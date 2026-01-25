Ovu biljku svi znamo, a odlična je za nadutost i brojne tegobe

Pelin se od davnina smatra lijekom kod želučanih i jetrenih tegoba. Ljekovita svojstva otkrili su još stari Rimljani, a Hipokrat ga je propisivao kao lijek za reumatizam i ublažavanje bolova.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:31 Slatki pelin | Video: 24sata/pixsell

U malim količinama pelin potiče rad bubrega i jetra, pospješuje izlučivanje žuči te efikasno djeluje protiv nadutosti, plinova i kroničnog zatvora te ublažava grčeve u želucu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Doziranje je važno

Kod uzimanja pripravaka od pelina iznimno je važno pravilno doziranje. Iako u malim dozama djeluje kao jedan od najmoćnijih i najbrže djelujućih prirodnih lijekova, posebno za tegobe s probavom i žuči, pelin u većim dozama ima opojno djelovanje, zbog čega je u 18. stoljeću bio često i zloupotrebljavan.

Uz širok spektar ljekovitih svojstava, ta je gorka biljka i među rijetkima koje djeluju protiv parazita. Pelin, naime, sadrži tujone i izotujone koji uništavaju i parazite i njihova jajašca te je efikasan lijek protiv crijevnih parazita.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Kao samonikla biljka raste na stijenama, kamenitim i sunčanim staništima, šljunčanim obalama rijeka, neobrađenim tlima, uz putove i ograde. Od pelina se pripravljaju različiti pripravci, od praha i tinktura, do ekstrakta, vina i rakije, a njegovu gorčinu možete ublažiti dodatkom meda ili soka.

Čajevi od pelina uništavaju bakterije i parazite i tako jačaju imunitet. Osušenim listovima pelina možete napuniti i jastučiće, a njegov će aromatičan miris otjerati nesanicu te olakšati disanje kod prehlade, kašlja i začepljenog nosa. Ipak, iako je iznimno ljekovit, pelin ne treba uzimati dulje od sedam dana.

Ne smiju ga upotrebljavati trudnice i dojilje, kao ni oni koji imaju čir ili krvarenje u želucu ili unutarnjim organima. Ne treba ga uzimati ni istodobno s preparatima željeza.

Pripravak za nadutost

Namočite 15 do 20 g pelina u 1 l crnog vina te ostavite da odstoji deset dana, uz svakodnevno protresanje. Potom procijedite te ujutro, natašte, popijte jednu malu čašicu. Ovaj pripravak pomaže kod nadutosti, manjka kiseline i oboljenja želuca.

Čaj od pelina protiv želučanih tegoba

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Pelin nikad ne kuhajte nego ga samo prelijte kipućom vodom. Za pripremu čaja žličicu pelina prelijte šalicom vruće vode, poklopite i ostavite da odstoji tri do pet minuta te procijedite. Na dan je dovoljno uzimati jednu šalicu - razdijelimo je po obrocima te čaj pijemo pola sata prije jela ili tijekom dana u manjim gutljajima.

U staklenku stavite 10 g pelina i prelijte sa 2 dl 45-postotne lozovače. Ostavite da odstoji 20 dana pa procijedite. Uzima se 8 do 10 kapi tinkture jedanput do tri puta dnevno na kocki šećera. Tinktura se može rabiti i za masiranje kod želučanih bolova i grčeva te podrigivanja. Nakon masaže na bolno mjesto stavlja se ugrijana vunena tkanina.

U ljekovite se svrhe najčešće koriste listovi

Cvjeta od srpnja do rujna. U ljekovite se svrhe najčešće upotrebljavaju listovi koji se sabiru prije cvatnje, dok se čitava biljka, odnosno cvjetni vrhovi, beru za vrijeme cvatnje. Potom se listovi i biljka suše u hladu, na vjetrovitom mjestu, uz preokretanje.