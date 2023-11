Ovog Adventa vas na Fuliranju očekuje fini buncek i topli kokteli sa zanimljivim dodacima

Jasno je da su se i ove godine na Fuliranju okupile najkreativnije perjanice gastronomske scene kako bi od 29. studenoga ove do 07. siječnja 2024. Trg Josipa Jurja Strossmayera pretvorili u gurmansko središte zagrebačkog Adventa. Donosimo vam prvi pogled u detalje što to oni ovih dana vrijedno kuhaju, testiraju i dovode do savršenstva kako bi vas i ove godine oduševili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: PR Video

S Kvarnera tako stiže mladi Deni Srdoč čije ćete kreacije moći kušati na kućici Nebo by Deni Srdoč Streetstyle. Dočekat

će vas sa četiri jela: Smash burgerom vol.2 u kojem je dry aged juneća pljeskavica s cheddar sirom, Devil umakom, hrskavim lukom i raguom od gljiva u brioche pecivu. Autorsku verziju bakalara će ponuditi u formi paniranog canellona punjenog bakalarom, a crnu slavonsku svinju na burito način.

Foto: PR

Bit će tu i Pržena pita od jabuke u kojoj su slani karamel, umak od kefira te lješnjak crumble. Izakaya će svim će posjetiteljima Fuliranja pružiti jedinstveno iskustvo uživanja u kreacijama chefa Johna Roberta Tamonana koji će posjetitelje Fuliranja odvesti na jedinstveno putovanje okusa kroz šest jela: Ebi tempuru, Lobster tempuru, Ebi bun, Karaage bun, Pork belly bun, te jedan novi vege bun koji će biti iznenađenje.

Foto: PR

Na Fuliranje i ove godine stiže Picnic Mingle & Fun, a odlična vijest za sve koji su se prošle godine zaljubili u njihovu Drugačiju Sarmu - imat će ju i ove godine. Ako ju još niste kušali - ne poropustite jer to nije obična sarma - uz nju dolazi i espuma od krumpira i muškatnog orašćića, kapljice ulja peršina i dehidrirana dimljena paprika.

U ponudi će imati i nagrađivani Blackie burger, Burger od Kozica i Winter burger, te novitet Frenchie Burger koji donosi prave blagdanske okuse. U bogatom izboru nude i kobasice među kojima izdvajamo Fažol i kobasicu. Već tradicionalno, Picnic će na Fuliranju nedjeljom ponuditi “Nedjeljni ručak” - gastronomsku atrakciju Skradinski rižot u kojem će posjetitelji na Strossmayerovom trgu moći uživati tri nedjelje za redom u 13:30 sati. Picnic Craft Bar u sklopu Picnic kućice nudit će vrhunske koktele među kojima ističu Kuhani Cosmopolitan s Marshmellowom, a za Božić u čaši preporučuju Santa Gin s Domaćim Narom i Wildberry Pjenom.

Foto: PR

Iz žirija popularnog kulinarskog showa MasterChef na Fuliranje stiže najiskusniji od trojce sudaca, chef Damir Tomljanović. Posjetiteljima Fuliranja na kućici Kužinavanje by Damir Tomljanović ponudit će autorske interpretacije četiriju zimskih hit jela: bit

će to neodoljive fritule sa home-made umacima, zatim buncek u sendviču i tri različite vrste kobasica.

Foto: PR

Usto, posebna atrakcija na Strossmayerovom trgu ove godine bit će i četiri live cooking showa sa chefom Tomljanovićem na OFYR roštilju i to 13.,19., 21. i 24. prosinca.

Chef Marko Palfi dolazi na Fuliranje s konceptom Full Circle kojeg je razvio u suradnji s pivovarom The Garden. Njihova ponuda bazira se na prženoj piletini koja je posebna po tome što se marinira u jogurtu i pivu The Garden Pale Ale što ju čini mekanom i sočnom. Panira se u brašnu i mješavini 12 različitih začina.

Foto: PR

Beg’s Plant Based Streetfood na Fuliranje donosi pet potpuno novih plant based jela. Burek Sarma krije Beyond Meat mljeveno meso u smjesi za sarmu s rižom i lukom, motano u kiselo zelje u formu bureka s creme fraiche umakom s posipom od slatke crvene paprike.

Foto: PR

- Također, ove smo godine dogovorili suradnju s Peaches&Cream koktel barom, jednim od najboljih koktel barova u Hrvatskoj, koji su nam kreirali listu koktela koji će biti u svakodnevnoj ponudi tijekom Fuliranja na našoj kućici - otkriva Eduard Beg.

Foto: PR

Na Fuliranju je idealno mjesto pronašao i Punch house by Gin Garden.

Foto: Sandro Sklepic

Kao savršena pratnja svim jelima, za zdravice koje ćemo dijeliti s najmilijma, za veselice s društvom i najtoplije blagdansko raspoloženje tu su legendarni Gingle Bells sa svojim godinama nenadmašnim autorskim koktelima i Rakijarnica s raskošnim izborom vrhunskih vina Šoškić, pjenušaca, najboljih rakija i kuhanog vina.