Ovo su znakovi Zodijaka koji najčešće rade kolegama iza leđa

U svakom radnom okruženju postoje kolege kojima možete potpuno vjerovati, ali i oni koji ponekad vole igrati zakulisne igre. Dok su neki horoskopski znakovi poznati po iskrenosti i direktnosti, drugi su skloniji taktiziranju, prikupljanju informacija i povlačenju poteza u pravom trenutku
U nastavku donosimo rang listu svih 12 horoskopskih znakova - od onih koji najmanje rade kolegama iza leđa do onih koji su tome najskloniji.
U nastavku donosimo rang listu svih 12 horoskopskih znakova - od onih koji najmanje rade kolegama iza leđa do onih koji su tome najskloniji.
12. STRIJELAC -
Strijelci su poznati po otvorenosti i direktnosti. Oni radije kažu što misle u lice nego da igraju igre iza leđa. Zbog svoje iskrenosti često djeluju brutalno, ali rijetko će potajno raditi protiv kolega.
11. LAV -
Lavovi vole priznanje i pozornost, ali uglavnom žele uspjeti vlastitim trudom. Ponos im često ne dopušta da podmeću drugima jer žele da njihov uspjeh bude vidljiv i zaslužen.
10. OVAN - Ovnovi su impulzivni i direktni. Ako imaju problem s kolegom, najčešće će to reći odmah, bez puno taktiziranja. Zbog te otvorenosti rjeđe ulaze u zakulisne igre.
9. VODENJAK -
Vodenjaci se više bave idejama nego uredskom politikom. Često su distancirani od intriga i tračeva jer im takve stvari djeluju besmisleno.
8. BIK - Bikovi su stabilni i vole mir. Rijetko će ulaziti u manipulacije, ali ako osjete da im netko ozbiljno prijeti u poslu, mogu postati tvrdoglavi i braniti svoje interese.
7. RAK -
Rakovi su emocionalni i odani, ali kad se osjete povrijeđeno mogu reagirati indirektno. Ponekad će se požaliti drugima umjesto da problem riješe izravno.
6. VAGE -
Vage žele sklad i izbjegavaju sukobe, pa ponekad pokušavaju balansirati između različitih strana. U takvim situacijama mogu nesvjesno prenijeti informacije koje zakompliciraju odnose.
5. RIBE -
Ribe znaju djelovati pasivno-agresivno. Umjesto otvorenog sukoba, mogu kroz suptilne komentare ili žaljenje drugima stvoriti dojam da je netko drugi kriv za problem.
4. DJEVICA -
Djevice su perfekcionisti koji primjećuju svaku pogrešku. Ako se osjećaju podcijenjeno ili frustrirano, mogu isticati tuđe propuste – ponekad i pred nadređenima, što kolege mogu doživjeti kao podmetanje.
3. JARAC -
Jarčevi su vrlo ambiciozni i fokusirani na karijeru. Ako misle da ih netko koči u napredovanju, mogu povući proračunate poteze koji njima idu u korist, čak i ako to drugu osobu stavlja u lošu poziciju.
2. BLIZANCI -
Blizanci su komunikativni i često znaju sve što se događa u uredu. Njihova sklonost prenošenju informacija lako može prijeći u ogovaranje ili manipuliranje pričama.
1. ŠKORPION -
Škorpioni su majstori strategije i vrlo dobro čitaju ljude. Često promatraju situaciju, skupljaju informacije i čekaju pravi trenutak za potez. Ako procijene da im netko smeta na putu do cilja, mogu vrlo hladno okrenuti situaciju u svoju korist.
