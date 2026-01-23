Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
SAVJETI ZA DULJI ŽIVOT BATERIJE

Ovu čestu grešku mnogi rade i uništavaju bateriju na mobitelu

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: < 1 min
Ovu čestu grešku mnogi rade i uništavaju bateriju na mobitelu
Foto: Pixabay/Merseyside Police

Stručnjaci za tehnologiju sve više upozoravaju da upravo ta rutinska navika može dugoročno narušiti zdravlje litij-ionskih baterija koje koriste moderni pametni telefoni

Admiral

Litij-ionske baterije, koje se nalaze u gotovo svim mobilnim uređajima, imaju ograničen broj 'ciklusa punjenja' prije nego počnu znatno gubiti kapacitet. Stručnjaci preporučuju da mobitel po mogućnosti ne punite do 100 % svaki put, nego da ga držite u srednjem rasponu, otprilike između 20 % i 80 % napunjenosti.

POGLEDAJ VIDEO: IFA sajam tehnologija u Berlinu

Pokretanje videa...

ifa sajam tehnologija u berlinu 01:31
ifa sajam tehnologija u berlinu | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Punjenje do kraja i ostavljanje uređaja priključenog dulje vrijeme može povećati napetost u bateriji i stvoriti višak topline, što s vremenom ubrzava njen pad performansi.

Ovaj efekt nije trenutan — baterija se neće “pokvariti” preko noći — ali ponavljano punjenje do maksimuma i držanje priključenog uređaja satima nakon što je već napunjen stvaraju stres na kemijske spojeve u bateriji, što može dovesti do bržeg starenja i kraćeg vijeka trajanja.

U VRGORCU PRELOMILI Zabranili mobitele u vrgoračkoj školi: 'Djeca više pričaju, igraju se i druže. Roditelji su zahvalni'
Zabranili mobitele u vrgoračkoj školi: 'Djeca više pričaju, igraju se i druže. Roditelji su zahvalni'

Što to znači za tvoj telefon

Stručnjaci smatraju da su 'plitki ciklusi punjenja', odnosno češće punjenje uređaja tijekom dana bez čekanja da baterija padne jako nisko, korisniji za dugoročno zdravlje baterije. Umjesto da se baterija isprazni na 0% i zatim napuni do kraja, korisno je početi puniti kad baterija padne na oko 20 % i prestati oko 80 % napunjenosti.

Također, visoka temperatura je jedan od najvećih neprijatelja baterije — korištenje mobitela tijekom punjenja, ostavljanje uređaja ispod jastuka ili izlaganje jakom suncu može dodatno povećati toplinu i dodatno oštetiti bateriju.

ZABRINJAVAJUĆE STATISTIKE Stručnjaci upozoravaju: Ekrani kvare vid djeci, kratkovidnost poprima razmjere epidemije
Stručnjaci upozoravaju: Ekrani kvare vid djeci, kratkovidnost poprima razmjere epidemije

Pametne značajke i dobre navike

Mnogi moderni telefoni imaju ugrađene opcije za optimizirano punjenje koje uvode ograničenja ili prilagođavaju tempo punjenja kako bi se smanjilo vrijeme provedeno na 100 % kapaciteta. Takve funkcije mogu automatski usporiti punjenje kad dostigne određeni postotak, čime se smanjuje stres na bateriju.

IZRAVNO NA UREĐAJU DJECE Velike promjene na Androidu: Roditeljima puno lakša kontrola onog što rade njihova djeca
Velike promjene na Androidu: Roditeljima puno lakša kontrola onog što rade njihova djeca

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan...
NEGATIVNE OSOBINE

Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan...

Iako svaki znak Zodijaka prema astrologiji ima pozitivne karakteristike, potrebno je govoriti i o njihovim negativnim osobinama - saznajte koji su sebični, tvrdoglavi, potrebiti, površni...
Veseljak u mladosti, a gunđalo u starosti? Evo kako se znakovi Zodijaka mijenjaju kroz život
TKO STARI KAO VINO?

Veseljak u mladosti, a gunđalo u starosti? Evo kako se znakovi Zodijaka mijenjaju kroz život

Svi se mijenjamo kroz život, a astrolozi su prema afinitetima i karakteristikama horoskopskih znakova objasnili kakav bi svaki znak mogao biti u svojoj mladosti, a kakav u poznijim godinama
Beauty greške koje svaka žena iznad 40. mora izbjegavati
DA NE IZGLEDATE STARIJE

Beauty greške koje svaka žena iznad 40. mora izbjegavati

Izdvojili smo najčešće pogreške koje je lako napraviti, stoga tijekom godina neke rituale treba prilagoditi promjenama koje se vide na koži kako bi efekt ostao isti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026