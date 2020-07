Otkrijte kako nahraniti kožu prije mora, ali i nakon sunčanja

Kako bi koža nakon sunčanja što duže zadržala boju i sjaj, potrebno je pomoći joj preparatima koji osiguravaju vlagu i regeneraciju. Najbolji odabir su hladno prešana biljna ulja

<p>Stručnjaci za ljepotu ističu kako je prije svega važna njega kože iznutra, a to znači da u prehrani treba izbjegavati rafiniranu hranu i šećere, budući da oni oslabljuju sintezu kolagena i time ubrzavaju proces starenja.</p><p>- Za njegu iznutra tijekom cijele godine poželjno je koristiti suplemente na bazi beta karotena, provitamina A, astaksantina i sličnih sastojaka. Svi se oni mogu nabaviti u biljnim ljekarnama i svi ih mogu uzimati - objašnjava Anamarija Pažin Morović, savjetnica za prirodnu ljepotu i aromaterapeutkinja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vježbe za lice protiv starenja</strong></p><p>Pojasnila je kako kožu treba pripremiti i izvana prije polaska na odmor, jer je svako izlaganje suncu za kožu stresno. Kaže kako nisu poželjni agresivni tretmani pilinga, osobito kemijski piling, jer skidaju zaštitni sloj kože i time njezinu otpornost na sunce, sol i morske prilike.</p><p>- Za kvalitetnu njegu kože su jako važna hladno prešana biljna ulja. Slična su lipidima iz naše kože koja ih lako prepoznaje i ugrađuje u svoju strukturu. Nanošenjem takvih ulja postižemo stvaranje hidrolipidnog zaštitnog omotača koji čuva vlagu kože, a uz pravilan odabir ulja za njegu kožu čuvamo od isušivanja i dehidracije, nastavila je Pažin Morović.</p><p>Istaknula je kako su ulja avokada, ploda divlje ruže ili šipka izvrstan odabir za njegu svih tipova kože, osobito kože lica i dekoltea.</p><p>- Odličan su izbor i ulja koštice šljive i marelice, te ulje pulpe pasjeg trna koje je bogato beta karotenom, a u druga se ulja dodaje u omjeru od 10 posto. Nakon sunčanja poželjno je napraviti dobar piling kako bismo s kože uklonili mrtve stanice. Obično se žene boje pilinga kako ne bi izgubile boju koju su dobile na moru, no treba znati da koža koja nakon sunčanja nije tretirana postaje perutava, a boja brzo gubi sjaj. Kad se uklone mrtve stanice i kožu se nahrani, ona se brzo revitalizira, boja bude ujednačena i ostaje dugo na koži, upozorila je Pažin Morović savjetujući da se i nakon ljetnih mjeseci nastavi s primjenom suplemenata koji će kožu hraniti iznutra.</p><p>Među uljima čija je primjena dobrodošla tijekom, ali i nakon ljeta, svakako se ističe ulje lavande koje regenerira kožu, a mogu ga koristiti i djeca. Pritom treba paziti da to bude baš ulje lavandule angustifolije, a ne neke druge hibridne vrste.</p><p>Za naše čitatelje Anamarija Pažin Morović izdvojila je pet recepata za revitalizaciju kože koje možete pripremiti i sami kod kuće:</p><p><strong>1. maska od čvrstog jogurta </strong>- 1 jušna žlica jogurta, dodati nekoliko kapi baznog ulja šljive ili marelice, staviti 1 kap eteričnog ulja lavande. Pomiješati sve sastojke i nanijeti na lice, vrat i dekolte kao masku. Drži se pola sata, može se raditi svaki dan. Na kraju isprati običnom vodom</p><p><strong>2. ulje za njegu svih tipova kože</strong> - 1 jušna žlica ulja avokada, dodati kap eteričnog ulja smilja, ili 1 kap eteričnog ulja sjemena mrkve te po želji 1 kap prirodnog vitamina E - to je ulje za njegu svih tipova kože koje se nanosi utapkavanjem na mokru kožu i ostavi tako, pričekamo da koža upije i maramicom laganom potapkati višak.</p><p><strong>3. piling za njegu lica</strong> - pomiješati 1 žlicu sojinog vrhnja i 1/3 žličice fino mljevene kave. Smjesom istrljati lice, ali samo jedanput u dva tjedna, ne često. Nakon toga isprati vodom te nanijeti ulje za njegu.</p><p><strong>4. piling za njegu tijela</strong> - pomiješati 1 jušnu žlicu palente, 3 jušne žlice kokosovog ulja i 15 kapi eteričnog ulja geranija. Geranij je dobar za njegu, čisti kožu, djeluje antibakterijski i miriše, istrljati tijelo nakon tuširanja, a potom isprati običnom vodom. Umjesto palente se mogu koristiti i mljevene koštice marelice ili maslina</p><p><strong>5. krema za mazanje tijela</strong> - 1 dcl ulja marelice, šljive, avokada ili kokosa po želji, u to dodati 10 kapi eteričnog ulja smilja, 20 kapi eteričnog ulja slatke naranče, 10 kapi eteričnog ulja geranija i 10 kapi eteričnog ulja mrkve. Sve pomiješati kako bismo dobili gustu, hranjivu kremu za regeneraciju kože tijela.</p>