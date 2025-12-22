Ovo su rani simptomi glaukoma koje mnogi pripisuju starosti

Glaukom je jedan od glavnih uzroka sljepoće. Mnoge simptome moguće je primjetiti, no mnogi ih često pripisuju starosti ili pogrešnoj dioptriji. Rano otkrivanje bolesti pomaže u sprječavanju težih komplikacija i očuvanju vida
U nastavku pogledajte simptome glaukoma koje mnogi pripisuju starosti.
TUNELSKI VID NA JEDNOM ILI OBA OKA Ovaj simptom znači da gubite sposobnost opažanja predmeta sa strane, čak i kada gledate ravno naprijed. Takav gubitak perifernog vida poznat je i kao PVL (periferni vizualni gubitak). Tunelski vid obično se javlja postupno, pa ga osoba često ne primijeti dok stanje ne napreduje. Može utjecati na svakodnevne aktivnosti poput vožnje ili hodanja u gužvi. Pravovremena dijagnoza je ključna za sprječavanje trajnog oštećenja vida.
JAKA BOL U OKU I/ILI GLAVI Glaukomom izazvane glavobolje najčešće se osjećaju oko očiju i čela. Najčešći tip glaukoma koji uzrokuje bol u očima i glavobolju je glaukom zatvorenog kuta. Ovaj oblik glaukoma nastaje kada se zatvori iridokornealni kut u oku. Bol može biti iznenadna i vrlo intenzivna, često praćena crvenilom oka i mučninom. Pravovremena medicinska pomoć je nužna kako bi se spriječilo trajno oštećenje vidnog živca.
MUČNINA I POVRAĆANJE Simptomi akutnog glaukoma uključuju nelagodu u oku, smanjenu vidnu oštrinu i pojačano suzenje. Ponekad se javljaju i sistemski simptomi poput glavobolje, mučnine i nelagode u trbuhu. Ovi simptomi često su znak naglog porasta očnog tlaka. Ako se pojave, potrebno je hitno potražiti liječničku pomoć. Pravovremeno liječenje može spriječiti trajni gubitak vida.
IZNENADNI VIZUALNI POREMEĆAJI Pacijenti s ranim ili umjerenim glaukomom često prijavljuju potrebu za većom količinom svjetla, zamagljen vid i osjetljivost na blještanje. Iznenadni problemi s vidom mogu uključivati i gubitak kontrasta ili teškoće u noćnom vidu. Ovi simptomi ukazuju na progresiju bolesti i zahtijevaju redovite oftalmološke preglede. Pravovremeno otkrivanje može pomoći u očuvanju vida.
POJAČANO SUZENJE OČIJU Mnogi oboljeli od glaukoma također pate od suhih očiju. Često osobe nisu svjesne da imaju glaukoma dok ne primijete ozbiljno suzenje. Suzenje može biti pokušaj oka da se samo zaštiti i ublaži nelagodu. Liječenje glaukoma često uključuje kontrolu i ovog simptoma. Redovita njega oka i praćenje simptoma pomažu u očuvanju zdravlja očiju.
CRVENILO OKA Ponekad se tekućina nakuplja u prednjem dijelu oka, stvarajući pritisak na oko. Ovaj pritisak može oštetiti optički živac ako se ne liječi. Crvenilo oka često je znak da je tlak u oku povišen. Važno je odmah konzultirati oftalmologa ako se crvenilo pojavi uz bol ili promjene u vidu. Pravovremeno liječenje smanjuje rizik od trajnog oštećenja vida.
HALO OKO SVJETLA Neki pacijenti nisu u mogućnosti direktno gledati u svjetlo kako bi primijetili halo. Pojava haloa znak je napredovanja glaukoma. Najjednostavniji način da se provjeri ovaj simptom je gledanje u izvor svjetla u mraku. Halo može otežavati noćnu vožnju i čitanje. Rano otkrivanje ovog simptoma pomaže u kontroli bolesti.
ZAMAGLJEN VID I/ILI NELAGODA U OKU NA SVJETLU Problemi s vidom mogu uključivati smanjenu osjetljivost na kontrast, osjetljivost na blještanje i svjetlost. Lijekovi za glaukom koji sužavaju zjenicu (miotici) također mogu izazvati probleme s blještanjem. Nelagoda može ometati svakodnevne aktivnosti i kvalitetu života. Redovita kontrola vida pomaže u prilagodbi terapije i smanjenju simptoma.
ČESTE PROMJENE DIOPTRIJE Nagla promjena dioptrije nije uobičajena, ali može biti znak problema s očima. Osobe koje zanemaruju godišnji pregled mogu primijetiti nagle promjene u vidu. Neke promjene dioptrije mogu biti posljedica glaukoma ili drugih očnih bolesti. Potpuni oftalmološki pregled je ključan za točnu dijagnozu. Pravovremena reakcija pomaže u očuvanju vida i smanjenju daljnjih komplikacija.
