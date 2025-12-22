Zabranili mobitele u vrgoračkoj školi: 'Djeca više pričaju, igraju se i druže. Roditelji su zahvalni'

Prema novom Pravilniku Osnovne škole Vrgorac, koji je stupio na snagu 6. listopada ove školske godine, a koji je donio značajne promjene s ciljem poboljšanja uvjeta za učenje, smanjenja distrakcija i uvođenja zdravijih navika, između ostalog, donesena je i zabrana korištenja mobitela te pametnih telefona.

Ne samo tijekom nastave, već i tijekom malih i velikog odmora za sve učenike od prvog do osmog razreda. Sad, tri mjeseca od uvođenja novih pravila, ravnatelj Krešimir Kuran govori kako je zadovoljan te kako su se svi koji su na početku, od roditelja pa do dijela učenika, negodovali prema novim pravilima i kućnom redu škole - prilagodili.

24sata: Vrgorac: Učenici dolaskom u školu svoje mobitele ostavljaju zaključane u ormariće | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U vrgoračkoj školi nema više korištenja mobitela, neprimjerene šminke, umjetnih noktiju te energetskih napitaka i gaziranih pića. Mobiteli i pametni satovi u predmetnoj nastavi moraju se isključeni odlagati u ormariće, u razrednoj nastavi ostaju u torbama, također isključeni. Od ove mjere izuzeti su izdvojeni slučajevi učenika koji iz zdravstvenih razloga trebaju imati mobitel kako bi eventualno mogli pozvati roditelje.

- Kad smo se odlučili za ove mjere bilo je negodovanja. Predložene mjere i izmjene u pravilnicima su jednoglasno prihvaćene i na Vijeću učenika i Vijeću roditelja, a potom i usvojene. Neki su učenici prigovarali, no i oni su prihvatili nova pravila - govori nam ravnatelj Kuran, koji poručuje kako je mjera zabrane korištenja mobitela pun pogodak jer su promjene dale rezultata, prvenstveno u socijalizaciji učenika koji su živjeli svatko za sebe, preko odmora uglavnom u svojem "virtualnom, imaginarnom svijetu".

24sata: Vrgorac: Učenici dolaskom u školu svoje mobitele ostavljaju zaključane u ormariće | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Vidi se da djeca više komuniciraju, druže se na pauzama, razgovaraju i mnogi mi u razgovoru potvrđuju kako im mobitel uopće ne nedostaje. Prije bi sjedili na tribinama i cijeli odmor proveli uz mobitel. Ova je mjera pun pogodak - zadovoljno će ravnatelj.

Vrgoračka škola na čelu koje je ravnatelj Kuran ima više od 400 učenika u centralnoj i u pet područnih škola u kojima ukupno radi više od 60 učitelja. Svi oni su, kako ističe ravnatelj, zadovoljni ovim mjerama.

- Čak ni učitelji ne koriste mobitele osim kad to trebaju u svrhu odgojno obrazovnog rada. Nitko od učitelja u privatne svrhe mobitel tijekom nastave ne koristi niti tijekom odmora, a kamoli da izlazi i razgovara na mobitel tijekom nastave - zadovoljan je ravnatelj koji sa svojim učiteljima ulaže veliki trud u razvoj odgojno-obrazovnog rada.

Pregledi ruksaka

Više od 50 posto učitelja uključeno je u Erasmus projekte kojima ova škola iz godine u godine drži rekord. Sad su u tijeku četiri važna projekta, već su u planu novi projekti i nove razmjene iskustava s europskim školama. Unatoč tome, jer ova škola nije obuhvaćena eksperimentalnim programom cjelodnevne škole, opremljena je svim potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima za koje su se pobrinuli i priskrbili ih projektima i vrijednim donacijama.

24sata: Vrgorac: Učenici dolaskom u školu svoje mobitele ostavljaju zaključane u ormariće | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

I đački ormarići u kojima učenici odlažu svoje knjige, mape i ostali pribor dobiveni su upravo iz ovih sredstava. U tim ormarićima našlo se mjesta i za mobitele koje učenici prije početka nastave uredno odlažu. Za one rijetke, ali neposlušne, ravnatelj je našao rješenje.

- Ima ih, doduše, malo koji još pokušavaju doskočiti i zaobići pravila te svoje mobitele ostavljaju na bešumno u đačkim torbama, ali smo i tom problemu doskočili. Nakon nekog vremena nenajavljeno izvršimo pregled đačkih torba u kojima ako pronađemo mobitel isti oduzmemo, pozovemo roditelje i predamo mobitel uz, dakako, napomenu kako se pravila ne bi smjela kršiti. Uvijek se nađe netko tko se protivi nekoj odluci. Jedan me roditelj pitao zašto njegovo dijete ne smije piti gazirani sok u školi. Rekao sam mu kako ima dovoljno vremena popodne dati mu nezdravi gazirani sok. Drugi me pitao zašto njegovo dijete ne smije koristiti mobitel tijekom pauze i njemu sam odgovorio kako mu korištenje može dozvoliti upravo on u poslijepodnevnim satima. Mi vjerujemo kako radimo u dobroj vjeri za dobro učenika i od toga nećemo odustati - govori ravnatelj, koji se upravo ovih dana vratio s još jednog Erasmus projekta iz Španjolske.

24sata: Vrgorac: Učenici dolaskom u školu svoje mobitele ostavljaju zaključane u ormariće | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na hodnicima škole raspoloženi učenici. Prije početka nastave svi odlažu mobitele u svoje ormariće. Na licu im osmijeh.

- Ma dobro je ovo, navikli smo se i zaboravili na mobitele tijekom nastave. Bilo je mojih kolega iz razreda koji su znali mobitel koristiti i tijekom nastave, a znali su da to ne smiju raditi. Sad toga više nema. Više se družimo, ponekad i porječkamo, ali komuniciramo i to je jako važno. Dobro se osjećamo - govori nam jedna učenica dok njezine prijateljice potvrdno klimaju glavom.

'To nije za školu'

- Imamo dosta vremena i poslije škole za mobitel, pa tko voli nek' izvoli - u prolazu će još jedna osnovnoškolka.

A što je s pravilom da nema umjetnih noktiju i pretjeranog ili uopće šminkanja, pitamo.

- Mišljenja smo kako to nije za osnovnu školu. Doduše, danas mladi slijede neke modne trendove koji nisu primjereni njihovu uzrastu, ali to je posljedica društva u kojemu živimo. Umjetne nokte i šminku na licu smo zabranili, kao i neprimjereno odijevanje. I tu je bilo negodovanja, ali moram naglasiti kako mi je došla jedna majka i zahvalila na uvođenju ove mjere. Rekla mi je kako kćeri nije nikako mogla zabraniti umjetne nokte jer 'to rade i druge učenice'. Sad se majka pozvala na pravila škole i nema više problema. Zahvalna nam je - zadovoljno će ravnatelj Kuran, koji se ovim putem zahvaljuje svima na razumijevanju jer je siguran kako su uradili dobru stvar, prvenstveno za dobrobit djece, njihov kognitivni razvoj i odmak od "ekranizma", kojemu su djeca danas sve više izložena.

24sata: Vrgorac: Učenici dolaskom u školu svoje mobitele ostavljaju zaključane u ormariće | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nije da njihova škola ne podržava informatičko digitalnu komunikaciju, poglavito jer sudjeluje i u nekim projektima upravo iz ovoga područja, ali u svemu, kako govori ravnatelj, treba imati mjere i voditi se prvenstveno pedagoškim i didaktičkim načelima u edukaciji i osposobljavanju mladih generacija. Volio bi da je i Ministarstvo imalo svoje mišljenje, stav i odluku za korištenje mobitela jer tad bi puno lakše bilo i njima samima u provođenju mjera.

Vrgoračka škola je jedna od onih koja prvenstveno njeguje toleranciju te podržava otvorenost drugih vjera i kultura. Ovdje se učenici uče kako svoje cijeniti, ali i drugačije uvažavati. Škola je to u kojoj su uz hrvatsku trobojnicu uredno posložene i zastave svih zemalja u kojima je ova škola putem Erasmusa sudjelovala.