij, Vaga počinje jesenski ekvinocij, a Jarac označava početak zimskog solsticija, piše YourTango.

Što znači biti kardinalni znak?

Fiksni znakovi Bik, Lav, Škorpion i Vodenjak ne prilagođavaju se dobro promjenama i povezani su sa stabilnošću i upornošću. Promjenjivi znakovi Blizanci, Djevica, Strijelac i Ribe su fleksibilni, povezani su s promjenama. Za razliku od fiksnih i promjenjivih znakova Zodijaka, svaki kardinalni znak je pokretač promjena, posjedujući jedinstvene osobine vodstva.

Ovi znakovi vole imati viziju i kreirati planove s postavljenim ciljevima koji ostvaruju te snove. Kao inicijatori, oni imaju tendenciju utjecati na druge znakove Zodijaka, osobito u emocionalnom smislu. Voditeljske kvalitete kardinalnih znakova uključuju strastvenu žestinu, konkurentsku prednost i kontrolu nad svojim vanjskim okruženjem, također cijene poredak, iako se ta tendencija manifestira drugačije na temelju utjecaja njihovih povezanih astroloških elemenata. Na primjer, Ovan se ističe u natjecanju, dok Rak voli ugostiti druge na večeri; Jarac je staromodan na svoj način, a Vaga je često mirotvorac koji se bavi pitanjima socijalne pravde.

Zajedničke karakteristike koje dijele kardinalni znakovi

1. Odlučnost

Kardinalni znakovi pokreću akciju i smišljaju planove za postizanje dugoročnih ciljeva. Njihove ambiciozne sklonosti znače da guraju naprijed i koriste svaku priliku koja im se pojavi. Lako prevladavaju prepreke, moraju imati cilj kako bi znali da su na pravom putu i žele biti uspješni.

2. Emocionalna inteligencija

Iako su kardinalni znakovi iznenađujuće emotivni pa čak često i neraspoloženi, to je zato što su skloni izražavanju svojih osjećaja, što je znak emocionalne inteligencije. Emocionalno inteligentne osobe opisuju se kao motivirane, empatične i samosvjesne. One prepoznaju i ne potiskuju svoje emocije te ih koriste da usmjeravaju svoja razmišljanja i djela. To im također olakšava postizanje ciljeva.

3. Društvenost

Budući da su jaki lideri u mnogim područjima života, kardinalni znakovi obično su društveni i otvoreni. Oni su prvi kada treba isprobati nešto novo i postaviti trendove. Orijentirani su na ljude i preuzimaju kontrolu. Najbolje izvršavaju zadatke i uspijevaju kada su okruženi drugima.

4. Samoinicijativnost

Ovo su horoskopski znakovi koji najviše iniciraju, bilo da to znači skočiti ravno u novu akciju poput Ovna ili razvijati dugoročne planove kao što to rade Rak i Jarac. Zatim se pridržavaju tih planova i radnji, te ih analiziraju iz svih kutova. Nastoje ostvarivati ciljeve i uključivati voljene u svoj život.

5. Pesimizam

Budući da su kardinalni znakovi tako često okruženi ljudima, znaju postati 'emocionalne spužve'. Ponekad negativnije oblikuju svoje stavove jer se prisjećaju prošlih pritužbi i drže se ljutnje. Iako im to nije svjesna namjera, oni su samo emotivni i skloni su biti biti u skladu s drugima. Kako bi postali manje podložni negativnosti drugih, najbolje za njih je naučiti kako se prepustiti i ne biti preplavljeni životnim problemima.

Razlike između kardinalnih znakova

Svaki od četiri kardinalna znaka povezan je s različitim elementom i godišnjim dobima. Dakle, iako imaju mnogo zajedničkog, razlikuju se i u nekim specifičnim područjima.

