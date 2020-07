Ovog ljeta lakše pocrvenite na suncu? Otkrili su i razlog za to...

Kako smo ove godine bili primorani više vremena provoditi unutar četiri zida, koža se nije mogla postupno pripremati na sunce. Veće reakcije te opekline najbolje će spriječiti plansko izlaganje te UVA i UVB filteri

<p>Bez obzira gdje se nalazite, postoji velika šansa da ste ovog proljeća i ljeta proveli više u zatvorenom prostoru nego što ste ikad prije. Možda je to zbog karantene, rada od kuće ili sličnih razloga - no činjenica je kako produženi boravak u četiri zida ima posljedice na našoj koži, piše<a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/why-you-may-burn-more-after-spending-more-time-indoors"> MindBody Green</a>.</p><p>Pogledajte video o sunčanici:</p><p>Zbog toga je ove godine puno lakše izgorjeti na suncu, upozoravaju dermatolozi, naglašavajući da se naša koža mora prilagoditi na ponovno izlaganje sunčevim zrakama. </p><p>- Najčešća alergija na sunce naziva se polimorfna svjetlosna erupcija ili PMLE, a od nje pati od 10 do 15 posto populacije. To je imunološki posredovana reakcija na sunce koja na površini kože izloženom suncu izaziva svrbež, osip ili prištiće te se javlja u proljeće i rano ljeto - objašnjava dr. Hadley King.</p><p>Stoga, ako vam se odjednom čini da više reagirate na sunce i lakše pocrvenite, vjerojatno ne umišljate te trebate adekvatno zaštititi kožu kremom s UVA i UVB filterima. </p><h2>Ublažite reakciju</h2><p>Najbolji recept za sprečavanje fotodermatoza jest postupno izlaganje suncu, no u težim oblicima ta metoda nije se pokazala uspješnom. Tad je potrebno izbjegavanje sunca i boravak u hladu te pokriti glavu i nositi rukave.</p><p>U slučaju alergije savjetuje se postupno izlaganje suncu u kasnopopodnevnim satima, primjerice, izlaganje suncu pet minuta oko 19 sati, pa sutradan izlaganje sedam minuta 15 minuta ranije (oko 18.45) itd.</p>