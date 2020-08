Ovo su top 10 najboljih zemalja za život kada odete u mirovinu

Časopis 'International Living', koji je fokusiran na Amerikance koji žive u inozemstvu, svoj godišnji indeks zemalja za umirovljenje objavio je u siječnju, prije nego što je započela pandemija koronavirusa

<p>Indeks, koji svrstava zemlje 'u kojima možete živjeti zdraviji i sretniji život, trošiti puno manje novca i dobiti puno više' u mirovini, stvoren je opsežnim istraživanjima američkih iseljenika, piše magazin.</p><p>Umirovljenici koji žive u inozemstvu rangirali su svoje iskustvo u 10 kategorija: stanovanje, pogodnosti i popusti za starije osobe, vize i prebivalište, troškovi života, asimilacija i zabava, kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite, razvoj, klima, stabilnost vlade i prilika za polu-umirovljenje.</p><p>Nakon što je uravnotežio svih 10 kategorija, časopis je svakoj zemlji dodijelio konačan ukupni rezultat. Maksimalna ocjena bila je 100.</p><p>Sve zemlje na popisu odabrane su prije globalnog širenja koronavirusa. Putovanje je i dalje ograničeno na mnogim od ovih lokacija.</p><p>Ovo su najbolje zemlje za živjeti u mirovini rangirane od 10 mjesta prema prvom:</p><h2>10. Vijetnam</h2><p>Ukupna ocjena: 76</p><p>Stanovanje: 77</p><p>Zdravstvo: 84</p><p>Troškovi života: 92</p><p>John Powell, nekadašnji agent za nekretnine u New Yorku, preselio se u Hanoi 2014. godine. On je rekao da mu se grad sviđa zbog niskih troškova i udobnog života.</p><h2>9. Francuska</h2><p>Ukupna ocjena: 76.4</p><p>Stanovanje: 68</p><p>Zdravstvo: 85</p><p>Troškovi života: 66</p><p>Carol i Scott Lonsdale preselili su se u Bretanju 2016. godine. Rekli su da im se sviđa sporiji životni tempo i pristup europskoj kulturi koju Francuska pruža.</p><h2>8. Španjolska</h2><p>Ukupna ocjena: 76.8</p><p>Stanovanje: 72</p><p>Zdravstvo: 97</p><p>Troškovi života: 81</p><p>Michele i Stanton Cohen preselili su se u Gironu 2017. godine iz Yume u Arizoni. Oni su rekli da im je najdraži aspekt života u inozemstvu pristupačne cijene hrane i zabava. </p><h2>7. Malezija</h2><p>Ukupna ocjena: 81.9</p><p>Stanovanje: 77</p><p>Zdravstvo: 93</p><p>Troškovi života: 85</p><p>Keith i Lisa Hockton preseli su se u Penangu 2010. godine. Sviđaju im se niski životni troškovi, cijene i umjereno vrijeme.</p><h2>6. Ekvador</h2><p>Ukupna ocjena: 82</p><p>Stanovanje: 84</p><p>Zdravstvo: 84</p><p>Troškovi života: 90</p><p>Mary i Wayne Bustle preselili su se u Quito, glavni grad Ekvadora, početkom 2015. Klima je odvela bračni par u Ekvador nakon što su razmatrali 13 zemalja.</p><h2>5. Kolumbija</h2><p>Ukupna ocjena: 83,4</p><p>Stanovanje: 80</p><p>Zdravstvo: 94</p><p>Troškovi života: 88</p><p>Nancy Kiernan je Kolumbija privukla jer je bioraznolika. U Medellinu se odlučila provesti svoju mirovinu. Ona je rekla da, iako je Medellín veći grad, s gotovo 4 milijuna stanovnika, on ima vibru manjeg, prijateljskog grada, zbog čega se osjećate kao da ste dio zajednice.</p><h2>4. Meksiko</h2><p>Ukupna ocjena: 83.8</p><p>Stanovanje: 91</p><p>Zdravstvo: 88</p><p>Troškovi života: 86</p><p>Don Murray, koji se 2014. godine povukao u Meksiko, otkrio je da mu najviše sviđa kultura i zanimljiv život te je dodao da se jako lako uklopiti.</p><h2>3. Kostarika</h2><p>Ukupna ocjena: 85.3</p><p>Stanovanje: 85</p><p>Zdravstvo: 96</p><p>Troškovi života: 82</p><p>Graham Swindell koji je došao ovdje živjeti je rekao da mu se sviđa nevjerojatnom klimom, kultura i koja iznad svega opuštena kvaliteta života.</p><h2>2. Panama</h2><p>Ukupna ocjena: 85.8</p><p>Stanovanje: 88</p><p>Zdravstvo: 94</p><p>Troškovi života: 89</p><p>Jessica Ramesch otišla je u mirovinu u Panamu i tamo živi sama za oko 2600 dolara mjesečno. Pohvalila je i zdravstvenu skrb.</p><h2>1. Portugal</h2><p>Ukupna ocjena: 86</p><p>Stanovanje: 93</p><p>Zdravstvo: 98</p><p>Troškovi života: 85</p><p>Osim što ima pristupačan način života s kvalitetnom zdravstvenom zaštitom, umjerenom klimom i izvrsnom hranom i vinom, Tricia Pimental, koja već sedam godina živi u Portugalu, rekla je da su se ona i njen suprug preselili tamo iz više zbog općeg osjećaj blagostanja koji tamo doživljavaju, prenosi <a href="https://www.businessinsider.com/best-countries-to-retire-in-2020-according-to-expats-cost-of-living#1-portugal-10" target="_blank">Business Insider</a>.</p>