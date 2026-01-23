Ovu čestu grešku mnogi rade i uništavaju bateriju na mobitelu

Litij-ionske baterije, koje se nalaze u gotovo svim mobilnim uređajima, imaju ograničen broj 'ciklusa punjenja' prije nego počnu znatno gubiti kapacitet. Stručnjaci preporučuju da mobitel po mogućnosti ne punite do 100 % svaki put, nego da ga držite u srednjem rasponu, otprilike između 20 % i 80 % napunjenosti.

Punjenje do kraja i ostavljanje uređaja priključenog dulje vrijeme može povećati napetost u bateriji i stvoriti višak topline, što s vremenom ubrzava njen pad performansi.

Ovaj efekt nije trenutan — baterija se neće “pokvariti” preko noći — ali ponavljano punjenje do maksimuma i držanje priključenog uređaja satima nakon što je već napunjen stvaraju stres na kemijske spojeve u bateriji, što može dovesti do bržeg starenja i kraćeg vijeka trajanja.

Što to znači za tvoj telefon

Stručnjaci smatraju da su 'plitki ciklusi punjenja', odnosno češće punjenje uređaja tijekom dana bez čekanja da baterija padne jako nisko, korisniji za dugoročno zdravlje baterije. Umjesto da se baterija isprazni na 0% i zatim napuni do kraja, korisno je početi puniti kad baterija padne na oko 20 % i prestati oko 80 % napunjenosti.

Također, visoka temperatura je jedan od najvećih neprijatelja baterije — korištenje mobitela tijekom punjenja, ostavljanje uređaja ispod jastuka ili izlaganje jakom suncu može dodatno povećati toplinu i dodatno oštetiti bateriju.

Pametne značajke i dobre navike

Mnogi moderni telefoni imaju ugrađene opcije za optimizirano punjenje koje uvode ograničenja ili prilagođavaju tempo punjenja kako bi se smanjilo vrijeme provedeno na 100 % kapaciteta. Takve funkcije mogu automatski usporiti punjenje kad dostigne određeni postotak, čime se smanjuje stres na bateriju.