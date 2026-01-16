Ovo su stvari koje vjerojatno nikad ne čistite, a trebali biste

Postoje dijelovi doma i okućnice koje često zanemarujemo kod čišćenja, iako upravo oni mogu utjecati na naše zdravlje, sigurnost i kućni budžet. Od kućanskih aparata i ventilacije do automobila i vanjskih površina, redovito čišćenje ovih 'skrivenih' mjesta sprječava kvarove, neugodne mirise i potencijalne opasnosti
U nastavku otkrijte koje stvari u domu i van njega trebate čistiti češće.
HLADNJAK -
Ne biste jeli prljavu hranu, pa zašto biste je držali u prljavom hladnjaku? Čišćenje hladnjaka zapravo je vrlo jednostavno – dovoljan je omjer 50:50 octa i vode. Čistite ga prema potrebi, ali nastojte to učiniti barem svaka tri mjeseca.
Ne zaboravite očistiti ni zavojnice (rešetke) hladnjaka. Kad se na njima nakupi prašina, hladnjak teže održava nisku temperaturu, troši više energije i povećava vam račun za struju.
UNUTRAŠNJOST SUŠILICE I VENTILACIJSKI OTVOR -
Nakupljena vlakna (lint) iz sušilice uzrokuju više od 15.000 požara godišnje. Vlakna izlaze kroz sitne pukotine oko bubnja i nakupljaju se unutar uređaja, osobito kada je ventilacijski otvor ili kapa začepljena i protok zraka smanjen. Vlakna se mogu zapaliti zbog grijača, plinskog plamenika ili iskre iz motora, a vatra se potom širi kroz ventilacijski kanal obložen vlaknima. Manja čišćenja mogu se obaviti ručno, dok za veće zahvate možda treba poseban komplet za čišćenje ventilacije sušilice.
PEĆNICA - Ostaci hrane i prolivenih tekućina u pećnici mogu uzrokovati dim i neugodne mirise. Važno je redovito čistiti pećnicu i odmah uklanjati veća zaprljanja. Iako je primamljivo, izbjegavajte korištenje funkcije samoočišćenja – ona može ispuštati ugljični monoksid u prostor, a ekstremne temperature mogu oštetiti pećnicu.
Koristite odgovarajuća sredstva i pribor kako biste posao obavili sigurno i učinkovito.
TERASA -
Terasa je tijekom cijele godine izložena vremenskim uvjetima i zato trpi velika oštećenja. Naučite kako je pravilno očistiti, a po potrebi i osvježiti – često u manje od osam sati. Alati poput visokotlačnih perača brzo uklanjaju tvrdokornu prljavštinu, a pritom su i zabavni za korištenje.
KLIMA -
Klima-uređaji trebaju godišnje čišćenje i održavanje, a proljeće je idealno vrijeme za provjeru ispravnosti. Postoji nekoliko dijelova koje je lako očistiti, kako unutar kuće tako i na vanjskoj jedinici. Zanemarivanje klime može dovesti do većih kvarova i znatno većih troškova popravka.
PERILICA POSUĐA -
Iako se čini da je perilica posuđa već čista nakon pranja, to često nije slučaj. Ostaci hrane zadržavaju se u skrivenim dijelovima uređaja, što uzrokuje neugodne mirise i slabije pranje posuđa. Možete je očistiti ručno ili koristiti posebno sredstvo za osvježavanje perilice.
MLINAC ZA OTPAD (sudoper) -
Ima li vaš sudoper neugodan miris? Vrlo je moguće da dolazi iz mlinca za otpad. Ako ga već dugo niste čistili – ili nikada – čišćenje može ukloniti te neugodne mirise. Ključ je u čišćenju prostora ispod zaštitne gumene kapice.
FILTAR KABINE U AUTOMOBILU -
Filtar zraka u kabini automobila skuplja razne nečistoće. Začepljen filtar može uzrokovati probleme s odmagljivanjem stakala, ali i povećanu potrošnju goriva. Većina proizvođača preporučuje zamjenu svakih 15.000 kilometara.
DIMNJAK -
Američki institut za sigurnost dimnjaka preporučuje pregled dimnjaka i kamina barem jednom godišnje. Time se osigurava da nema pukotina, nakupljenog čađavog sloja (kreozota) ni otpada koji bi mogao predstavljati opasnost od požara. Jesensko čišćenje osigurava da vas dimnjak sigurno grije tijekom zime. Za manje zahvate može poslužiti i komplet za čišćenje dimnjaka.
PERLATORI NA SLAVINAMA -
Perlatori se nalaze na gotovo svakoj kuhinjskoj i kupaonskoj slavini. Ako primijetite slabiji ili neujednačen mlaz vode, uzrok je najčešće začepljen perlator. Srećom, vrlo ga je lako očistiti ili zamijeniti.
VINILNA FASADA - Iako vinilna fasada uglavnom ostaje čista, povremeno se mogu pojaviti tvrdokorne mrlje koje zahtijevaju temeljitije čišćenje od običnog ispiranja crijevom ili peračem. Dubinskim čišćenjem vaša će kuća ponovno zablistati.
VENTILACIJSKI OTVORI ISPOD KROVA -
Uklonite lišće i nečistoće iz ventilacijskih otvora kako biste osigurali dobru ventilaciju tavana. Time ćete ljeti smanjiti troškove hlađenja, a zimi zaštititi krov od kondenzacije.
ODVODNE RUPICE NA PROZORIMA -
Mnogi klizni i PVC prozori imaju male odvodne rupice na donjem dijelu vanjskog okvira. One služe za odvod kišnice koja se skuplja u okviru. Ako se začepe kukcima ili prljavštinom, voda se može zadržavati i preliti u unutrašnjost doma.
Da biste provjerili rade li, ulijte čašu vode u donju vodilicu ili poprskajte vanjsku stranu prozora crijevom. Ako ne vidite ravnomjeran mlaz vode kako izlazi, očistite rupice žicom ili komprimiranim zrakom. Ako je mala gumena klapna zapela, može se ukloniti špahtlom i zamijeniti.
MADRAC -
Iako je prekriven plahtama i zaštitom, madrac se s vremenom zaprlja. Preporučuje se povremeno usisavanje i uklanjanje mrlja čim se pojave.
KVAKE NA VRATIMA - Svi ih imamo i stalno ih dodirujemo, ali rijetko čistimo. Čišćenje kvaka traje svega nekoliko minuta i uklanja bakterije – samo pazite da sredstva ne dođu u dodir s drvenim vratima ili okvirima kako se ne bi oštetio završni sloj.
ODVOD KONDENZATA KLIME -
Ako primijetite lokve vode dok klima radi, vjerojatno je začepljena cijev za odvod kondenzata. Kondenzat s rashladnih zavojnica sadrži bakterije koje mogu stvoriti sluz i začepiti odvod.
REŠETKA KUPAONSKOG VENTILATORA -
Kućna prašina, vlaga i para s vremenom zaprljaju ventilator u kupaonici. Budući da je često na stropu, lako promakne oku. Srećom, rešetke se lako čiste – povucite poklopac prema dolje, stisnite opruge i skinite ga.
BOJLER -
Produžite vijek trajanja bojlera i očuvajte njegovu učinkovitost i sigurnost uz nekoliko minuta osnovnog održavanja jednom godišnje.
VANJSKA RASVJETA -
Kao i sve što je izloženo vanjskim uvjetima, i vanjska rasvjeta se zaprlja. Naviknite se jednom godišnje očistiti i pregledati rasvjetna tijela, posebno provjeravajući ima li gnijezda štetnika. Toplina koju stvaraju svjetiljke privlačna je miševima i drugim glodavcima.
ORMARI -
Zbog stvari na podu i odjeće koja zaklanja zidove, ormari se često zanemaruju pri čišćenju. No tko želi spremati čistu odjeću u prljav ormar? Jednom godišnje (ili svake sezone) obrišite zidove, police i rubove te temeljito usisajte.
POD U GARAŽI -
Pod u garaži lako se zaprlja, a ako ga godinama niste čistili, krajnje je vrijeme. Ne samo da će garaža izgledati urednije, već ćete ukloniti prljavštinu, sol, kamenčiće i druge nečistoće koje biste inače unosili u kuću.
