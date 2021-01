Dok su savjeti za uređenje doma za 2020. godinu uglavnom bili koncentrirani na raščišćavanje nereda i izbacivanje viška stvari iz doma, mnogi su savjeti bili usmjereni i na to kako prizvati stvari koje želimo u dom i organizirati ga da nam donosi mir. Glavni savjet koji možemo prenijeti u ovu godinu pomalo je u skladu s tim: Rezervirajte za sebe jednu ugodnu zonu u svom domu.

Prije nego što nas je pogodila pandemija korona virusa, dizajner interijera Tobi Fairley napisao je članak o potrebi da se posvetimo 'funkcionalnom zoniranju', preporučivši izradu malih 'oaza', kao područja za odmor, razmišljanje o idejama, za inspiraciju i kreativnost te kao područje u kojem možemo biti produktivni.

Zona za odmor i ponovno 'centriranje' nedvojbeno je najvažnija. Fairley to naziva utočištem, dok ikona organizacije Marie Kondo govori o 'moćnoj točki' .Kako god to zvali, neka to bude kutak u kojem možete raditi ono što vas ispunjava: Pisati dnevnik, slušati omiljenu glazbu dok se opuštate, razmišljati...

Evo kako ga možete organizirati, prema savjetima koje prenosi portal Mind BodyGreen.

1. Odaberite mjesto koje ima prirodnog svjetla

Rezerviranje fizičkog prostora u kojem možete uživati u nekoj navici pomoći će da je se pridržavate. To ne mora biti cijela soba. Važno je da imate gdje udobno sjesti, te da postoji dobar izvor sunčeve svjetlosti.

2. Dobro se organizirajte

Ako živite u manjem prostoru, taj kut vjerojatno će imati drugačiju funkciju tijekom dana. To je u re du , kaže dizajnerica interijera Elana Kilkenny.

- Razmislite o funkcionalnosti prostora te o načinu kako ga brzo i lako možete reorganizirati. Na primjer, stol za blagovanje na večer možete pretvoriti u mjesto za slikanje - kaže.

3. Dodajte ono što čini da se osjećate dobro

Prostor koji ste izabrali oplemenite nekim predmetom koji pozitivno djeluje na vaše raspoloženje, motivira vas i može pomoći da ostvarite svoje namjere. Na primjer, kristali i svijeće pomoći će vam u tome da se fokusirate na meditaciju. fotografije najmilijih osoba mogu pomoći da gradite osjećaj zahvalnosti i pišete dnevnik zahvalnosti, dok su olovka i papir pri ruci važni ako se bavite crtanjem.

Pozitivnu atmosferu donijet će i biljke koje smjestite u taj prostor i kampica za paljenje mirisnih svijeća, pogotovo ako je namijenjen čitanju knjiga. U tom kutku dobro će doći i bilježnica za omiljene citate i slično. Naravno - ne zaboravite omiljenu šalicu za čaj.