Ovan (20. ožujka - 21. travnja)

Element: Vatreni znak

Sezona: proljeće

Ovan je agresivan znak, karakterizira ga izravan pristup. Impulzivni su, skaču u novu akciju i skloni su pokazivanju ljutnje. Natjecateljskog su duha i brzo se naljute na pomisao da ih drugi varaju. Zbog svoje ljubavi prema izazovima, uživaju u društvu drugih koji su skloni istom konkurentnom ponašanju. Istomišljenici im pomažu da postignu poboljšanje u vlastitom životu. Kao vatreni znak, Ovan je vođa, što znači da pokreće akcije i planove. To pokazuje koliko su snažni u delegiranju i vođenju, ali njihova snažna priroda i predanost slijeđenju mogu negativno utjecati na druge.

Rak (21. lipnja - 22. srpnja)

Element: Vodeni znak

Sezona: ljeto

Rak se s izazovnim situacijama vodi emocijama, osjećajući energiju u svom okruženju i smišljajući dugoročne planove, suprotno od Ovnova agresivnog pristupa. Rak će se često povući u sebe. Ovaj kardinalni znak je mekan i to se najbolje vidi kroz njihovu brigu za svoje domove, umjetnost i obitelj. Kao domaćice Zodijaka, uživaju u ideji da imaju vezu, djecu i uski krug prijatelja. Oni se brinu o drugima. Kao vodeni znak, Rak stavlja svoje emocije u sve što radi. Koristeći osjećaje i srce za postizanje ciljeva te briga za potrebe drugih, daje im sposobnost da s lakoćom idu naprijed. Međutim, korištenje emocija na ovaj način također može izgledati kao kontroliranje ili prevrtanje.

Vaga (23. rujna - 22. listopada)

Element: Zračni znak

Sezona: jesen

Kako bi postigli svoje ciljeve za pravedan svijet, Vage su vrlo inteligentne i koriste tu kvalitetu da čuju sve strane priče. Prirodno su empatični i rješavaju probleme emocionalnom inteligencijom. Njihova vizija svijeta podrazumijeva korištenje simpatičnog pristupa. Ovaj kardinalni znak uvijek se nađe u društvenim situacijama u kojima mogu prenijeti svoje savjete ili dati perspektivu o pravdi - to je dio njihove suštine da služe. Poduzimaju i analiziraju planove iz svih kutova kako bi ostvarili svoje ambicije. Kao zračni znak, Vaga svojim vještinama kritičkog razmišljanja i kreativnošću unosi ravnotežu u razne situacije. Oni su karizmatični i usredotočeni na pravdu, ali ponekad mogu zanemariti potrebe jednih za dobrobit drugih.

Jarac (21. prosinca - 21. siječnja)

Element: Zemljani znak

Sezona: Zima

Jarci napreduju polako i postojano, ali vole rutinu i kreiranje dugoročnih planova. Zbog te potrebe za rutinom i tradicijom, oni postaju jako razdražljivi kada se te tradicije poremete. Njihovo strateško razmišljanje tjera ih da vjeruju kako sve treba zadovoljiti njihove standarde. Jarac voli svoju obitelj, što je dio razloga zašto vole tradiciju. I iako imaju reputaciju 'grubljih' osoba, duboko su emocionalni i osjetljivi. Kao zemljani znakovi, Jarci su prizemljeni i pouzdani. Jedni su od najvrjednijih horoskopskih znakova, marljivi u postizanju svojih ciljeva i planova; međutim te kvalitete mogu ispasti nemilosrdne i bešćutne.

Kako na vas utječe kardinalni znak?

Biti kardinalni znak - Ovan, Rak, Vaga i Jarac - znači da svom poslovnom životu i romantičnom životu pristupate s kontrolom, ravnotežom i pokretanjem pozitivnih promjena. To vas čini vođom na poslu, koristeći energiju i originalnost za pomicanje naprijed i postizanje ciljeva. Ali to se također može shvatiti kao kontrolirajuće i nepristojno. U vezama nastojite imati ravnotežu između sebe i partnera i preuzimate dominantniju ulogu. Iz tog razloga, najbolje je imati romantičnu vezu s fiksnim ili promjenjivim znakom, jer dva kardinalna znaka zajedno mogu imati velike probleme s kontrolom.