OPREZNO S DOZIRANJEM

Ovu biljku svi znamo, a odlična je za nadutost i brojne tegobe

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Pelin, čudesna biljka za mnogo toga, ali oprezno s doziranjem! U malim količinama liječi, ali u većima može djelovati opojno. Otkrijte recepte i kako izbjeći nuspojave

Admiral

Pelin se od davnina smatra lijekom kod želučanih i jetrenih tegoba. Ljekovita svojstva otkrili su još stari Rimljani, a Hipokrat ga je propisivao kao lijek za reumatizam i ublažavanje bolova. 

U malim količinama pelin potiče rad bubrega i jetra, pospješuje izlučivanje žuči te efikasno djeluje protiv nadutosti, plinova i kroničnog zatvora te ublažava grčeve u želucu. 

Doziranje je važno

Kod uzimanja pripravaka od pelina iznimno je važno pravilno doziranje. Iako u malim dozama djeluje kao jedan od najmoćnijih i najbrže djelujućih prirodnih lijekova, posebno za tegobe s probavom i žuči, pelin u većim dozama ima opojno djelovanje, zbog čega je u 18. stoljeću bio često i zloupotrebljavan.

Uz širok spektar ljekovitih svojstava, ta je gorka biljka i među rijetkima koje djeluju protiv parazita. Pelin, naime, sadrži tujone i izotujone koji uništavaju i parazite i njihova jajašca te je efikasan lijek protiv crijevnih parazita.

Kao samonikla biljka raste na stijenama, kamenitim i sunčanim staništima, šljunčanim obalama rijeka, neobrađenim tlima, uz putove i ograde. Od pelina se pripravljaju različiti pripravci, od praha i tinktura, do ekstrakta, vina i rakije, a njegovu gorčinu možete ublažiti dodatkom meda ili soka. 

Čajevi od pelina uništavaju bakterije i parazite i tako jačaju imunitet. Osušenim listovima pelina možete napuniti i jastučiće, a njegov će aromatičan miris otjerati nesanicu te olakšati disanje kod prehlade, kašlja i začepljenog nosa. Ipak, iako je iznimno ljekovit, pelin ne treba uzimati dulje od sedam dana.

PRIPREMA JE JEDNOSTAVNA Recept za domaći pelinkovac
Recept za domaći pelinkovac

Ne smiju ga upotrebljavati trudnice i dojilje, kao ni oni koji imaju čir ili krvarenje u želucu ili unutarnjim organima. Ne treba ga uzimati ni istodobno s preparatima željeza. 

Pripravak za nadutost

Namočite 15 do 20 g pelina u 1 l crnog vina te ostavite da odstoji deset dana, uz svakodnevno protresanje. Potom procijedite te ujutro, natašte, popijte jednu malu čašicu. Ovaj pripravak pomaže kod nadutosti, manjka kiseline i oboljenja želuca.

Čaj od pelina protiv želučanih tegoba

Pelin nikad ne kuhajte nego ga samo prelijte kipućom vodom. Za pripremu čaja žličicu pelina prelijte šalicom vruće vode, poklopite i ostavite da odstoji tri do pet minuta te procijedite. Na dan je dovoljno uzimati jednu šalicu - razdijelimo je po obrocima te čaj pijemo pola sata prije jela ili tijekom dana u manjim gutljajima.

U staklenku stavite 10 g pelina i prelijte sa 2 dl 45-postotne lozovače. Ostavite da odstoji 20 dana pa procijedite. Uzima se 8 do 10 kapi tinkture jedanput do tri puta dnevno na kocki šećera. Tinktura se može rabiti i za masiranje kod želučanih bolova i grčeva te podrigivanja. Nakon masaže na bolno mjesto stavlja se ugrijana vunena tkanina.

OLAKŠAJTE SI Previše ste popili sinoć? Evo što jesti i piti protiv mamurluka
Previše ste popili sinoć? Evo što jesti i piti protiv mamurluka

U ljekovite se svrhe najčešće koriste listovi

Cvjeta od srpnja do rujna. U ljekovite se svrhe najčešće upotrebljavaju listovi koji se sabiru prije cvatnje, dok se čitava biljka, odnosno cvjetni vrhovi, beru za vrijeme cvatnje. Potom se listovi i biljka suše u hladu, na vjetrovitom mjestu, uz preokretanje. 

