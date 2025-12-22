Ovo su rani simptomi glaukoma koje mnogi pripisuju starosti

TUNELSKI VID NA JEDNOM ILI OBA OKA Ovaj simptom znači da gubite sposobnost opažanja predmeta sa strane, čak i kada gledate ravno naprijed. Takav gubitak perifernog vida poznat je i kao PVL (periferni vizualni gubitak). Tunelski vid obično se javlja postupno, pa ga osoba često ne primijeti dok stanje ne napreduje. Može utjecati na svakodnevne aktivnosti poput vožnje ili hodanja u gužvi. Pravovremena dijagnoza je ključna za sprječavanje trajnog oštećenja vida. | Foto: 123RF