Uskoro nam kreće Fuliranje: Strossmayerov trg u Zagrebu postaje centar gastro uživanja

Da je riječ o jednom od najpopularnijih događanja u sklopu zagrebačkog Adventa spremni su organizatori Fuliranja dokazati i 11. godinu zaredom, od 29. studenog pa sve do 07. siječnja 2024., kada na zagrebački Trg Josipa Jurja Strossmayera donose božićnu idilu s prepoznatljivim potpisom.

Foto: Sandro Sklepic

Fuliranje ove zime ima misiju povratka Božića na ulice Zagreba u velikom stilu. Jelke i darovi, lampice i cimet, Djed Božićnjak, purica, sarme i fritule, božićne stare i nove pjesme - Fuliranje donosi pravu blagdansku idilu.

- Fuliranje ove zime slavi jedanaestu godinu postojanja i s ponosom možemo reći da smo uvelike doprinijeli razvoju Adventa kao turističkog branda u Zagrebu. U suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba, stotinama restorana, ugostitelja, dizajnera i chefova radili smo na podizanju standarda zagrebačke street food scene, ali i gastronomske i turističke ponude Zagreba općenito. Stotine DJ-a, vrhunskih glazbenika i performera u sklopu Fuliranja, zagrebačke su ulice učinili urbanijim, modernijim i kulturnijim - ističu organizatori.

Fuliranje i Advent u Zagrebu

Foto: Sandro Sklepic

Ove zime će se na Strossmayerovom trgu iznova okupiti neki od najkreativnijih predstavnika iz cijele Hrvatske.

Od ukupno 17 kućica ovogodišnjeg Fuliranja, gastronomsku ponudu su specijalno za najljepše doba godine priredili: Nebo by Deni Srdoč Streetstyle, Izakaya, Institut za kobasice Mate Janković, Boogie Lab, Chefs burger by Ivan Pažanin, Picnic Mingle and Fun, Pizza Social Club, Purple Monkey, Rougemarin, Begs Plant Based Streetfood, Kužinavanje by Damir Tomljanović, Full Circle, Briocherie i Bakina tajna.

Foto: Sandro Sklepic

Blagdanske dane i večeri dodatno će ugrijati najbolja vina, vrhunske rakije, kokteli i šampanjci u ponudi Rakijarnice i Gingle Bellsa.

Tu je i program za najmlađe, s Djedom Božićnjakom i dječjim zborovima nedjeljom u podne, a posebna će atrakcija biti i dobrotvorno oslikavanje 15 drvenih borova kojima će na licu mjesta kreativni pečat dati i odabrani umjetnici.

Foto: Sandro Sklepic

Osim gastro užitaka i blagdanskih zdravica, ovogodišnje će Fuliranje ponuditi i nikad bogatiji glazbeni program. Posjetitelje će u glazbenom programu pod kreativnom palicom Ozrena Kanceljaka zabavljati čak 13 DJ-a počevši od četvrtka 30. studenog.

U mjesecu slavlja i veselja posjetitelji će moći uživati u gratis koncertima Connecta, Songkillersa, Queen Tribute benda, a u najavi je i još jedan koncert iznenađenja. A za nezaboravan ispraćaj ove i spektakularan ulazak u 2024. godinu na Fuliranju će se pobrinuti TBF.