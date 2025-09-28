Ovo su zablude iz djetinjstva u koje mnogi vjeruju: Neki i dalje pljuju kad vide crnu mačku

AKO NAPRAVIŠ RUŽNU GRIMASU, LICE ĆE TI TAKO OSTATI Mišići lica elastični su i nakon grimase uvijek se vraćaju u normalno stanje. Iako se grimase mogu činiti smiješnima ili ružnima, ne postoji nikakva šansa da se lice 'zamrzne' u tom položaju. To je samo stara priča za djecu. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA