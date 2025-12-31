Ovo su trendovi u uređenju interijera koji će biti out u 2026.

Iako nećemo promijeniti prostor svake godine, ipak nam trendovi sugeriraju neke zanimljive detalje ili stilove kojima se možemo inspirirati i kroz detalje ili neke manje elemente u prostoru
Britanska stručnjakinja za uređenje interijera i renovacije, Flossie, poznata po svojim savjetima o uređenju doma, podijelila je na društvenim mrežama pet trendova za koje vjeruje da odlaze iz mode.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
1. PRETJERANO PANELIRANJE ZIDOVA
Prema Flossie, trend paneliranja postao je prenaglašen i više ne odgovara suvremenim interijerima, osobito u prostorima koji nisu izvorno zamišljeni s takvim arhitektonskim detaljima. Smatra da previše panela stvara dojam prenatrpanosti i vizualnog kaosa te da ih je bolje zadržati samo ako su autentičan dio starije građevine.
| Foto: Dreamstime
2. TERAZZO PLOČICE
Nekoć omiljeni dekorativni materijal, terrazzo pločice, danas su, prema njezinu mišljenju, izgubile na privlačnosti. Njihova prevelika prisutnost u posljednjih nekoliko godina, osobito u modernim interijerima, stvorila je dojam korporativnog, generičkog prostora koji pokušava izgledati trendi, ali mu nedostaje osobnosti.
| Foto: elegance tiles
3. MILLENIAL GREEN
Pastelna zelena nijansa koja je posljednjih godina zamijenila sivo u trendovima interijera, prema Flossie će uskoro doživjeti istu sudbinu. Iako je donijela svježinu nakon dominacije “millennial grey” nijansi, sada je toliko prisutna da polako gubi svoj šarm i individualnost.
| Foto: Photographee.eu
4. BOUCLE TKANINA
Bouclé, mekana teksturirana tkanina koja se pojavila u gotovo svakom interijeru posljednjih sezona, više neće biti poželjna. Flossie primjećuje da se taj trend već počinje gasiti, što potvrđuje i činjenica da se bouclé namještaj sve češće pojavljuje u second-hand prodaji. Osim što je postao previše raširen, smatra ga i nepraktičnim, posebno za domove s kućnim ljubimcima.
| Foto: Instagram
5. VALOVITI RUBOVI
Dekorativni valoviti obrubi na ogledalima, lampama i namještaju, koji su donedavno bili izrazito popularni, prema Flossie polako izlaze iz mode. Iako su donijeli dozu zaigranosti u interijer, trend se sada doima iscrpljeno i pred kraj svog ciklusa.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA