Ovo su simptomi celijakije kod djece i odraslih s kojima se nikako ne smijete šaliti

Celijakiju je često teško dijagnosticirati jer se kod različitih ljudi očituje na različite načine. Postoji više od 200 poznatih simptoma koji mogu zahvatiti probavni sustav ili druge dijelove tijela. Bolest se može razviti u djetinjstvu ili u odrasloj dobi
U nastavku pogledajte simptome celijakije kod djece i odraslih s kojima se nikako ne treba šaliti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Ovo su najčešči simptomi kod djece.
NADUTOST I BOLOVI U TRBUHU Djeca s celijakijom često imaju kroničnu nadutost i bolove u trbuhu zbog oštećenja sluznice tankog crijeva. Bolovi se mogu pojavljivati nakon obroka i ponekad se pogrešno pripisuju osjetljivom želucu. Ovi simptomi mogu značajno utjecati na apetit i svakodnevno funkcioniranje.
ANKSIOZNOST I DEPRESIJA Celijakija kod djece može biti povezana s emocionalnim poteškoćama poput anksioznosti i depresije. Dugotrajni simptomi i nutritivni nedostaci mogu negativno utjecati na mentalno zdravlje. Dijete može djelovati povučeno, tužno ili pretjerano zabrinuto.
POREMEĆAJ PAŽNJE/HIPERAKTIVNOSTI (ADHD) I POTEŠKOĆE U UČENJU Kod neke djece s celijakijom javljaju se problemi s koncentracijom, pažnjom i učenjem. Nedostatak važnih vitamina i minerala može utjecati na kognitivne funkcije. Uvođenjem bezglutenske prehrane kod dijela djece dolazi do poboljšanja.
KRONIČNI PROLJEV Kronični proljev jedan je od najčešćih simptoma celijakije kod djece. Nastaje zbog smanjene sposobnosti crijeva da pravilno apsorbira hranjive tvari. Ako se ne liječi, može dovesti do dehidracije i pothranjenosti.
ZATVOR Iako je proljev češći simptom, neka djeca s celijakijom imaju dugotrajan zatvor. On može biti praćen bolovima u trbuhu i osjećajem nelagode. Zbog toga se celijakija ponekad ne prepozna odmah.
OŠTEĆENJE ZUBNE CAKLINE Celijakija može uzrokovati trajna oštećenja zubne cakline, osobito ako se razvije u ranoj dobi. Zubi mogu biti promijenjene boje, krhki ili skloniji karijesu. Ove promjene često ostaju i nakon postavljanja dijagnoze.
ODGOĐEN PUBERTET Djeca s neliječenom celijakijom mogu ući u pubertet kasnije od svojih vršnjaka. Razlog tome su hormonalne promjene i dugotrajni manjak hranjivih tvari. Nakon uvođenja bezglutenske prehrane razvoj se često postupno normalizira.
NEUSPJEH U NAPREDOVANJU Djeca s celijakijom mogu slabije dobivati na težini i visini u odnosu na svoju dob. To je posljedica loše apsorpcije hranjivih tvari u crijevima. Roditelji često primjećuju zaostajanje u rastu u usporedbi s vršnjacima.
UMOR Kronični umor čest je simptom celijakije kod djece. Može biti posljedica anemije, pothranjenosti i stalne upale u organizmu. Dijete može imati manje energije za igru, školu i druge aktivnosti.
PLINOVI Povećano stvaranje plinova česta je posljedica poremećene probave. Djeca se mogu žaliti na neugodan pritisak u trbuhu. Ovaj simptom se često javlja zajedno s nadutošću.
GLAVOBOLJE Glavobolje se kod djece s celijakijom mogu javljati često i bez jasnog uzroka. Mogu biti povezane s nutritivnim nedostacima ili upalnim procesima. Nakon dijagnoze i promjene prehrane često se smanjuju.
ANEMIJA ZBOG NEDOSTATKA ŽELJEZA Oštećeno crijevo ne može učinkovito apsorbirati željezo. Zbog toga se kod djece često razvija sideropenična anemija. Ona može uzrokovati bljedilo, umor i slabiju koncentraciju.
RAZDRAŽLJIVOST Djeca s celijakijom mogu biti razdražljiva i imati nagle promjene raspoloženja. Stalna fizička nelagoda može utjecati na njihovo ponašanje. Roditelji to često primijete prije ostalih simptoma.
MUČNINA I POVRAĆANJE Mučnina i povraćanje mogu se pojaviti nakon konzumacije glutena. Ovi simptomi su češći kod mlađe djece. Mogu dovesti do izbjegavanja hrane i gubitka tjelesne težine.
BLIJEDE I NEUGODNOG MIRISA STOLICE Stolica može biti blijeda, masna i izrazito neugodnog mirisa zbog slabe apsorpcije masti. Ovaj simptom ukazuje na ozbiljne probavne smetnje. Često je znak dugotrajne neliječene celijakije.
NAPADAJI I POREMEĆAJ KOORDINACIJE MIŠIĆA U rijetkim slučajevima celijakija može zahvatiti živčani sustav. Djeca mogu imati napadaje ili poteškoće s ravnotežom i koordinacijom. Ovi simptomi zahtijevaju dodatnu medicinsku obradu.
NIZAK RAST Djeca s celijakijom često su niža od svojih vršnjaka. Dugotrajan manjak hranjivih tvari usporava rast i razvoj kostiju. Pravodobna dijagnoza može omogućiti djelomičnu ili potpunu nadoknadu rasta.
