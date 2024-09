Ovo su vrtlarski zadaci koje treba obaviti do kraja rujna da bi se vrt na proljeće zašarenio

Steven Walley, stručnjak za terase i popločavanje iz London Stonea ističe da je početak jeseni idealno vrijeme za to da za suhog vremena dovršimo sve radove u vrtu. To će doprinijeti tome da vrt na proljeće veselo zaživi, a da tijekom hladnijih mjeseci oko njega nemate nikakvog posla, donosi The Sun.

Evo zadataka koje treba riješiti ovih dana:

Njega travnjaka

Foto: Dreamstime

Do kraja rujna travnjak će opet biti obrastao, pun lišća koje je počelo padati, papira i drugog smeća. Preporuka je da ga dobro pograbljate i pokosite još jednom prije zime.

- To će pomoći da travnjak bolje podnese sušu ili velike vlage. Većina travnjaka može se dobro oporaviti od ljeta bez ikakvog hranjenja, ali ako imate dojam da je vašem travnjaku potrebna dohrana, koristite posebno formuliranu dohranu za jesen. To će potaknuti rast korijenja tijekom zime.

Plijevljenje

Drugi posao kojim se ljubitelji vrtlarstva ovih dana moraju pozabaviti je plijevljenje.

- Treba izvaditi sav korov u jesenskim mjesecima jer tada mnogi korovi počinju proizvoditi sjeme. Ako se sada tretiraju, lakše ćete suzbiti korov, odnosno smanjiti količine korova koji niče u proljeće. Kako biste uklonili korov s popločanog dijela terase, iščupajte ga s korijenom umjesto da samo uklanjate lišće – kaže Walley. Zima nije vrhunac rasta korova, no važno je obaviti to kao prevenciju.

- Također, redovito metite svoju terasu, kako biste spriječili taloženje sjemena i smanjili rast korova – dodaje.

Posadite nove lukovice

Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Steven Walley kaže da je jesen najbolje godišnje doba za sadnju lukovica, kako bi vrt u proljeće izgledao živahno i šareno. Narcisi, tulipani i zumbuli samo su neke od lukovica koje možete posaditi baš najesen.

- Narcise treba saditi krajem rujna, ali tulipane tek u studenom. Kad sadite lukovice, pazite da kopate dovoljno duboko. Preporučuje se otprilike dva puta veća dubina rupe za sadnju same lukovice, kako bi se osigurala dobra drenaža. I nemojte zaboraviti odabrati mjesto koje će biti osunčano – savjetuje.

Unesite biljke u kuću

Kako bi zaštitili biljke u posudama, sada ih treba unijeti u kuću ili u zaštićeni prostor, da se zaštite od hladnog zimskog vremena.

- Provjerite jesu li sve biljke i cvijeće orezani, jesu li uklonjeni suhi listovi i grane jer to doprinosi duljem cvjetanju. Tijekom zime smanjite raspored zalijevanja, no pazite da biljke ne ostanu presuhe.

Uzmite reznice i iskopajte krumpir

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

I Veronica Lorraine, urednica rubrike vrtlarstvo u The Sun-u ističe nekoliko vrtlarskih zadataka za jesen:

1. Razmislite o sadnji šarenog cvijeća, od narcisa, šafrana, zvončića i drugog.

2. Pobrinite se da budu zastupljene i vrste koje koriste pčelama, poput Žednjaka, Kozje krvi (Orlovi nokti) ili Zvjezdana (Astera).

3. Krumpir je spreman za iskopavanje.

4. Promijenite raspored košnje travnjaka i podignite visinu kosilice. Pograbljajte i dohranite travnjak.

5. Zasadite nove trajnice dok je tlo još toplo.

6. Uzmite reznice nekih biljaka, primjerice nježne kadulje, ili žalfije i stavite ih u čašu da vidite hoće li pustiti korijenje.

7. Dobro zalijevajte kamelije kako biste bili sigurni da će se sljedeće godine formirati pupoljci.

8. Nastavite zalijevati viseće košare barem do prvih mrazeva.

9. Pripremite bundeve za Noć vještica.

10. Provjerite svoje jezerce i prebacite preko njega mrežu da ga zaštitite od otpalog lišća.