Previše ste popili sinoć? Evo što jesti i piti protiv mamurluka

Iako lijek ne postoji, dobra vijest je da mamurluk nije nešto što morate trpjeti. Osim da se potpuno odreknete alkohola, stručnjaci kažu da ono što jedete prije i poslije pijenja može utjecati na to koliko su izraženi simptomi
U medicinskom smislu, mamurluk nije jedno stanje, već skup simptoma uzrokovanih reakcijom tijela na alkohol i njegove otrovne produkte razgradnje. Zato neka hrana svojim sastavom može pomoći bolje od druge.
U medicinskom smislu, mamurluk nije jedno stanje, već skup simptoma uzrokovanih reakcijom tijela na alkohol i njegove otrovne produkte razgradnje. Zato neka hrana svojim sastavom može pomoći bolje od druge.
U medicinskom smislu, mamurluk nije jedno stanje, već skup simptoma uzrokovanih reakcijom tijela na alkohol i njegove otrovne produkte razgradnje. Zato neka hrana svojim sastavom može pomoći bolje od druge.
JAJA - Lagana, a hranjiva jaja su bogata su hranjivim tvarima i cisteinom, što može pomoći u ublažavanju učinaka acetaldehida, tvari koja uzrokuje lupanje u glavi i nelagodu u želucu. Znanost se ovdje uglavnom temelji na biokemiji, a ne na velikim ispitivanjima. Poznato je da cistein podržava putove detoksikacije jetre i igra ulogu u razgradnji acetaldehida. Jaja također pružaju vitamin D, magnezij i esencijalne aminokiseline, dok njihovo kombiniranje s kruhom može pomoći u stabilizaciji šećera u krvi – koji često pada nakon pijenja. Dodavanje avokada također može pomoći. Sadrži glutation, spoj koji sudjeluje u metabolizmu alkohola, a zdrave masti podržavaju apsorpciju hranjivih tvari koje alkohol može iscrpiti.
CINK I VITAMIN B - Jedna od najjačih studija o mamurluku na ljudima usredotočuje se na mikronutrijente. Studija iz 2019. godine, objavljena u časopisu Journal of Clinical Medicine, koju su proveli istraživači sa Sveučilišta Utrecht u Nizozemskoj, ispitivala je unos hrane i težinu mamurluka. Otkrili da su ljudi čija je prehrana bila bogatija cinkom i vitaminom B3 iskusili znatno blaže mamurluke, uključujući manje povraćanja. Kamenice su jedan od najbogatijih prehrambenih izvora cinka, a porcija od šest srednjih kamenica osigurava više od 500 posto preporučenog dnevnog unosa. Također su bogate omega-3 masnim kiselinama, koje pomažu ublažiti upalu - jedan od ključnih pokretača simptoma mamurluka.
Kada su u pitanju vitamini B skupine, voće poput banana i naranči može biti posebno korisno. Alkohol ometa apsorpciju vitamina B skupine, koji su bitni za energetski metabolizam i funkciju živčanog sustava.
JABUKE - Jabuke također mogu pomoći. Sadrže pektin, vrstu vlakana za koju su laboratorijske studije pokazale da smanjuje apsorpciju alkohola u crijevima. Iako su dokazi na ljudima ograničeni, neki istraživači nagađaju da jedenje jabuka prije pijenja može smanjiti vršne razine alkohola - potencijalno ublažavajući mamurluk koji slijedi.
ZOB - Alkohol ne samo da dehidrira tijelo već povećava gubitak vitamina topivih u vodi poput vitamina C i skupine B, a istovremeno oštećuje apsorpciju hranjivih tvari, uključujući folat i vitamin B12. Zato hrana koja nadoknađuje hranjive tvari i podržava crijeva može biti posebno korisna. Zob je jedna od najučinkovitijih namirnica za kojom možete posegnuti kod mamurluka, tvrde nutricionisti. Dobar je izvor beta-glukana, koji pomažu u podupiranju sluznice crijeva. Ako vam se kaša čini preteškom, možete umiješati zob u smoothie kao blažu alternativu.
ĐUMBIR - Čaj od đumbira pomaže kod mamurluka i mučnine. Smanjuje osjećaj boli i uznemirenosti u trbuhu. Za mučninu je dobar i ušećereni đumbir.
CRNA LIMUNADA - Sastojci: sok od 2 limuna, 1 litra vode, 1 mala žlica aktivnog crnog ugljena, 2 žlice javorova sirupa
Priprema: Sve sastojke dobro promiješajte pa popijte limunadu. Inače, aktivni ugljen daje se ljudima nakon što su se otrovali nečim. On ima sposobnost na sebe vezati otrov.
PILEĆA JUHA - Sastojci: 500 g piletine, 3 mrkve, korijen celera, 3 korijena peršina, 1/2 korabice, manja krumpira, list kelja, svježi peršin, jaje, malo griza, sol, papar Priprema: Povrće ogulite, a pile narežite na komade. U veći lonac stavite piletinu i povrće, dodajte sol i papar te sve kuhajte oko sat vremena. Pred kraj kuhanja u posudicu stavite jedno jaje, malo soli i griza dovoljno da umiješate gustu smjesu. Ostavite da stoji pet minuta. Ako volite tvrđe noklice, umiješajte više griza.
Kad su piletina i povrće skuhani, ukuhajte noklice. Žličicom zagrabite mali komad smjese za noklice te je uronite u juhu dok smjesa sama ne otpadne sa žlice. Ponovite dok ne potrošite cijelu smjesu. Ostavite da se juha s noklicama kuha dodatnih deset minuta i spremna je za posluživanje.
LIMETA - Baš kao i limun, limeta je odlična u borbi protiv mamurluka. Probajte popiti dvije čajne žličice svježe iscijeđenog soka od limete ili nekoliko kapi tog soka dodajte u žlicu meda. Razliku ćete odmah uočiti, posebice ako to učinite čim se probudite jer će vam razbistriti um.
PIJTE PUNO VODE - Dehidracija može pogoršati simptome mamurluka stoga je bitno da za vrijeme konzumiranja alkohola se hidratizirate. Isto tako, popijte malo vode prije spavanja i odmah kad se probudite. Možete dodati i vitaminske pripravke koji će vam pomoći da se brže oporavite od dehidracije.
IBUPROFEN UMJESTO PARACETAMOLA -
Kada se probudite s glavoboljom, prva pomisao mnogih je uzeti paracetamol. No, istraživanja pokazuju da su bolovi povezani s upalama, pa su protuupalni lijekovi poput ibuprofena ili aspirina učinkovitiji od paracetamola jer djeluju na uzrok boli.