GUBITAK TJELESNE TEŽINE Gubitak tjelesne težine može se pojaviti unatoč normalnom unosu hrane. Tijelo ne uspijeva iskoristiti hranjive tvari zbog oštećenja crijeva. Kod djece je ovaj simptom osobito zabrinjavajući i zahtijeva liječničku procjenu.
U nastavku pogledajte koji su simptomi kod odraslih osoba.
BOLOVI U TRBUHU Odrasle osobe s celijakijom često osjećaju ponavljajuće ili kronične bolove u trbuhu. Oni nastaju zbog upale i oštećenja sluznice tankog crijeva. Bolovi se mogu pojačati nakon obroka koji sadrži gluten.
NADUTOST I PLINOVI Nadutost i pojačano stvaranje plinova vrlo su česti simptomi celijakije kod odraslih. Probavni sustav ne uspijeva pravilno razgraditi hranu. To može uzrokovati osjećaj punoće i nelagode u trbuhu.
KOGNITIVNE POTEŠKOĆE Kod odraslih se mogu javiti problemi s koncentracijom, pamćenjem i jasnoćom razmišljanja, često opisani kao “magla u glavi”. Ovi simptomi povezani su s upalom i nutritivnim nedostacima. Mogu utjecati na radnu sposobnost i svakodnevno funkcioniranje.
ZATVOR Neke odrasle osobe s celijakijom imaju kronični zatvor umjesto proljeva. Može biti praćen bolovima u trbuhu i osjećajem nepotpunog pražnjenja crijeva. Zbog toga se celijakija ponekad ne prepozna odmah.
PROLJEV Kronični proljev čest je simptom celijakije kod odraslih. Nastaje zbog smanjene apsorpcije hranjivih tvari u crijevima. Ako se ne liječi, može dovesti do dehidracije i gubitka tjelesne težine.
DEPRESIJA I ANKSIOZNOST Celijakija može biti povezana s promjenama raspoloženja, depresijom i anksioznošću. Dugotrajni simptomi i hormonalne promjene mogu utjecati na mentalno zdravlje. Kod nekih osoba dolazi do poboljšanja nakon uvođenja bezglutenske prehrane.
UMOR Kronični umor jedan je od najčešćih simptoma celijakije kod odraslih. Može biti posljedica anemije, nedostatka vitamina i stalne upale. Osobe se često osjećaju iscrpljeno čak i nakon odmora.
GLAVOBOLJE I MIGRENE Glavobolje ili migrene mogu se javljati učestalo i bez jasnog uzroka. Smatra se da su povezane s upalnim procesima i nutritivnim nedostacima. Bezglutenska prehrana kod mnogih smanjuje njihovu učestalost.
ANEMIJA ZBOG NEDOSTATKA ŽELJEZA Oštećena sluznica crijeva ne može učinkovito apsorbirati željezo. To dovodi do sideropenične anemije. Simptomi uključuju umor, slabost i bljedilo.
SVRBLJIVI KOŽNI OSIP S MJEHURIĆIMA (DERMATITIS HERPETIFORMIS) Ovaj karakteristični kožni osip povezan je s celijakijom. Pojavljuje se kao svrbežni mjehurići, najčešće na laktovima, koljenima ili stražnjici. Može postojati i bez izraženih probavnih simptoma.
BOLOVI U ZGLOBOVIMA Odrasle osobe s celijakijom mogu osjećati bolove i ukočenost u zglobovima. Upalni procesi i manjak nutrijenata mogu doprinijeti tim tegobama. Simptomi se često smanjuju nakon promjene prehrane.
IZOSTANAK MENSTRUACIJE Kod žena s celijakijom može doći do neredovitih ili izostalih menstruacija. Razlog su hormonalni poremećaji i nutritivni nedostaci. To može utjecati i na plodnost.
RANICE U USTIMA (AFTE) Česte afte i ranice u ustima mogu biti znak celijakije. Nastaju zbog nedostatka vitamina i minerala. Mogu biti bolne i otežavati prehranu.
MUČNINA I POVRAĆANJE Mučnina i povraćanje mogu se pojaviti nakon konzumacije glutena. Ovi simptomi nisu uvijek stalni, ali mogu biti vrlo neugodni. Ponekad se pogrešno pripisuju drugim probavnim smetnjama.
OSTEOPOROZA I OSTEOMALACIJA Celijakija može dovesti do smanjenja gustoće kostiju. To je posljedica slabije apsorpcije kalcija i vitamina D. Povećava se rizik od prijeloma i bolova u kostima.
PERIFERNA NEUROPATIJA Oštećenje perifernih živaca može uzrokovati trnce, utrnulost ili bol u rukama i nogama. Ovi simptomi povezani su s dugotrajnim nedostatkom vitamina. Mogu se poboljšati uz pravilno liječenje.
SMANJENA FUNKCIJA SLEZENE (HIPOSPLENIZAM) Kod nekih osoba s celijakijom dolazi do smanjene funkcije slezene. To može povećati sklonost infekcijama. Ovaj poremećaj često prolazi nezapaženo bez posebnih pretraga.
GUBITAK TJELESNE TEŽINE Gubitak tjelesne težine može se pojaviti iako osoba normalno jede. Tijelo ne uspijeva apsorbirati hranjive tvari zbog oštećenja crijeva. To je važan znak koji može upućivati na celijakiju.
