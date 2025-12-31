Ne trebate ražanj: Evo kako u pećnici ispeći janjetinu i odojak

Iako ih najčešće povezujemo s ražnjem ili pekom, oba se mogu uspješno i vrlo ukusno pripremiti i u kućnoj pećnici. Uz dobru pripremu, pravilnu temperaturu i malo strpljenja, rezultat može biti jednako sočno meso i hrskava korica.

Kod oba pečenja vrijedi isto pravilo, kvaliteta mesa i jednostavnost u začinjavanju važniji su od bilo kakvih kulinarskih trikova. Razlika je u detaljima pripreme, vremenu pečenja i načinu postizanja savršene teksture, zbog čega je važno pristupiti im odvojeno.

Sočna janjetina iz pećnice

Janjetina ima izražen i prepoznatljiv okus, zbog čega ne traži teške marinade. Najbolji rezultati postižu se s jednostavnim začinima koji naglašavaju prirodnu aromu mesa.

Sol i papar čine osnovu svakog dobrog pečenja.

Češnjak i ružmarin klasična su kombinacija koja se posebno dobro slaže s janjetinom.

Maslinovo ulje koristi se za lagano premazivanje mesa kako bi ostalo sočno.

Malo limunova soka ili bijelog vina može se dodati po želji, za svježinu.

Meso je najbolje začiniti večer prije pečenja, zamotati u aluminijsku foliju i ostaviti u hladnjaku. Prije pečenja važno ga je izvaditi na sobnu temperaturu barem sat vremena ranije.

Foto: Vlad Stenko

Janjetina se u pećnicu stavlja na visoku početnu temperaturu, oko 220 stupnjeva, kako bi brzo dobila boju i zadržala sokove. Nakon dvadesetak minuta temperatura se smanjuje na oko 180 stupnjeva, meso se pokriva folijom i nastavlja polako peći. Tijekom pečenja preporučuje se povremeno podlijevati meso vlastitim sokovima. Pred sam kraj folija se uklanja kako bi se dobila zapečena, blago hrskava korica.

Foto: Arina Habich

Sporije pečenje daje najbolji rezultat, meso ostaje mekano, sočno i lako se odvaja. Janjetina se najčešće poslužuje uz pečeni krumpir i povrće iz lima, koji upijaju aromu pečenja.

Odojak iz pećnice s hrskavom kožicom

Odojak ima blaži okus od janjetine, ali zato traži posebnu pažnju kada je riječ o pečenju kože. Upravo je hrskava korica ono što većina smatra najvažnijim dijelom dobro pečenog odojka.

Za kućnu pripremu preporučuje se manji odojak ili veći komadi poput buta, plećke i rebaraca, obavezno s kožom. Začinjavanje treba biti jednostavno kako bi okus mesa ostao u prvom planu.

Sol je najvažniji začin i treba je koristiti obilno.

Papar se dodaje umjereno.

Svinjska mast ili maslinovo ulje pomažu ravnomjernom pečenju.

Češnjak ili začinsko bilje dodaju se vrlo umjereno ili se uopće ne koriste.

Foto: 123RF

Odojak se također treba temperirati prije pečenja, a pećnica se zagrijava na oko 220 stupnjeva. Prvih tridesetak minuta peče se na visokoj temperaturi kako bi se koža zategnula. Nakon toga temperatura se smanjuje na 170–180 stupnjeva, a meso se po potrebi prekriva aluminijskom folijom.

Tijekom pečenja važno je odojak povremeno podlijevati sokovima iz lima kako bi meso ostalo mekano. Pred sam kraj folija se uklanja, a temperatura se može blago povećati kako bi koža postala dodatno hrskava. Ako je pravilno pečen, odojak će imati koricu koja puca pod nožem, dok će meso ispod nje ostati sočno.

Foto: ingfa_krapee_69211

Odojak se tradicionalno poslužuje uz krumpir, mladi luk, kiseli kupus ili jednostavne salate, a sokovi od pečenja često su najbolji mogući umak.

Jedan stol, dva klasika

I janjetina i odojak mogu se uspješno pripremiti u kućnoj pećnici, bez posebne opreme i velikih komplikacija. Razlika je u pristupu – janjetina traži aromu i sporije pečenje, dok odojak traži strpljenje i pažnju kako bi se dobila savršena korica. Upravo ta kombinacija čini novogodišnji stol bogatim, tradicionalnim i nezaboravnim.