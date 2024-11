Ovo su znakovi da se odlično nosite sa svojim emocijama

Emocionalna inteligencija je sposobnost ljudi da znaju kako se ophoditi s drugim ljudima i istovremeno postignuti uspjeh. Istraživanje je pokazalo vezu između emocionalne inteligencije i uspjeha u karijeri.

Nisu svi rođeni s tim, ali za razliku od IQ-a, emocionalnu inteligenciju (EI) možemo steći i poboljšati praksom.

U nastavku pročitajte pet karakteristika koje imaju ljudi s visokom emocionalnom inteligencijom. Ove kvalitete mogu se lako procijeniti u svakodnevnim situacijama.

Mogu prihvatiti kritiku bez poricanja, krivice, izgovora ili tjeskobe

Jedna od karakteristika visoke emocionalne inteligencije je samosvijest. To je razumijevanje onoga što nas čini takvima kakvi jesmo; to se odnosi na ono što nas ljuti, što nas usrećuje, dosađuje nam ili nas zanima.

To također znači da s puno iskrenosti i jasnoće možemo procijeniti sami sebe. Kada ljudi s visokom emocionalnom inteligencijom pogriješe ili budu kritizirani, to ih neće smesti. To je takvim ljudima jednostavno činjenica koju treba primijetiti, analizirati i ispraviti.

Ipak, svi ljudi s visokom emocionalnom inteligencijom ne reagiraju na isti način na kritiku. Neki su empatičniji i odmah se pitaju 'Zašto me ta osoba kritizirala?'. Tada pokušavaju razumjeti što ta kritika znači i kako ju ona može pogurati prema naprijed.

Drugi se pak nakon kritike ponašaju jako analitički, pa pokušavaju sustavno secirati svaki korak koji će ga dovesti do onoga zbog čega su zapravo bili kritizirani. Njihova prva misao je ta da odmah moraju shvatiti što je točno pošlo po zlu.

Bez obzira na točnu prirodu njihove reakcije, ljudi s visokom emocionalnom inteligencijom kritiku ne negiraju, ne optužuju druge, i ne tope se u 'bazenu anksioznosti'.

Ostali pokazuju krivicu. Krivnja je neizgovoreno priznanje da je kritika opravdana.

Izgovori su također još jedna uobičajena reakcija za ljude slabije emocionalne inteligencije. Za razliku od krivice, netko će drugi biti kriv za kritiku primjerice neke procedure, telefonski sustav i slično.

Iduća karakteristika ljudi sa slabijom emocionalnom inteligencijom je tjeskoba. Ovdje osoba priznaje kritiku, ali osobi nedostaje samopouzdanja, spremnosti za napredak i poboljšanja u budućnosti.

Otvorenog su uma

Visoka razina samosvijesti omogućava emocionalno inteligentnim ljudima da saslušaju situaciju drugih ljudi bez ikakve osude. Ne odbacuju automatski ideje samo zato što su različite od njihovih. To ih čini idealnim sugovornicima kada se drugi nađu u problemima, izazovima ili samo imaju potrebu da ih netko sasluša. To ne znači da će tolerirati negativne ličnosti, ali oni imaju smisao za pomaganje ljudima i brzo stvari naprave ispravnima.

Znaju slušati

Za dobro slušanje potrebna je razvijena struktura slušanja koja razdvaja činjenice od interpretacije, reakcije i kraja. Ljudi s visokom emocionalnom inteligencijom mogu prepoznati emocije koje isključuju njihovu sposobnost slušanja. Oni su radili na razvijanju sposobnosti da se odvoje od tih emocija kako bi ostali otvoreni i mogli čuti što im se zapravo govori.

Ne uljepšavaju istinu

Emocionalna inteligencija zahtijeva prepoznavanje emocija kod drugih, ali ova druga svjesnost ne znači da oni zbog toga ne govore istinu ili da se koriste trikovima kako bi drugima bila ugodnije i ne bi ostali povrijeđeni. Ljudi s emocionalnom inteligencijom znaju koliko je važno da se čuje gola istina. Oni neće biti oštri niti bezobrazni, već će vam jasno dati do znanja kako stvari stoje.

Ispričaju se kada su u krivu

Ljudi s visokom emocionalnom inteligencijom ne ulažu svoje dragocjeno vrijeme u dokazivanje da su u pravu kada shvate da ipak nisu. Umjesto da traže izgovore, oni ponude jednostavnu, iskrenu ispriku koja im omogućuje brzo vraćanje na pravi put. To zvuči ovako: 'Žao mi je, zabrljao sam i odabrao neke loše riječi koje su zvučale kao da te napadam. To nije ono što sam namjeravao'.

Postoje mnogi pokazatelji da netko posjeduje visoku emocionalnu inteligenciju. Ali ovih pet znakova su brzi test kojim možete lako otkriti jeste li među njima, piše Forbes.