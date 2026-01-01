Previše ste popili sinoć? Evo što jesti i piti protiv mamurluka

CINK I VITAMIN B - Jedna od najjačih studija o mamurluku na ljudima usredotočuje se na mikronutrijente. Studija iz 2019. godine, objavljena u časopisu Journal of Clinical Medicine, koju su proveli istraživači sa Sveučilišta Utrecht u Nizozemskoj, ispitivala je unos hrane i težinu mamurluka. Otkrili da su ljudi čija je prehrana bila bogatija cinkom i vitaminom B3 iskusili znatno blaže mamurluke, uključujući manje povraćanja. Kamenice su jedan od najbogatijih prehrambenih izvora cinka, a porcija od šest srednjih kamenica osigurava više od 500 posto preporučenog dnevnog unosa. Također su bogate omega-3 masnim kiselinama, koje pomažu ublažiti upalu - jedan od ključnih pokretača simptoma mamurluka. Kada su u pitanju vitamini B skupine, voće poput banana i naranči može biti posebno korisno. Alkohol ometa apsorpciju vitamina B skupine, koji su bitni za energetski metabolizam i funkciju živčanog sustava. | Foto: PR