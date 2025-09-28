U KOJA VI VJERUJETE?
Ovo su zablude iz djetinjstva u koje mnogi vjeruju: Neki i dalje pljuju kad vide crnu mačku
Roditelji često djeci prenose razne mitove i zablude kako bi izbjegli ispade ili ih potaknuli na poslušnost. Nažalost, takve se izmišljotine prenose generacijama i prihvaćaju kao istina, ponekad čak i u odrasloj dobi
U nastavku pogledajte zabluda iz djetinjstva u koje odrasli i dalje vjeruju.
AKO PIŠKIŠ U BAZEN, VODA ĆE POSTATI CRVENA Djeci se često govori ova priča kako bi ih se spriječilo da uriniraju u zajednički bazen. Međutim, ne postoji nikakva posebna boja koja otkriva urin u vodi. Unatoč tome, istraživanja pokazuju da gotovo polovica Amerikanaca još uvijek vjeruje u taj mit.
AKO BACIŠ NOVČIĆ S EMPIRE STATE BUILDINGA, MOŽEŠ UBITI ČOVJEKA Često se tvrdi da novčić bačen s velike visine može postati smrtonosan. Ipak, iako novčić može postići brzinu od oko 100 km/h, udarac će nekome nanijeti tek blagu nelagodu. Drugim riječima, mit je potpuno netočan.
CRNE MAČKE DONOSE NESREĆU Iako svi znaju da je ovo praznovjerje, mnogi i dalje pljuju 3 puta kada ju vide da prelazi cestu.
SJEDENJE PREBLIZU TELEVIZORU KVARI VID Nema dokaza da gledanje televizora iz blizine može oštetiti vid. Ova zabluda potječe iz šezdesetih godina, kada su neki televizori emitirali štetne razine zračenja. Danas takva opasnost ne postoji.
AKO NAPRAVIŠ RUŽNU GRIMASU, LICE ĆE TI TAKO OSTATI Mišići lica elastični su i nakon grimase uvijek se vraćaju u normalno stanje. Iako se grimase mogu činiti smiješnima ili ružnima, ne postoji nikakva šansa da se lice 'zamrzne' u tom položaju. To je samo stara priča za djecu.
PSI VIDE SAMO CRNO-BIJELO Psi zapravo imaju sposobnost razlikovanja boja, ali njihova je percepcija boja ograničenija nego kod ljudi. To znači da vide svijet nešto „ispranije“, ali sigurno ne isključivo u crno-bijelim tonovima.
KAVA USPORAVA RAST DJECE Nema znanstvenih dokaza da kava može utjecati na rast djeteta. Visina je uglavnom određena genetikom, a ne unosom kofeina. Iako kava nije preporučljiva djeci, ne postoji veza s njihovim fizičkim razvojem.
KORISTIMO SAMO 10% MOZGA Ova tvrdnja je vrlo raširena, ali i netočna. Ne koristimo sve dijelove mozga odjednom, no tijekom dana aktiviraju se različita područja. Zapravo, cijeli mozak se koristi, samo ne istodobno.
PUN MJESEC UTJEČE NA LJUDSKO PONAŠANJE Iako mnogi vjeruju da pun mjesec izaziva čudno ponašanje, istraživanja to nisu potvrdila. U najboljem slučaju, pronađene su tek neke korelacije, ali one ne dokazuju uzročno-posljedičnu vezu. Radi se više o ljudskoj percepciji nego stvarnom učinku.
MORAŠ ČEKATI SAT VREMENA NAKON JELA PRIJE PLIVANJA Često se djeci govori da će dobiti grčeve i potonuti ako odmah uđu u vodu nakon obroka. Iako je moguće osjetiti nelagodu u želucu, to nikada nije uzrokovalo utapanje. Zato ova „pravila“ nisu ništa više od mita.
JEDNA PSEĆA GODINA JEDNAKA JE SEDAM LJUDSKIH Popularna formula nije točna jer brzina starenja psa ovisi o njegovoj pasmini i veličini. Na primjer, u prvoj godini života pas može doseći razvoj usporediv s 15 ljudskih godina. Zato se pseće godine ne mogu jednostavno izračunati množenjem sa sedam.
ŠEĆER UZROKUJE HIPERAKTIVNOST Mnogi roditelji vjeruju u tzv. „sugar rush“, no istraživanja nisu pronašla vezu između unosa šećera i promjena u ponašanju. Šećer nije zdrav, ali ne izaziva nagle ispade energije kod djece. Taj mit opstaje uglavnom zbog subjektivnih opažanja.
SLATKIŠI IZAZIVAJU AKNE Iako se često misli da čokolada i masna hrana izazivaju akne, one nisu njihov izravni uzrok. Prava je istina da određene namirnice mogu izazvati upale u tijelu, što može doprinijeti pojavi prištića. No, sama čokolada ili pržena hrana nisu krivci.
MRKVA POBOLJŠAVA NOĆNI VID Mrkva sadrži vitamin A koji je važan za zdravlje očiju. Međutim, to ne znači da će konzumacija mrkve izoštriti vid ili omogućiti bolje gledanje u mraku. Ova priča nastala je kao propaganda tijekom Drugog svjetskog rata.
NAJVIŠE TOPLINE GUBIMO PREKO GLAVE Roditelji često savjetuju nošenje kape zimi kako bi se zadržala toplina. Iako glava oslobađa nešto topline, gubitak nije veći nego na bilo kojem drugom dijelu tijela. Zato taj mit jednostavno ne stoji.
MLIJEKO JAČA KOSTI Često se tvrdi da mlijeko osigurava snažne kosti zbog kalcija. Međutim, istraživanja nisu pronašla jednoznačne dokaze za tu tvrdnju. Neke studije čak pokazuju suprotno, pa se vjerovanje temelji više na reklamama nego na znanosti.
VITAMIN C LIJEČI PREHLADU Vitamin C važan je za imunološki sustav, ali ne može spriječiti ni izliječiti običnu prehladu. Najviše što može učiniti jest blago skratiti trajanje simptoma. Dakle, naranča dnevno nije čarobni lijek.
ŽVAKA OSTANE U ŽELUCU SEDAM GODINA Ako progutaš žvaku, ona prolazi kroz probavni sustav kao i svaka druga hrana. Tijelo je ne može probaviti, ali će je jednostavno izbaciti. Neće se zalijepiti niti ostati zarobljena u želucu.
ŠTO SI STARIJI, TREBA TI MANJE SNA Djeci i adolescentima treba više sna nego odraslima. Međutim, odraslima potrebna količina sna ne smanjuje se kako stare. Stariji ljudi jednostavno spavaju kraće zbog drugih razloga, ali ne zato što im san nije potreban.
SOL UBRZAVA VRENJE VODE Često se vjeruje da sol ubrzava ključanje vode, ali to nije istina. Dodavanjem soli zapravo se povisuje vrelište, pa vodi treba duže da proključa. Dakle, sol služi za okus, a ne za brzinu kuhanja.
AKO KIHNEŠ OTVORENIH OČIJU, ISPASTI ĆE TI Pri kihanju oči se automatski zatvaraju, no čak i ako bi ostale otvorene, ne postoji opasnost da 'iskoče'. Pritisak koji se stvara nije dovoljno jak za tako nešto. To je samo zastrašujuća izmišljotina.
NITKO NE MOŽE POLIZATI VLASTITI LAKAT Iako se često tvrdi da je to nemoguće, postoje ljudi s iznimnom fleksibilnošću koji to mogu. Većini će to ostati nedostižan izazov, ali nije apsolutno nemoguće.
AKO IZAĐEŠ S MOKROM KOSOM, PREHLADIT ĆEŠ SE Prehladu uzrokuju virusi, a ne hladnoća sama po sebi. Ipak, hladno vrijeme pogoduje njihovom širenju, pa ljudi češće obolijevaju zimi. Mokra kosa neće ti donijeti virus, ali može učiniti da se osjećaš nelagodno.
AKO PROGUTAŠ SJEMENKU LUBENICE, NARAST ĆE TI U TRBUHU Ovo je klasična dječja strašna priča. Sjemenke jednostavno prolaze kroz probavni sustav i ne mogu niknuti u ljudskom tijelu. Lubenica neće početi rasti u želucu.
ČITANJE PRI SLABOM SVJETLU KVARI OČI Slabo svjetlo može uzrokovati naprezanje očiju i glavobolju. Međutim, ono neće trajno oštetiti vid. Nakon odmora, oči se vraćaju u normalu.
BRIJANJE ČINI DLAKE DEBLJIMA Nakon brijanja, dlačice izrastaju s tupim vrhom, što može izgledati gušće i tamnije. Ipak, sama dlaka ne postaje deblja niti raste brže. To je samo vizualni dojam.
AKO DOTAČEŠ PTIĆE, MAJKA ĆE IH NAPUSTITI Ptice imaju vrlo slab osjet njuha i ne mogu prepoznati 'ljudski miris'. Zbog toga neće napustiti svoje mlade ako ih čovjek dotakne. Taj mit se koristi kako bi se djecu spriječilo da diraju gnijezda.
OBITELJSKI LJUBIMAC OTIŠAO JE NA FARMU Roditelji često koriste ovu priču kada ljubimac ugine, jer im je teško reći istinu djeci. Iako se radi o pokušaju zaštite dječjih osjećaja, to može usporiti njihovo razumijevanje gubitka. U stvarnosti, 'farma' je samo izmišljena utjeha.
AKO PREKRIŽIŠ OČI, OSTAT ĆE TI TAKO Kada dugo držiš oči prekrižene, mišići se mogu umoriti. No, oni se uvijek vrate u normalan položaj. Oči se ne mogu trajno 'zaglaviti'.
AKO DOTAČEŠ ŽABU, DOBIT ĆEŠ BRADAVICE Bradavice uzrokuje virus, a ne žabina koža. Žabe i krastače mogu biti hrapave, ali ne prenose bolesti kože na ljude. Dakle, nema razloga za strah.
PUCKETANJE PRSTIMA IZAZIVA ARTRITIS Mnogi smatraju da pucketanje prstima šteti zglobovima. No, znanost nije pronašla nikakvu vezu između te navike i artritisa. Iako nekima zvuk smeta, riječ je o bezazlenoj radnji.
