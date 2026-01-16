Ovo su stvari koje vjerojatno nikad ne čistite, a trebali biste

ODVODNE RUPICE NA PROZORIMA - Mnogi klizni i PVC prozori imaju male odvodne rupice na donjem dijelu vanjskog okvira. One služe za odvod kišnice koja se skuplja u okviru. Ako se začepe kukcima ili prljavštinom, voda se može zadržavati i preliti u unutrašnjost doma. Da biste provjerili rade li, ulijte čašu vode u donju vodilicu ili poprskajte vanjsku stranu prozora crijevom. Ako ne vidite ravnomjeran mlaz vode kako izlazi, očistite rupice žicom ili komprimiranim zrakom. Ako je mala gumena klapna zapela, može se ukloniti špahtlom i zamijeniti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA